Ремонт по ОСАГО: действующий закон могут изменить

Ремонт по ОСАГО: действующий закон могут изменить

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Верховный суд РФ проверит законность ныне используемой методики определения расходов на ремонт.
 

Изменения в закон «Об ОСАГО», которые установили приоритет ремонта над выплатами, вступили в силу весной 2017 года. По задумке инициаторов, это должно было привести к уменьшению количества споров в судах. Если раньше у клиента был выбор – отремонтировать автомобиль за счёт страховщика или получить возмещение ущерба деньгами, – то теперь большинство автовладельцев сразу направляют на ремонт.

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Происходит это следующим образом: страховая компания осматривает автомобиль и выдаёт потерпевшему направление на ремонт (СТО определяется заранее). Станция получает деньги в соответствии с расчётами по методике Центробанка и согласно действующим справочникам цен на запчасти. Кстати, в последний раз стоимость в них менялась 1 декабря 2018 года. Пересмотра цен пришлось добиваться с помощью Верховного суда.

Однако, сервис имеет право отказаться ремонтировать машину: это может произойти, если в СТО не согласны с суммой. Тогда страховщику ничего не остаётся, кроме как возместить клиенту ущерб деньгами. Если же и автовладелец недоволен полученной суммой, то он может заказать независимую экспертизу. После того, как специалист поймёт, сколько не хватает, водитель может обратиться в суд с требованием произвести доплату.

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Согласно ныне действующему законодательству, суд не будет рассматривать иск в том случае, если разница между расчётами страховщиков и независимых экспертов оказалась меньше 10%. Такое расхождение считается статистической погрешностью. Именно против этого пункта «единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт» выступает брянский юрист Ольга Курзина. Она обратилась в Верховный суд, который на следующей неделе проверит эту норму.

По словам истца, эта норма позволяет страховщикам занижать выплаты на 10%. Если взять максимально допустимый на сегодняшний день размер компенсации по риску «имущество» в ОСАГО – 400 тысяч рублей – то недоплата 10% приведёт к потере клиентом 40 тысяч рублей. Ольга Курзина добавила, что это довольно внушительная сумма, которую автовладельцу в итоге придётся добавить из собственного кармана.

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Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев отметил, что возможны случаи, когда компании специально занижают суммы компенсаций, однако, по его заверениям, крупные страховщики и независимые эксперты используют для расчётов одни и те же программы. Соответственно, они чаще всего дают одинаковые результаты. Представитель РСА добавил, что иски редко подают непосредственно страхователи, чаще всего этим занимаются нанятые автоюристы, которые, по его словам «наживаются на процедуре». Однако нельзя не отметить, что нередки случаи, когда клиенты по итогам получают выплату заметно больше той, что изначально «отмерил» страховщик.

В ЦБ рассказали, что методику, по которой сейчас рассчитывают стоимость для восстановительного ремонта, изменят. Предположительно для этого могут использовать в том числе предложения Российской ассоциации автодилеров (РОАД). Речь идёт о том, чтобы ввести разные схемы расчёта для новых и старых автомобилей.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что проблемами с ОСАГО теперь занимается первый страховой омбудсмен. С 1 июня 2019 года споры, касающиеся «автогражданки», до подачи иска в суд будут рассматриваться финомбудсменом. Эта процедура окажется бесплатной для физлиц.

Авто и общество В России Закон Страхование Верховный суд выплаты по ОСАГО осаго ремонт автомобилей
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