Серийный кроссовер GAC Trumpchi S7 раскрылся досрочно

Новый паркетник концерна GAC практически полностью сохранил дизайн своего предвестника. Модель предложат в виде подзаряжаемого гибрида, причем для нее будет предусмотрен полный привод.

В предсерийном виде кроссовер Trumpchi S7 от концерна GAC (марку Trumpchi используют только в Китае) дебютировал в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу. Теперь же появились фото и основные характеристики товарной модели – их только что «слил» Минпром КНР. Отметим, серийный SUV рассекретили досрочно, ведь даже на родине старт продаж должен состояться лишь в следующем году.

Серийный GAC Trumpchi S7 1 / 4 Серийный GAC Trumpchi S7 2 / 4 Серийный GAC Trumpchi S7 3 / 4 Серийный GAC Trumpchi S7 4 / 4

Судя по сертификационным снимкам, конвейерный Trumpchi S7 практически дословно повторил своего предвестника. Главная фишка дизайна экстерьера – двухъярусная головная оптика. Если точнее, ее верхняя часть: она состоит из двух табло, которые объединены между собой светящейся плашкой. Эти панели способны отображать простенькие рисунки и анимацию. Среди других особенностей внешности – оформленные в виде арки задние фонари, выдвижные ручки дверей и силуэт а ля Range Rover. Кроме того, для модели предусмотрен лидар.

Серийный GAC Trumpchi S7 1 / 3 Серийный GAC Trumpchi S7 2 / 3 Серийный GAC Trumpchi S7 3 / 3

Как ранее заявили в GAC, в основе S7 лежит новая платформа EV+, созданная для электрифицированных машин. Длина товарного SUV равна 4900 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2880 мм. Модели положены 19- или 20-дюймовые колеса. Для сравнения, длина доступного и в России кроссовера Trumpchi GS8 (но у нас это просто GAC GS8) составляет 4980 мм, расстояние между осями – 2920 мм. Остальные габариты у паркетников совпадают.

Прототип, представленный в ноябре 1 / 3 Прототип, представленный в ноябре 2 / 3 Прототип, представленный в ноябре 3 / 3

Салон прототипа не показывали, фото интерьера серийного Trumpchi S7 в сертификате тоже нет. Однако тестовые образцы уже попадались шпионам. Внутри – двухспицевый руль, отдельные экраны приборки и мультимедиа, на центральном тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки.

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GAC Trumpchi S7 представляет собой подзаряжаемый гибрид. В состав установки вошел бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 160 л.с. Известно, что кроссовер предложат с одним или двумя электродвигателями (то есть можно будет выбрать полноприводную версию), но их характеристики пока не раскрыты. Информации о батарее тоже еще нет. При этом ранее в GAC пообещали, что суммарный запас хода гибрида превысит 1000 км (вероятно, этот показатель рассчитан по китайскому циклу).

Прототип, представленный в ноябре

После того, как S7 освоит домашний рынок, его наверняка отправят на экспорт. Таким образом, кроссовер вполне может добраться и до России.