S-класс по-китайски: флагманский лифтбек Arcfox αS от BAIC обзавёлся роскошной версией

BAIC запустил бренд Arcfox в 2017 году, но долго не мог его раскрутить, несмотря на наблюдаемый в последние годы бурный рост NEV-сегмента китайского авторынка (аббревиатура NEV расшифровывается как New Energy Vehicle, она объединяет электромобили, plug-in гибриды и водородные автомобили). Лишь в прошлом году благодаря новинкам и рекламе марка Arcfox пошла в гору и реализовала 30 016 машин, что на 138% больше продаж в 2022 году, но по меркам китайского рынка это пока довольно скромный результат. Для сравнения скажем, что запущенный в 2018 году концерном GAC NEV-бренд Aion реализовал в прошлом году 480 003 автомобиля (+77%).

В минувшем декабре модельную линейку Arcfox пополнил среднеразмерный электрический кроссовер αT5, а сегодня анонсирована роскошная версия флагманского электрического лифтбека Arcfox αS, она получила название Mountain Edition (Mountain в переводе с английского означает «гора»).

Arcfox αS Mountain Edition 1 / 2 Arcfox αS Mountain Edition 2 / 2

Лифтбек Arcfox αS выпускается с 2021 года и с тех пор обзавёлся большим количеством модификаций, в гамме есть одномоторные переднеприводные версии (218 либо 238 л.с.) и двухмоторные полноприводные (435 либо 643 л.с.). Мощностью 643 л.с. обладает спортивная версия αS HI, она может набрать первую «сотню» за 3,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.



Обычный Arcfox αS 1 / 4 Обычный Arcfox αS 2 / 4 Обычный Arcfox αS 3 / 4 Обычный Arcfox αS 4 / 4

Ёмкость батареи Arcfox αS в зависимости от модификации варьируется в диапазоне от 65,6 до 93,6 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — от 525 до 735 км по циклу CLTC. Габаритная длина лифтбека — 4930 мм, ширина — 1940 мм, высота — 1599 мм, колёсная база — 2915 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная, штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые. Объём багажника — 560 л, со сложенными сиденьями второго ряда — 1300 л.



Arcfox αS Mountain Edition 1 / 3 Arcfox αS Mountain Edition 2 / 3 Arcfox αS Mountain Edition 3 / 3

У роскошной версии Mountain Edition два раздельных задних сиденья, вероятно, складываться не будут, за ними видна фиксированная перегородка, а между ними установлен высокий бокс-подлокотник, на краю которого закреплён сенсорный экран, в него зашиты различные настройки кресел, микроклимата и развлекательные функции. Для роскошной версии заявлена улучшенная шумоизоляция салона, отделка дорогими и экологически чистыми материалами и фильтр тонкой очистки воздуха с антибактериальными эффектом. Какие силовые установки будут доступны для этой версии, пока неизвестно.



Arcfox αS HI

Обычный Arcfox αS сейчас стоит в Китае от 189 800 юаней (2,4 млн рублей в переводе по текущему курсу), спортивная версия HI — от 329 800 юаней (4,15 млн рублей). В России марка Arcfox на данный момент официально не представлена, но её модели есть в наличии у серых дилеров.

