Очередные проблемы для импорта и бюджетные траты: в РФ хотят увеличить долю электрокаров

Появилась начальная версия концепции развития «батарейных» машин в РФ, документ разработали в Министерстве экономического развития. Согласно ему, до 2024 года из федерального бюджета будет выделено 31,3 млрд рублей, которые пустят на развитие электротранспорта. Программа, рассчитанная до 2030 года, предполагает, что общий бюджет будет равен 418 млрд рублей (из бюджета и внебюджетных фондов поступят 153,5 млрд рублей).



На фото: Porsche Taycan, лидер рынка электромобилей в РФ в первом квартале 2021 года

На сегодняшний день рынка электромобилей в России, можно сказать, что нет: на долю «зелёных» машин пришлось всего 0,1% от общего количества проданных автомобилей в течение 2020 года. Как сообщает «Коммерсант», по плану МЭР, в 2022 году процент покупаемых в стране электрокаров должен вырасти до 1,7% (при общем количестве проданных ТС в количестве 1,8 млн шт.). Далее, к 2030 году, эта доля, предположительно, вырастет до 15% (по прогнозам рынок составит 2,5 млн машин). Ожидается, что к этому времени совокупный парк электромобилей доберётся до отметки в 1,5 млн штук.

В рамках реализации концепции планируется разработать программы развития инфраструктуры для электромобилей, кроме того, рассматривается вариант введения нулевого транспортного налога (такая норма уже действует в нескольких регионах РФ), а также владельцам электрокаров предоставят парковочные места бесплатно.



На фото: Audi e-tron

В список пилотных регионов, где будет реализована программа, вошли «столицы» – Москва и Санкт-Петербург; крупные курортные города, где может оказаться востребован «электрокаршеринг» – Севастополь и Сочи; город, который чиновники определили как тот, где «высока концентрация производства транспортных средств и компонентной базы» – Калининград; а также Казань, которую включили из-за развития новой платной трассы М-12 (она станет частью международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай»).

В Минэкономики считают, что в рамках развития электротранспорта, до 2024 года необходимо обустроить более 20 тыс. зарядных станций – на это планируется потратить 37,7 млрд рублей (из федерального бюджета выделят 13 млрд рублей, ещё 3,2 млрд рублей должны направить регионы). В основу лёг расчёт: не менее одной станции на десять электромобилей (речь о населённых пунктах) либо на 100 км (для федеральных трасс). Предполагается, что к 2030-му в РФ будет насчитываться уже 150 тыс. зарядных станций.



На фото: Кама-1

Реализацию программы поручили национальному консорциуму, который возглавит КамАЗ (о другим компаниях-участниках чиновники ничего не сказали). Напомним, этот отечественный производитель в декабре 2020 года представил прототип легкового электромобиля Кама-1, пока что существует только один экспериментальный образец. Компания намерена создать целое семейство «зелёных» моделей, старт серийному выпуску планируют дать в 2024 году.



​Несмотря на то, что в России сейчас не выпускается ни одна «батарейная» модель, власти уже планируют меры по ограничению импорта. Основой станет уже знакомая схема: очередной рост утилизационного сбора, размер которого будет расти каждый год. Такую меру планируется ввести в 2024-ом. Предполагается, что это заставит компании локализовать выпуск электромобилей. Чиновники ожидают, что к 2027 году в РФ будет налажено производство батарей и электродвигателей.

По данным «Автостата», в 2020 году в РФ было продано 5274 электрокаров (+60%) на вторичном рынке и 687 новых «зелёных» машин (+95%). В первом квартале 2021-го результаты снова выросли: россияне купили 1273 подержанных электромобиля (+46%) и 307 новых (почти в шесть раз больше, чем в январе-марте 2020-го). Кстати, большая часть последних пришлась на две модели: Porsche Taycan (135 экземпляра, доля – 44%) и Audi e-tron (62 единицы, доля – 20%).

