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  • Рост цен, упор на б/у и планы остаться в РФ: дилер рассказал о ситуации на рынке мототехники

Рост цен, упор на б/у и планы остаться в РФ: дилер рассказал о ситуации на рынке мототехники

18.08.2022 27 0 0

С российским автомобильным рынком сегодня все более-менее ясно: продажи стремительно падают, многие марки еще «на паузе», зато китайские бренды сейчас на волне. А вот как обстоят дела с мотоциклами во время продолжающейся спецоперации?

 

О ситуации на рынке мототехники в интервью для одного из YouTube-каналов рассказал Михаил Развозжаев, директор по продажам мотоциклов BMW Motorrad ГК «Автодом». Пожалуй, одна из самых острых на сегодня тем – уходы и «паузы» мировых брендов. Однако касательно мото, по словам Михаила Развозжаева, на данный момент «большинство брендов настроены позитивно и не объявляют о планах ухода из России». Другой немаловажный вопрос – подорожание, причем рубль укрепился, но цены снижать никто не торопится. Почему? «Ценообразование в руках импортеров, а не дилеров. Мы покупаем мотоциклы у импортера по новой цене (+40% к рекомендованной розничной цене), поэтому конечная стоимость для клиентов увеличивается», — сообщил представитель ГК «Автодом».

Что же касается параллельного импорта мототехники, то, как рассказал директор по продажам, пока речь идет лишь о штучных поставках и только через физических лиц: в ближайшее время существенных объемов ждать не стоит. На вопрос про ситуацию с запчастями (часть опять же подорожала, а часть – просто исчезла) он ответил, что в BMW Motorrad имеются все запчасти для ТО, но существует проблема с кодируемыми – они не поставляются импортером. А вот поставлять технику и запчасти через представительство, например, в Казахстане или Армении, никто из головных офисов брендов не будет, так как есть риск попасть под перекрестные санкции.

По словам Михаила Развозжаева, запаса новых мотоциклов в «Автодом BMW Motorrad» точно хватит до конца мотосезона. «В текущих условиях мы продолжаем развивать продажи мотоциклов с пробегом и сервисное обслуживание», — отметил представитель дилерского центра.

Между тем, согласно исследованию «Автостата», которое агентство провело совместно с АО «Электронный паспорт», сам российский рынок новых мотоциклов по итогам первого полугодия просел на 18%: всего с января по июнь 2022-го продали 9561 шт. На первом месте по объему продаж находится индийская компания Bajaj (1501 шт., -1,3%), за ней следует марка Motoland (1114 шт., -1,4%), третья строчка у Regulmoto (1046 шт., +79,1%). Бренд BMW Motorrad, в прошлом году занимавший первое место, по итогам шести месяцев 2022-го находится на четвертой строчке (841 шт., -57%), а замыкает ТОП-5 марка Avantis (591 шт. против всего 67 единиц в январе-июне 2021-го).

Россия мотоциклы бизнес

 

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