Новинки ×
  • Рамный внедорожник Nissan Terra после рестайлинга обернулся X-Terra: только бензин

Рамный внедорожник Nissan Terra после рестайлинга обернулся X-Terra: только бензин

25.11.2020 333 2 0

Вездеход японской марки переименован перед тем, как отправиться осваивать новый регион. Кроме того, модель значительно преобразилась снаружи и внутри. В других странах SUV тоже должен обновиться, хотя там такой Ниссан придется подождать.

 

Два года назад в Китае дебютировал рамный внедорожник Nissan Terra, сделанный на базе пикапа Navara актуальной генерации, в том же 2018-м вездеход начали продавать и в странах Юго-Восточной Азии. А теперь он представлен на Ближнем Востоке, причем там внедорожник позиционируют как совершенно новую модель – X-Terra. Напомним, в гамме Ниссана уже была машина с таким названием, правда, оно писалось слитно. Тот вездеход выпускали с 1999 по 2015 годы, за это время он сменил два поколения, однако если «первая» Xterra была глобальной, то «вторая» продавалась в основном в Северной Америке.

Новый Nissan X-Terra
1 / 4
Новый Nissan X-Terra
2 / 4
Новый Nissan X-Terra
3 / 4
Новый Nissan X-Terra
4 / 4

Пусть в Nissan и считают X-Terra «all new», но это все же рестайлинг Терры, хотя и довольно серьезный. Так, вездеход обзавелся передним бампером и радиаторной решеткой в стиле старшего Patrol, новые фары – с отдельными светодиодными «кубиками» и обрамляющими их светодиодными же «галками» ходовых огней. Еще заменили багажную дверь, задний бампер и фонари. Модели положены 17- или 18-дюймовые диски. Длина X-Terra – 4900 мм, что на 5 мм больше, чем у Терры, дорожный просвет тоже увеличен – 243 против 225 мм. А вот размер колесной базы у машин совпадает – 2850 мм.

Новый Nissan X-Terra
1 / 7
Новый Nissan X-Terra
2 / 7
Новый Nissan X-Terra
3 / 7
Новый Nissan X-Terra
4 / 7
Новый Nissan X-Terra
5 / 7
Новый Nissan X-Terra
6 / 7
Новый Nissan X-Terra
7 / 7

Внутри – новые передняя панель, рулевое колесо и блок управления «климатом», в «приборке» появился 7-дюймовый дисплей. Начальные версии имеют аудиосистему, в средних комплектациях идет мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином, а топовый внедорожник получил 9-дюймовый экран. X-Terra по умолчанию семиместная, хотя в других странах у Терры есть пятиместный вариант. Еще для нового внедорожника предусмотрены «умное» салонное зеркало, на которое выводится изображение с камеры заднего вида, 11-дюймовый планшет или два отдельных экрана для задних пассажиров (в первом случае дисплей свисает с потолка, во втором – экраны крепятся к передним креслам), системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон, камеры кругового обзора, круиз-контроль.

Новый Nissan X-Terra
1 / 7
Новый Nissan X-Terra
2 / 7
Новый Nissan X-Terra
3 / 7
Новый Nissan X-Terra
4 / 7
Новый Nissan X-Terra
5 / 7
Новый Nissan X-Terra
6 / 7
Новый Nissan X-Terra
7 / 7

На ближневосточном рынке Nissan X-Terra будет предлагаться только с бензиновым мотором – это «атмосферник» QR25 объемом 2,5 литра мощностью 165 л.с. (241 Нм), он сочетается с семиступенчатым «автоматом». Такой мотор есть и у Terra в Китае, но там он мощнее — 193 л.с. и 245 Нм. А в Юго-Восточной Азии в гамму входят турбодизель YD25DDTi 2.5 (190 л.с. и 450 Нм) и дизель YS23DDTT 2.3 с двумя турбокомпрессорами (те же 190 л.с. и 450 Нм). «Дешевые» версии X-Terra – с задним приводом, «богатые» варианты имеют жестко подключаемый полный привод, блокировку заднего дифференциала и понижающую передачу, плюс имитация блокировок.

Цена нового внедорожника – от 27 200 долларов, что эквивалентно примерно 2 065 000 рублей по текущему курсу. Старт продаж Nissan X-Terra намечен на декабрь. В других странах тоже ждут обновок для Terra, по крайней мере, замаскированный внедорожник уже попадался папарацци. Но в России ни тот, ни другой вездеход продавать не планируют.

внедорожник авторынок новинки Nissan Nissan Terra

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
25.11.2020 20:53
RFR 17

Никакие нормальные модели до нас никогда не доедут, власти постарались для этого, будут Креты, Дастеры и прочая лабудень для стран 3-4 мира...

25.11.2020 21:34
Алексей

Скоро Дастеры будут для среднего класса, будем на Грантах ездить.
Чертов мировой кризис! До чего страну довёл! :))

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Peugeot 607 с пробегом: близкие к идеалу моторы и АКП и пара странностей в подвеске Большая французская «баржа» по цене уже даже не нового, а 3-5-летнего подержанного Соляриса – звучит заманчиво. Или не очень? В первой части мы разобрались в потенциальных проблемах кузова,... 91 4 0 25.11.2020
Статьи / Ремонт и обслуживание Странно, но надёжно: ремонт и обслуживание Opel Astra J GTC Трудно вспомнить ещё одного автопроизводителя, который стал бы поводом для такого количества шуток, как Опель. Я не знаю, почему наши люди так усиленно упражнялись в остроумии, придумывая оч... 1119 2 0 25.11.2020
Статьи / Авто недели Почти безопасная тяга к прекрасному: стоит ли покупать Alfa Romeo Brera за 900 тысяч рублей В России желание приобрести интересный автомобиль обычно означает поиск чего-то крупного и полноприводного – не  Hummer H2, так Jeep Wrangler или хотя бы Dodge Nitro. Если дело и доходит до... 2996 8 0 24.11.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 153375 7 92 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 80330 11 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 50322 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings