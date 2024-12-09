Гибридные авто ×

Серийный кроссовер GAC Trumpchi S7 раскрылся досрочно

09.12.2024 490 0 0

Новый паркетник концерна GAC практически полностью сохранил дизайн своего предвестника. Модель предложат в виде подзаряжаемого гибрида, причем для нее будет предусмотрен полный привод.

В предсерийном виде кроссовер Trumpchi S7 от концерна GAC (марку Trumpchi используют только в Китае) дебютировал в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу. Теперь же появились фото и основные характеристики товарной модели – их только что «слил» Минпром КНР. Отметим, серийный SUV рассекретили досрочно, ведь даже на родине старт продаж должен состояться лишь в следующем году.

Серийный GAC Trumpchi S7
1 / 4
Серийный GAC Trumpchi S7
2 / 4
Серийный GAC Trumpchi S7
3 / 4
Серийный GAC Trumpchi S7
4 / 4

Судя по сертификационным снимкам, конвейерный Trumpchi S7 практически дословно повторил своего предвестника. Главная фишка дизайна экстерьера – двухъярусная головная оптика. Если точнее, ее верхняя часть: она состоит из двух табло, которые объединены между собой светящейся плашкой. Эти панели способны отображать простенькие рисунки и анимацию. Среди других особенностей внешности – оформленные в виде арки задние фонари, выдвижные ручки дверей и силуэт а ля Range Rover. Кроме того, для модели предусмотрен лидар.

Серийный GAC Trumpchi S7
1 / 3
Серийный GAC Trumpchi S7
2 / 3
Серийный GAC Trumpchi S7
3 / 3

Как ранее заявили в GAC, в основе S7 лежит новая платформа EV+, созданная для электрифицированных машин. Длина товарного SUV равна 4900 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2880 мм. Модели положены 19- или 20-дюймовые колеса. Для сравнения, длина доступного и в России кроссовера Trumpchi GS8 (но у нас это просто GAC GS8) составляет 4980 мм, расстояние между осями – 2920 мм. Остальные габариты у паркетников совпадают.

Прототип, представленный в ноябре
1 / 3
Прототип, представленный в ноябре
2 / 3
Прототип, представленный в ноябре
3 / 3

Салон прототипа не показывали, фото интерьера серийного Trumpchi S7 в сертификате тоже нет. Однако тестовые образцы уже попадались шпионам. Внутри – двухспицевый руль, отдельные экраны приборки и мультимедиа, на центральном тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки.

Прототип, представленный в ноябре
1 / 2
Прототип, представленный в ноябре
2 / 2

GAC Trumpchi S7 представляет собой подзаряжаемый гибрид. В состав установки вошел бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 160 л.с. Известно, что кроссовер предложат с одним или двумя электродвигателями (то есть можно будет выбрать полноприводную версию), но их характеристики пока не раскрыты. Информации о батарее тоже еще нет. При этом ранее в GAC пообещали, что суммарный запас хода гибрида превысит 1000 км (вероятно, этот показатель рассчитан по китайскому циклу).

Прототип, представленный в ноябре

После того, как S7 освоит домашний рынок, его наверняка отправят на экспорт. Таким образом, кроссовер вполне может добраться и до России.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто GAC GAC S7
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Что такое овердрайв, как он работает и зачем его отключать Недавно мы рассказывали о том, что значат буквы режимов в автоматических коробках передач, и в том числе упоминали кнопку O/D или O/D OFF, которая заведует отключением и включением овердра... 2794 0 0 09.12.2024
Статьи / Авторынок Китайское будущее, новые лидеры и контрафакт: что происходит с рынком автозапчастей в России За последние годы в России сильно изменился не только рынок новых автомобилей, но и рынок автозапчастей. Общие тренды схожие: какие-то бренды покинули его, другие значительно сократили свою... 739 2 0 07.12.2024
Статьи / Масл-кар Восемь самых дорогих автомобилей эры классических американских масл-каров Во второй половине 60-х – начале 70-х американские автопроизводители словно с катушек послетали, устроив форменную гонку вооружений как на кольцевых трассах и дрэг-стрипах, так и в дилерских... 3928 0 4 05.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66288 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 52932 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21551 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
15 Кроссовер Ford Kuga II с пробегом: мрачный EcoBoost и надежда на классические агрегаты
8 Кроссовер Новый Audi Q7: первые изображения
5 Кроссовер Агент 07 с правом на убийство Lixiang: тест-драйв Wey 07
Новые комментарии
Change privacy settings