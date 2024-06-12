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  • Седан Chery Arrizo 8 скоро обновится: классический автомат и кое-что ещё

Седан Chery Arrizo 8 скоро обновится: классический автомат и кое-что ещё

12.06.2024 90 0 0

Крупной четырехдверке также улучшат оснащение. На домашнем рынке продажи посвежевшей модели стартуют уже через несколько дней.

До России флагманский седан Chery Arrizo 8 добрался в прошлом году. А вот в родном Китае модель присутствует с 2022-го, и теперь там анонсирована модернизированная четырехдверка. Нет, это еще не рестайлинг, но, по крайней мере, одна важная обновка у «восьмерки» все же будет.

Так, в Поднебесной Arrizo 8 с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 254 л.с. (для российского седана этот мотор не предусмотрен) предложат с классическим восьмиступенчатым автоматом собственной разработки Chery. Сейчас, напомним, модель представлена исключительно с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (7DCT). Китайцам еще доступен седан с младшим турбомотором 1.6 мощностью 197 л.с. (в РФ он выдает 150 или 186 л.с.): этот движок по-прежнему будет работать в паре с 7DCT. Привод в любом случае только передний.

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Также сообщается, что модель получит обогрев руля (в России он имеется изначально), а мультимедиа модели с 1.6T перейдет на чип Qualcomm Snapdragon Dragon 8155. Наконец, улучшат функцию голосового управления: в частности, голосом можно будет открыть багажник. В списке оборудования актуального седана в зависимости от комплектации еще значатся подогрев и вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

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В Китае старт продаж посвежевшего Chery Arrizo 8 намечен на 16 июня, цены пока не объявлены. Дореформенная четырехдверка с 1.6T там сейчас стоит от 108 900 юаней (около 1,3 млн рублей по текущему курсу), седан с 2.0T обойдется минимум в 129 900 юаней (1,6 млн рублей). В России модель стоит от 2 800 000 рублей (без учета акций). Не исключено, что впоследствии у нас тоже появится Arrizo 8 с двухлитровым турбомотором и 8АТ.

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