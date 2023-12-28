Рейтинг видеорегистраторов с предупреждением о радарах по GPS в 2024 году

В городской черте в России используются исключительно стационарные камеры – мобильные можно встретить только на трассе. Поэтому если водитель проводит основное время в городе, полноценный радар-детектор или гибридный регистратор ему не нужен. Достаточно приобрести видеорегистратор с GPS-информатором. То есть с системой предупреждения на основании встроенной базы координат расположения камер.

Конечно же, можно использовать и соответствующее приложение для смартфона. Однако это далеко не всегда удобно. Поэтому добро пожаловать к изучению рейтинга видеорегистраторов со встроенным GPS-информатором. На всякий случай уточняем: в приведенных моделях отсутствует радар-детектор, речь идет именно о программном оповещении.

Технические характеристики

Интересный аппарат с хорошим соотношением цены и возможностей. По качеству съемки устройство относится к бюджетным моделям и ведет Full HD съемку на базе процессора Novatek 96672 и 2 Мп матрицы GalaxyCore GC2053. Угол обзора составляет 140 градусов, искажения в кадре отсутствуют. F1 А90-GPS CROD Poliscan – компактное устройство благодаря небольшому двухдюймовому IPS-экрану с широкими углами обзора.

Модель оснащена суперконденсатором, что позволяет работать в широком температурном диапазоне от -30°С до +60°С. Регистратор поддерживает использование карт памяти объемом до 128 Гб – нетипичная особенность, многие участники подборки даже при более высокой цене совместимы максимум с 64 Гб.

Комплектация модели скромная – только сама камера, магнитный держатель, адаптер питания, инструкция и гарантийный талон. Учитывая наличие крепления на 3М скотче, запасной стикер определенно бы не помешал.

Roadgid Mini 3 Wi-Fi – любопытная модель, которая определенно может вам понравиться при условии, что вы знаете, чего от нее ожидать. Устройство обойдется почти в 8000 рублей, но по качеству съемки находится примерно на уровне видеорегистраторов за 4-5 тысяч рублей. Зато в дополнение к бюджетной съемке мы получаем внушительный современный функционал.

Если не брать в расчет отсутствие антибликового фильтра, в остальном здесь предостаточно современных опций: магнитное крепление, GPS-информатор, Wi-Fi, поддержка автоматического режима парковочной съемки, суперконденсатор. И, конечно же, встроенный GPS-информатор.

Видео в формате Full HD записывается силами процессора Jieli и матрицы Galaxy Core. Это недорогие решения, зато однозначно радует предельно широкий угол обзора в 170 градусов с минимальными искажениями по краям кадра.

Roadgid Mini 3 Wi-Fi в первую очередь можно рекомендовать для автовладельцев с атермальными стеклами. Это редкий пример обычного регистратора с внешней GPS-антенной. Поэтому ее можно установить на стекле в зоне наилучшего приема спутникового сигнала.

NAVITEL RE 5 DUAL – добротный гибрид навигатора и видеорегистратора. Устройство предлагается в качественном корпусе с магнитным быстросъемным держателем. В нашем распоряжении предустановленный Навител Навигатор с картами 43 стран мира.

Конечно, по всем странам имеются данные о камерах контроля скорости и других потенциальных нарушений. Информация отображается на 5-дюймовом TFT-дисплее, судя по поддержке стилуса – резистивном, без поддержки мультитач.

Подробностей о видеосъемке немного. Full HD с углом обзора 140 градусов. Опционально можно докупить и подключить заднюю HD-камеру. Во время навигации возможно отображение мини-окна ведущейся видеосъемки, которое можно на свое усмотрение перемещать по экрану.

Среди российских автомобилистов многие предпочитают регистраторы без экрана, что позволяет добиться самых компактных размеров и не отвлекать водителя от дороги. Mio MiVue J35 GPS – модель как раз из этой категории.

Аппарат попал в рейтинг устройств с GPS-информатором, а значит, да, в модели без экрана есть полноценное оповещение о радарах по встроенной GPS-базе их расположения. Звучит очень странно, но факт. Конечно, рассказывать о «контролерах» J35 GPS умеет только голосом, поэтому нужно быть готовым к весьма болтливому «пассажиру».

Съемка ведется в разрешении 2560x1440 точек, что для цены около 5500 рублей – приятная особенность. Однако процессор и матрицу производитель почему-то не называет. В целом качество записи соответствует неплохим Full HD аналогам.

Модель поддерживает Wi-Fi для просмотра и копирования видео, а также обновления GPS-баз.

Популярная модель Navitel, которая привлекает компактными размерами и симпатичным дизайном. Кажется, словно весь корпус – это один только объектив, а не целая камера.

В модели установлен процессор MSTAR AIT8336 и матрица SONY IMX 307, запись ведется в разрешении Full HD с частотой 30 к/с при максимально широком угле 170 градусов.

Встроенный GPS-информатор предупреждает о камерах и радарах, а также различных POI вроде сервисных служб. Оповещение происходит за 450 метров, чего достаточно для заблаговременного снижения скорости.

Морозостойкий суперконденсатор отсутствует, вместо него – литиевый аккумулятор емкостью 180 мАч. Это позволит недолго вести автономную съемку. Но лучше не оставлять регистратор в машине в мороз или жару.

R600 GPS – хорошая модель за свои деньги, но из-за невысокой цены здесь нет CPL-фильтра, магнитного крепления или поддержки Wi-Fi. В остальном это вполне крепкий бюджетник.

Последние несколько лет TrendVision «топит» за настоящую 4К-съемку, когда высокое разрешение видео означает еще и новую планку в качестве съемки. Поэтому и указывает, что устройства бренда снимают не просто в 4К, а в «Real 4K» – в том числе и зеркало TrendVision MR-4K.

Специфика модели в том, что, в отличие от аналогов, здесь не стали экономить и вместо бюджетного процессора установили топовый HiSilicon HI3559V, изначально ориентированный на съемку 4К 30 fps. Что и на качестве съемки сказывается самым положительным образом.

В остальном TrendVision MR-4K предлагает то, чего и ожидаешь от модели такого уровня. 11-дюймовый сенсорный экран, поддержка Wi-Fi, GPS-информатор с регулярным обновлением и задняя Full HD камера с парковочным помощником. Чтобы не возникало проблем с приемом сигнала спутников при атермальном стекле, GPS-приемник сделали внешним – его можно установить в радиопрозрачной зоне (как правило, вверху).

Крайне нетипичная особенность – возможность голосового управления (и это без Android), чтобы, к примеру, переключаться между камерами, блокировать от перезаписи текущее видео или отключать микрофон.

У Neoline есть целая линейка моделей X7X в одинаковом корпусе, но с разными ключевыми характеристиками, чтобы пользователю не нужно было переплачивать за лишние для него особенности.

Фишка G-Tech X74 – наличие международного GPS-информатора, который содержит более 150 тысяч радаров и камер, включая проработанную базу по Казахстану и Узбекистану. Обновление происходит ежедневно.

В модели установлен мощный продвинутый процессор Novatek 96658, многолинзовая тайваньская оптика и CMOS-сенсор Sony IMX 323. Зачастую в аналогах можно встретить матрицу Exmor 307 с чуть более высокой светочувствительностью, однако это преимущество может «блокироваться» бюджетным процессором и «темной» оптикой.

Для улучшенной ночной съемки применяется режим со специальным алгоритмом для улучшения ясности кадра и детализации при плохом освещении. Комплектный CPL-фильтр устраняет блики со стекла, что улучшает качество видео как днем (минус солнечные блики), так и ночью (отсутствие отражения фонарей на лобовом).

G-Tech X74 поддерживает автоматический парковочный режим, что до сих пор редкость среди регистраторов. При наличии прямого питания от бортсети камера самостоятельно переходит в режим охранной съемки при заглушенном двигателе (съемка по движению в кадре или срабатыванию датчика удара). А при заведенной машине возвращается к обычной записи. Главное – не забыть купить для этого специальный кабель для этого под названием Neoline Fuse Cord X74.