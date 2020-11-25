Рамный внедорожник Nissan Terra после рестайлинга обернулся X-Terra: только бензин

Вездеход японской марки переименован перед тем, как отправиться осваивать новый регион. Кроме того, модель значительно преобразилась снаружи и внутри. В других странах SUV тоже должен обновиться, хотя там такой Ниссан придется подождать.

Два года назад в Китае дебютировал рамный внедорожник Nissan Terra, сделанный на базе пикапа Navara актуальной генерации, в том же 2018-м вездеход начали продавать и в странах Юго-Восточной Азии. А теперь он представлен на Ближнем Востоке, причем там внедорожник позиционируют как совершенно новую модель – X-Terra. Напомним, в гамме Ниссана уже была машина с таким названием, правда, оно писалось слитно. Тот вездеход выпускали с 1999 по 2015 годы, за это время он сменил два поколения, однако если «первая» Xterra была глобальной, то «вторая» продавалась в основном в Северной Америке.

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Пусть в Nissan и считают X-Terra «all new», но это все же рестайлинг Терры, хотя и довольно серьезный. Так, вездеход обзавелся передним бампером и радиаторной решеткой в стиле старшего Patrol, новые фары – с отдельными светодиодными «кубиками» и обрамляющими их светодиодными же «галками» ходовых огней. Еще заменили багажную дверь, задний бампер и фонари. Модели положены 17- или 18-дюймовые диски. Длина X-Terra – 4900 мм, что на 5 мм больше, чем у Терры, дорожный просвет тоже увеличен – 243 против 225 мм. А вот размер колесной базы у машин совпадает – 2850 мм.



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Внутри – новые передняя панель, рулевое колесо и блок управления «климатом», в «приборке» появился 7-дюймовый дисплей. Начальные версии имеют аудиосистему, в средних комплектациях идет мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином, а топовый внедорожник получил 9-дюймовый экран. X-Terra по умолчанию семиместная, хотя в других странах у Терры есть пятиместный вариант. Еще для нового внедорожника предусмотрены «умное» салонное зеркало, на которое выводится изображение с камеры заднего вида, 11-дюймовый планшет или два отдельных экрана для задних пассажиров (в первом случае дисплей свисает с потолка, во втором – экраны крепятся к передним креслам), системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон, камеры кругового обзора, круиз-контроль.



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На ближневосточном рынке Nissan X-Terra будет предлагаться только с бензиновым мотором – это «атмосферник» QR25 объемом 2,5 литра мощностью 165 л.с. (241 Нм), он сочетается с семиступенчатым «автоматом». Такой мотор есть и у Terra в Китае, но там он мощнее — 193 л.с. и 245 Нм. А в Юго-Восточной Азии в гамму входят турбодизель YD25DDTi 2.5 (190 л.с. и 450 Нм) и дизель YS23DDTT 2.3 с двумя турбокомпрессорами (те же 190 л.с. и 450 Нм). «Дешевые» версии X-Terra – с задним приводом, «богатые» варианты имеют жестко подключаемый полный привод, блокировку заднего дифференциала и понижающую передачу, плюс имитация блокировок.



Цена нового внедорожника – от 27 200 долларов, что эквивалентно примерно 2 065 000 рублей по текущему курсу. Старт продаж Nissan X-Terra намечен на декабрь. В других странах тоже ждут обновок для Terra, по крайней мере, замаскированный внедорожник уже попадался папарацци. Но в России ни тот, ни другой вездеход продавать не планируют.

