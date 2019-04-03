Семья депутата Госдумы хочет отсудить у ГАЗа бренд «Победа»

ООО «Хартунг», которым владеют жена и дети депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Гартунга Валерия Карловича, намерена через суд завладеть правами на марку «Победа», принадлежащую «Группе ГАЗ», и продавать под ней автомобильные комплектующие и прицепную технику.

«Группа ГАЗ» легковых автомобилей давно не выпускает, а потому такие легендарные марки, как «Победа», «Волга» и «Чайка» лежат без дела. Вернуть к жизни «Победу» хочет челябинская компания «Хартунг», выпускающая колёсные диски для грузовиков и спецтехнику (тяжёлые полуприцепы).

«Слово “Победа” вызывает у потребителей тёплые ассоциации, для многих оно связано с национальной гордостью, которая сплачивает людей в эти непростые времена, и мы хотим удовлетворять их потребности качественным отечественным продуктом под этим прекрасным благозвучным названием», – цитирует позицию ООО «Хартунг» газета «Коммерсантъ».

На 22 апреля назначено предварительное заседание в Суде по интеллектуальным правам (СИП) по иску ООО «Хартунг» к «Группе ГАЗ» о прекращении действия прав автозавода на марку «Победа». Этой маркой ГАЗ владеет с 2009 года, после того как права на неё (а также марку «Чайка») автозаводу уступил петербургский бизнесмен Павел Андреев. В октябре прошлого года Роспатент продлил права ГАЗа на товарный знак «Победа» до 29 июля 2029 года, но юристы ООО «Хартунг» упирают на то, что правообладатель сейчас эту марку не использует, тогда как ООО «Хартунг» готово хоть сейчас продавать под ней свои изделия.

На ГАЗе считают, что использовать марку «Победа» для колёс и прицепов было бы непатриотично, и будут настаивать в суде на том, что «Победа» понадобится автозаводу в будущем, для новых моделей.

Между тем, по данным «Коммерсанта», полученным от информированного источника, спор вокруг «Победы» – это всего лишь инструмент давления в конфликте вокруг поставок продукции «Хартунга» на завод «Урал», принадлежащий «Группе ГАЗ». В сущности, Hartung – это торговая марка Челябинского кузнечно-прессового завода, гендиректором которого до своей политической карьеры был Гартунг Валерий Карлович, а сейчас эту должность занимает его сын – Гартунг Андрей Валерьевич. ООО «Хартунг» было создано в 2006 году и полностью принадлежит семье Гартунгов: на 59% – жене депутата Марине, на 25% – сыну Дмитрию, на 16% – сыну Андрею, при этом Дмитрий Гартунг является гендиректором этой компании.

К слову, споры вокруг легендарных автомобильных брендов время от времни возникают и на Западе: так, недавно миру были явлены сразу два суперкара под маркой Hispano Suiza от двух разных производителей, и теперь суду предстоит определить, кто из них воспользовался ей законно, а кому в итоге придётся искать себе другое название.