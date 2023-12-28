Электрокроссовер Arcfox αT5 от BAIC выходит на рынок: почти премиум без ярких черт

Arcfox — это дочерний NEV-бренд китайского государственного автоконцерна BAIC: он был запущен в 2017 году, но пока не добился сколь-нибудь заметных успехов на рынке. В этом году BAIC решил как следует перетряхнуть модельный ряд Arcfox, чтобы он смог догнать и перегнать конкурентов. Среднеразмерный 5-местный электрический кроссовер αT5 — это потенциальный бестселлер марки, вчера в Китае начались его продажи.

С января по ноябрь этого года марка Arcfox, по данным CAAM, реализовала в Китае 18 163 автомобиля — это на 90% больше, чем было продано за аналогичный период 2022-го, но всё ещё ничтожно мало по меркам гигантского китайского рынка. Для сравнения скажем, что NEV-бренд Aion концерна GAC продал за тот же период 400 818 машин (+88,7%). Arcfox и Aion запустились примерно в одно и то же время и производят электромобили примерного одинакового, околопремиального ценового уровня, но Aion сумел быстро раскрутиться, а Arcfox нет.

Вышедший вчера на рынок кроссовер Arcfox αT5 не имеет ярких особенностей ни в дизайне, ни в технике, успех ему должен принести хороший баланс цены и потребительских качеств. Габаритная длина αT5— 4690 мм, ширина — 1936, высота — 1650 мм, колёсная база — 2845 мм, дорожный просвет — 166 мм. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления с х = 0,245. Подвеска — пружинная, спереди типа McPherson, сзади независимая многорычажная. Штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые.



Единственный электромотор у Arcfox αT5 расположен на передней оси и вращает передние колёса, на версиях 520Air, 520Pro и 520Max его максимальная отдача составляет 185 кВт (251,5 л.с.) и 360 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 7,5 с, максимальная скорость — 180 км/ч. Ёмкость батареи — 65 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 520 км по циклу CLTC.



У топ-версии 660Max пиковая мощностью электромотора повышена до 200 кВт (272 л.с.), но на динамических качествах это никак не отразилось. Ёмкость батареи — 79,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 660 км по циклу CLTC.

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Салон Arcfox αT5 имеет предельно минималистичное оформление: к голой передней панели без кнопок прикручен единственный многофункциональный экран с диагональю 15,6 дюйма. Отдельного приборного экрана нет, но версии 520Max и 660Max щеголяют 22,8-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле. Этим же версиям положен полный набор электронных ассистентов водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль. Объём багажника — 400 л, со сложенными сиденьями второго ряда он увеличивается до 1546 л.

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Базовый Arcfox αT5 520Air стоит в Китае 155 800 юаней (2,0 млн рублей в переводе по текущему курсу), версия 520Pro стоит 163 800 юаней (2,1 млн рублей), версия 520Max — 175 800 юаней (2,25 млн рублей). За топ-версию 660Max производитель просит 199 800 юаней (2,56 млн рублей).



На российском рынке бренд Arcfox пока официально не представлен, но его модели периодически всплывают в салонах серых дилеров.

