В РФ появится трасса, где максимальную допустимую скорость ограничат на отметке 150 км/ч

В России на сегодняшний день максимальной допустимой скоростью остаётся 130 км/ч. Участков, где действует соответствующий лимит, в стране немного, их можно встретить, к примеру, на платной трассе М-11 «Нева», которая проходит между Москвой и Санкт-Петербургом. На бесплатных автодорогах действуют ограничения в 90 и 110 км/ч (в зоне знака «Автомагистраль»). В течение последних нескольких лет законодатели не раз поднимали вопрос увеличения максимального лимита скорости в РФ до 150 км/ч.



Первой трассой, у которой будут участки с ограничением в 150 км/ч, вероятно, окажется строящаяся М-12 (официальное наименование она получит позже). Напомним, основной маршрут будущей автодороги пройдёт от Москвы через Нижний Новгород до Казани. На сегодняшний день автомобилисты, которые направляются из столицы РФ до главного города Татарстана (или в обратном направлении), используют трассу М-7 «Волга» (она бесплатная и проходит до Уфы). Позже эта дорога станет дублёром магистрали М-12.

По плану полностью платную трассу от Москвы до Казани откроют для движения в 2024 году, однако первые участки будут запущены в эксплуатацию уже в конце текущего года. О том, что на новой автодороге появятся отрезки, где лимитом скорости будет 150 км/ч, сообщает РБК со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. «Там будет средняя скорость до 140 км/ч, а возможно, даже до 150 км/ч, – отметил он. – Пока мы базово делаем 120-140 км/ч, но на отдельных участках, возможно, до 150 км/ч».



Несмотря на то, что максимальная допустимая скорость движения в РФ по магистралям равна 130 км/ч, по решению владельцев дорог этот лимит может быть увеличен. Соответствующее пояснение дали в Министерстве внутренних дел РФ в прошлом году. Кстати, глава госкомпании «Автодор» Владимир Петушенко ещё летом 2020 года выступал за увеличение скоростного ограничения на платных трассах до 150 км/ч. Правда, тогда речь шла об участках автодорог М-11 «Нева», ЦКАД и М-4 «Дон».



До конца текущего года Автодор может досрочно ввести в эксплуатацию 95 км новой трассы: речь идёт об отрезке от ЦКАД до Владимира с транспортным обходом города. Как отметил Марат Хуснуллин, из восьми участков скоростной магистрали строительство четырёх этапов продолжается с опережением графика, ещё двух – идёт по графику, оставшиеся два возводят с небольшим отставанием. «Если ничего непредвиденного не произойдет, мы в конце 2023 года основной ход запустим», — добавил спикер.

По расчётам дорожников, от Москвы до Казани по новой платной трассе можно будет доехать за 6,5 часа. Вице-премьер пока не озвучил стоимость проезда по М-12, но сказал, что цена будет зависеть от определённого участка, к примеру, дороже обойдётся путь от Владимира до Москвы, а также путь рядом с Казанью, а отрезок дороги до Нижнего Новгорода или же Чебоксар окажется дешевле. В 2020-ом Автодор называл ориентировочную стоимость проезда по новой магистрали от Москвы до Казани: тогда предполагалось, что она составит примерно 1,6 тыс. рублей.

