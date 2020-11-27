Рамный внедорожник Nissan Terra довели до 2020 модельного года: главные обновки увёл X-Terra

Модернизация вездехода, ставшего донором для «совершенно новой» модели, свелась в основном к перетряхиванию комплектаций. Зато исходный Ниссан в «базе» стал доступнее.

Пару дней назад японская марка представила внедорожник с возрожденным именем X-Terra (правда, раньше это название писалось слитно). Пока модель адресована только Ближнему Востоку, там ее позиционируют в качестве «all new», то есть как «совершенно новую». Но на самом деле это рестайлинг рамного вездехода Nissan Terra, построенного на базе пикапа Navara актуального поколения. Напомним, SUV дебютировал в 2018-м, его продают в Китае и странах Юго-Восточной Азии. Логично, что и исходная Терра должна бы измениться так же, как и X-Terra, то есть обзавестись бампером и решеткой в стиле старшего Patrol, новыми фарами и большим планшетом внутри. Но нет, в Nissan пока решили ограничиться скромной модернизацией – по крайней мере, в Таиланде.

Nissan Terra 2020 модельного года с пакетом Energetic Package 2

Итак, во всех версиях тайской Terra хром заменили на декор темного цвета. А у топовой комплектации VL имеются новый спойлер и пакет Energetic Package 2 – то есть более агрессивные бамперы (на переднем есть защитная накладка серебристого цвета). Обвес не влияет на длину – 4885 мм, колесная база вездехода – 2850 мм, дорожный просвет – 225 мм.



Внутри – обновленная мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином (на Ближнем Востоке для X-Terra предусмотрен 9-дюймовый дисплей), которая теперь «дружит» с Apple CarPlay и Android Auto и имеет точку доступа Wi-Fi. Кроме того, на передней панели появились черные декоративные вставки, а на втором ряду – порты HDMI и USB. Вот, собственно, и все обновки.

Nissan Terra 2020 модельного года

Как и прежде, модели еще положены шесть подушек безопасности, климат-контроль, камеры кругового обзора, система бесконтактного открывания багажника, системы мониторинга «слепых» зон и помощи при старте на подъеме, «умное» салонное зеркало (на него выводится изображения с камеры заднего вида).



Двигатель тоже прежний: в Таиланде Nissan Terra оснащается дизелем YS23DDTT 2.3 с двумя турбокомпрессорами, он выдает 190 л.с. и 450 Нм. Коробка одна – семиступенчатый «автомат». Привод – задний или полный.

Nissan X-Terra для Ближнего Востока, то есть модернизированная Terra 1 / 4 Nissan X-Terra для Ближнего Востока, то есть модернизированная Terra 2 / 4 Nissan X-Terra для Ближнего Востока, то есть модернизированная Terra 3 / 4 Nissan X-Terra для Ближнего Востока, то есть модернизированная Terra 4 / 4

Цена базовой комплектации снижена – теперь от 1 299 000 бат, что эквивалентно примерно 3 253 000 рублей по текущему курсу. А вот полноприводная топ-версия, напротив, стала чуть дороже – 1 459 000 бат (около 3 653 000 рублей).



Производство Nissan Terra для Юго-Восточной Азии налажено в Таиланде же, то есть и в других странах региона внедорожник в стиле X-Terra, судя по всему, обновится нескоро.