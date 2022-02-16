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  • Вопрос комфорта: на платных трассах в России выявили проблемы с освещением и инфраструктурой

Вопрос комфорта: на платных трассах в России выявили проблемы с освещением и инфраструктурой

16.02.2022 241 0 0

Счётная палата проверила деятельность госкомпании «Автодор» и сформировала ряд претензий, они касаются света, заправок и зарядных станций.

 

Несколько важнейших федеральных трасс в России находятся в доверительном управлении Автодора. Недавно Счётная палата провела аудит деятельности госкомпании и обнаружила несколько проблем. Теперь СП представила соответствующий отчёт, при этом в Министерстве транспорта РФ и руководстве Автодора с замечаниями тех, кто проводил проверку, согласились.

Счётная палата проверила деятельность госкомпании (была создана в 2009-ом), занимающейся платными дорогами, в период с 2015-го по 2020 год. Как сообщает «Коммерсант», согласно документу, составленному по итогам аудита, в общей сложности за 11 лет существования Автодор построил и реконструировал свыше 1,67 тыс. километров дорог и привлёк 145 млрд руб. частных инвестиций.

Как мы уже отметили, одним из главных недочётов платных дорог в России остаётся нехватка освещения. Так, на момент 1 сентября 2021 года протяжённость линий искусственного освещения на федеральных трассах Автодора была равна примерно 2 тыс. км, то есть их доля – 54,2% от совокупной протяжённости дорог госкомпании (64,4% на платных участках, 44,5% на бесплатных). Меньше всего проблем с освещением выявлено на ЦКАД (линии искусственного света есть на 95% «кольца»), а больше всего – на трассах М-3 «Украина» (27%) и М-1 «Беларусь» (показатель – 29,5%).

Сейчас освещение на всех дорогах первой категории (вне зависимости от того, нужно ли водителям платить за проезд или нет), в соответствии с действующим госстандартом от 2007 года, обязательно, только если интенсивность движения превышает 20 тыс. машин в сутки. Однако, как пояснили в Счётной палате, пользователи платных дорог тратят деньги «на комфорт и удобства», поэтому предлагается исключить указанное условие для платных участков трасс: инициатива по внесению поправок в ГОСТ была направлена в правительство РФ.

Ещё одна претензия к владельцам платных дорог заключается в недостаточном количестве автозаправок. Как подсчитали в СП, на трассе М-11 «Нева» (речь идёт о части скоростной автодороги от Солнечногорска до Санкт-Петербурга) обустроено лишь 20 АЗС – по десять станций в каждом направлении. При этом среднее расстояние между ними составляет 61,9 км, а между самыми далёкими друг от друга заправками насчитывается 104 км. На момент проверки на платных участках ЦКАД (протяженностью 259,6 км) функционировало лишь две автозаправки, сейчас их количество выросло до четырёх.

В Счётной палате пояснили, что такое количество АЗС на платных дорогах нарушает внутренние действующие инструкции Автодора, ведь согласно стандарту госкомпании от 2016 года на расстоянии 60 км друг от друга должны располагаться многофункциональные зоны (они предполагают не только заправку, но и кафе, мойку, стоянку и т.д.). А обычные заправочные станции должны находиться на расстоянии не менее 30 км, в случае, если речь идёт о трассах с интенсивностью движения 15-25 тыс. машин в сутки. Ещё в СП отметили, что на М-11 «Нева» и ЦКАД нет станций техобслуживания.

Ещё в отчёте аудитора говорится о том, что на платных трассах Автодора нет зарядных станций для электромобилей. Предположительно, их не было на момент проведения проверки, так как сейчас «электрозаправки» есть: к примеру, на трассе М-11 на пути от Солнечногорска до Санкт-Петербурга их насчитывается двенадцать.

Напомним, власти недавно в очередной раз задумались над тем, как стимулировать продажи электромобилей в России. Отмечается, что в ряде пилотных регионов страны появится больше зарядных станций для электромобилей, кроме того, предлагается освободить их владельцев от уплаты транспортного налога и предложить им иные льготы.

Россия авто и общество дороги

 

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