На днях в Сети появились свежие фотографии обновлённого китайского кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность составить наиболее полное представление о том, как он будет выглядеть.

Модель Tiggo 8 появилась в гамме китайского автопроизводителя в 2018 году. Спустя 2 года была представлена модификация Tiggo 8 Plus с изменённым дизайном, которая в нашей стране предлагается под именем Tiggo 8 Pro (в конце прошлого года мы провели тест-драйв кроссовера). Теперь же на подходе очередная версия, которая предназначена для Китая и также получит приставку Pro. Она весьма существенно будет отличаться внешне от нынешнего паркетника.

Рендер обновлённого Chery Tiggo 8 Pro

Грядущий кроссовер получит полностью новое «лицо» с широкой решёткой радиатора, растянутой во всю высоту передней части и вызывающей ассоциации с моделями Audi. Фары получат зигзагообразные светодиодные ходовые огни, также на них будет заходить хромированный молдинг, расположенный в верхней части радиаторной решётки. Передние крылья при этом останутся такими же, равно как и в целом боковины – здесь обновятся лишь декоративные элементы, расположенные на передних крыльях и в нижней части дверей. Что же касается кормы, то здесь существенные отличия от нынешнего 8-го Tiggo: новые фонари с объединяющей их светодиодной полоской, новая крышка багажника с более низко расположенной нишей номерного знака и новый бампер, под которым разместят две пары круглых патрубков выхлопной системы. Как и в случае с передними крыльями, задние останутся нетронутыми.

Рендер обновлённого Chery Tiggo 8 Pro

Судя по шпионским фотографиям, рестайлинговый кроссовер получит обновлённый интерьер с парой изогнутых дисплеев без козырька, новым рулём и изменённой передней панелью. Длина вырастет на 23 мм (до 4745 мм), при этом колёсная база останется прежней (2710 мм). В технической части изменений не ожидается, и это значит, что базовый кроссовер будет оснащаться 197-сильным 1,5-литровым турбомотором и передним приводом. Второй вариант – 254-сильная «турбочетвёрка» объёмом 2,0 литра.

Премьера новинки ожидается уже в ближайшие недели.

Нынешний Chery Tiggo 8 Pro 1 / 3 Нынешний Chery Tiggo 8 Pro 2 / 3 Нынешний Chery Tiggo 8 Pro 3 / 3

Сегодня в России официальные цены на нынешний Tiggo 8 Pro стартуют с отметки в 2 569 900 рублей (2.0 Т, 170 л.с., вариатор). Более мощный 186-сильный вариант 1.6 Т в паре с 6-ступенчатым «роботом» оценивается минимум на 100 тысяч дороже. Все представленные версии оснащены передним приводом.

Напомним, в прошлом месяце компания Chery сообщила о сроках появления в России самого доступного кроссовера суббренда Exeed.