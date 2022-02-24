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  • В России подорожают платные дороги: новые тарифы вступают в силу завтра

В России подорожают платные дороги: новые тарифы вступают в силу завтра

24.02.2022 82 0 0

Повышение цен госкомпания «Автодор» объяснила ежегодной индексацией на уровень инфляции прошлого года.

 

В РФ на сегодняшний день насчитывается несколько платных дорог, они находятся в доверительном управлении Автодора. В дальнейшем их количество вырастет, к примеру, список пополнит автомагистраль М-12, которая свяжет между собой Москву, Нижний Новгород и Казань, а также пройдёт через ряд других городов (официальное название она получит позже). За проезд по таким дорогам водителям приходится платить, для сбора платы используются либо шлагбаумы, либо специальные рамки, речь идёт о системе free flow, которая уже запущена на ЦКАД.

В госкомпании объявили о том, что с завтрашнего дня, с 25 февраля, тарифы на проезд по платным дорогам в России будут переписаны. В Автодоре пояснили, что повышение стоимости проезда связано с ежегодной индексацией на уровень инфляции прошлого года. В этом году изменение тарифов решили провести в феврале.

Так, цена за проезд по платным участкам автодороги М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара увеличится на 6,0-6,9%. В результате стоимость использования 915 километров трассы М-4 для владельцев легкового транспорта окажется больше на 145-160 рублей.

Как отметили в Автодоре, повышение ждёт и пользователей трассы М-3 «Украина»: стоимость проезда повысится на 5-10 рублей на каждом из актуальных пунктов оплаты. То есть при проезде всего участка протяжённостью 70 км цена в целом увеличится на 15-20 рублей.

Для владельцев легкового транспорта цена проезда по 89-километровому участку скоростной автодороги М-11 «Нева» от Солнечногорска до Твери увеличится на 30 рублей. А путь протяжённостью 564 км от Санкт-Петербурга до Твери обойдётся дороже на 140-150 рублей. Для автомобилистов, которые едут по трассе М-11 от Солнечногорска до Санкт-Петербурга сумма вырастет на 170-180 рублей (в зависимости от дня недели).

За проезд по всему платному ЦКАД от М-10 «Россия» до д. Лисинцево (протяженность участка – 260 км) владельцам «легковушек» придётся заплатить больше на 135 рублей. На коротких маршрутах цена увеличится на 5-15 рублей. В госкомпании отметили, что на ЦКАД по-прежнему действуют каскадные скидки до 40% (в зависимости от протяжённости маршрута пользователей).

Напомним, ранее Счётная палата проверила деятельность госкомпании в период с 2015-го по 2020 год и о﻿бнаружила несколько проблем. Одним из главных недочётов платных дорог в России остаётся нехватка освещения. Кроме того, на таких трассах зафиксировано недостаточное количества автозаправок, СТО и зарядных станций для электромобилей.

Россия авто и общество дороги

 

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