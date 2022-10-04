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Проезд по платным дорогам подорожает: предельный тариф вырастет с 3 до 8 рублей за километр

04.10.2022 198 1 1

Как пояснили в Министерстве транспорта РФ, пересмотр стоимости оплаты для пользователей платных автодорог необходим из-за увеличившейся себестоимости строительства.

 

В России насчитывается несколько платных дорог, в дальнейшем их число вырастет, так, список пополнит автомагистраль, которой присвоили индекс М-12: эта федеральная дорога свяжет между собой Москву, Нижний Новгород и Казань. Проезд по этим трассам осуществляется на платной основе, при этом для сбора платы используются либо шлагбаумы, либо специальные рамки (речь идёт о системе free flow, которая уже работает на ЦКАД).

Как сообщает «Коммерсант», Министерство транспорта РФ намерено повысить тарифы проезда по платным трассам. В ведомстве отметили, что действующие расценки были рассчитаны в реалиях 2015 года, при этом себестоимость строительства дорог в стране в течение последних лет продолжала расти. Теперь Минтранс опубликовал очередную редакцию проекта постановления правительства, где указаны новые тарифы для проезда по платным федеральным дорогам. 

Согласно документу, на тех федеральных автодорогах, на которых плата за проезд вводилась после их реконструкции, максимальный тариф для владельцев легковых машин предлагается повысить с нынешних 3 до 5 рублей за каждый километр пути. Речь идёт, к примеру, об М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-1 «Беларусь». А если платная трасса строилась с нуля, то предельный тариф хотят поднять с тех же 3 рублей сразу до 8 рублей. К ним относятся Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) и пока ещё строящаяся трасса М-12.

Отметим, планируемое повышение предельных тарифов не должно коснуться тех объектов, которые были построены в рамках концессий, заключённых до 2013 года. Здесь речь идёт о платных участках федеральной трассы М-11 «Нева», с 15 по 58 км (эксплуатируется Северо-Западной концессионной компанией), а также о северном обходе Одинцово (АО «Новое качество дорог»). Не затронет норма Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге и ряд платных участков и мостов не федерального значения. 

В Минтрансе пояснили, что пересмотр стоимости оплаты для пользователей платных автодорог требуется из-за увеличившейся себестоимости строительства. Согласно данным госкомпании «Автодор», с начала 2021 года прибавка в среднем составила 12%. При этом если говорить о трассе М-12, то её «ценник» повысился на 30% (до 800 млрд рублей). Кроме того, дороже стал обходиться ремонт и капремонт: на это деньги выделяются из сбора платы за проезд.

По словам президента ассоциации «Грузоавтотранс» Владимира Матягина, на которого ссылается издание, складывается «ощущение, что в Минтрансе совсем не смотрят на рынок». Он пояснил, что за последние полгода подорожали запчасти и топливо, компаниям, занимающимся грузоперевозками, сейчас не хватает сотрудников. «В этих условиях перевозчиков следовало бы, наоборот, поддержать, а не поднимать тарифы, – добавил он. – Может быть, ввести какие-то льготы или скидки». 

Напомним, проезд по платным дорогам в этом году уже дорожал: тогда цены подняли в соответствии с ежегодной индексацией на уровень инфляции прошлого года. Обновлённые тарифы вступили в силу 25 февраля.

Россия авто и общество дороги законы

 

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1 комментарий
04.10.2022 15:12
Юрий

Ну че? Цена была такая,что простым людям была не по карману. Обычные люди по платке не ездили! А те кто ездил, им цена не важна! Вот их и решили доить! Сейчас еще процентов 50 людей отвалиться но оставшиеся будут платить в три раза дороже!

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