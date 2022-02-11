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  • Новые попытки повысить спрос на «зелень»: для владельцев электромобилей в РФ хотят ввести льготы

Новые попытки повысить спрос на «зелень»: для владельцев электромобилей в РФ хотят ввести льготы

11.02.2022 107 0 0

Кроме того, в стране всё-таки могут появиться «экологические зоны», в которые запретят въезд многим автомобилям с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

 

Россия продолжает значительно отставать от многих стран по доле электромобилей в автопарке. Так, согласно сведениям ГИБДД по поставленным на учёт машинам, на конец 2020 года в России было зарегистрировано 58,9 млн транспортных средств. Из них лишь 34,6 тыс. пришлось на гибриды и ещё 8,2 тыс. – на электрокары. Напомним, за первые три квартала прошлого года в РФ были зарегистрированы ещё 1359 новых электрокаров.

На фото: Porsche Taycan

Чтобы подстегнуть спрос на электромобили в России, Минэкономики предлагает использовать различные меры: свои инициативы ведомство изложило в документе, о котором сообщает «Коммерсант»: речь идёт о «рекомендациях по проведению в субъектах РФ мероприятий, направленных на развитие использования электротранспорта». Перечень мер был направлен 19 регионам России (включая столицу и Подмосковье), которые станут пилотными в инфраструктурном проекте.

Сообщается, что в рамках этого проекта до 2024 года в этих регионах появится сеть зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщает заместитель главы Минэкономики Илья Торосов. Предполагается, что это позволит стимулировать спрос российских автомобилистов на «зелёный» транспорт.

На фото: Audi e-tron

Также в документе указано, что субъекты РФ могут до конца 2022 года закрепить региональные льготы по уплате транспортного налога для владельцев электрокаров. Стоит отметить, что согласно сведениям, полученным ведомством от ФНС, сейчас в 20 субъектах транспортный налог для собственников электрокаров уже отменён. В этот список входят Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Ростовская область и другие), ещё в трёх регионах действуют налоговые скидки. Ещё в Краснодарском крае организации и физлица освобождены от уплаты налога на электромобили, в случае, если мощность их электромоторов не превышает 150 л.с.

Ещё в списке выгод для владельцев «зелёных» машин значится бесплатный паркинг для автомобилей с электродвигателем. Сейчас такие нормы действуют в российской столице, Санкт-Петербурге и Новороссийске. Предлагается подключиться и другим регионам, где есть платные парковки. При этом в ведомстве выступают за то, чтобы снабдить такие стоянки зарядными станциями «медленного» типа (мощностью не выше 22 кВт).

Кроме того, в министерстве региональным властям посоветовали подумать об обозначении специальных «экологически чистых зон»: предполагается, что на эти территории будет запрещено въезжать автомобилям с двигателями низкого экологического класса. Кстати, соответствующая норма в отношении легковых машин обсуждается в течение последних пяти лет, однако власти пока ни к чему так и не пришли. Предполагается, что соответствующие решения будут приниматься на региональном уровне.

Стоит отметить, что вышеперечисленные меры вряд ли помогут решить главную проблему низкого спроса на электромобили в России: речь идёт о высокой стоимости «зелёных» машин (если сравнивать с ценниками машин в тех же сегментах, но с ДВС). По словам Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, судя по мировой практике, решить этот вопрос могло бы субсидирование или налоговый вычет на приобретение электромобилей.

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