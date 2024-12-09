Серийный кроссовер GAC Trumpchi S7 раскрылся досрочно

В предсерийном виде кроссовер Trumpchi S7 от концерна GAC (марку Trumpchi используют только в Китае) дебютировал в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу. Теперь же появились фото и основные характеристики товарной модели – их только что «слил» Минпром КНР. Отметим, серийный SUV рассекретили досрочно, ведь даже на родине старт продаж должен состояться лишь в следующем году.
Судя по сертификационным снимкам, конвейерный Trumpchi S7 практически дословно повторил своего предвестника. Главная фишка дизайна экстерьера – двухъярусная головная оптика. Если точнее, ее верхняя часть: она состоит из двух табло, которые объединены между собой светящейся плашкой. Эти панели способны отображать простенькие рисунки и анимацию. Среди других особенностей внешности – оформленные в виде арки задние фонари, выдвижные ручки дверей и силуэт а ля Range Rover. Кроме того, для модели предусмотрен лидар.
Как ранее заявили в GAC, в основе S7 лежит новая платформа EV+, созданная для электрифицированных машин. Длина товарного SUV равна 4900 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2880 мм. Модели положены 19- или 20-дюймовые колеса. Для сравнения, длина доступного и в России кроссовера Trumpchi GS8 (но у нас это просто GAC GS8) составляет 4980 мм, расстояние между осями – 2920 мм. Остальные габариты у паркетников совпадают.
Салон прототипа не показывали, фото интерьера серийного Trumpchi S7 в сертификате тоже нет. Однако тестовые образцы уже попадались шпионам. Внутри – двухспицевый руль, отдельные экраны приборки и мультимедиа, на центральном тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки.
GAC Trumpchi S7 представляет собой подзаряжаемый гибрид. В состав установки вошел бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 160 л.с. Известно, что кроссовер предложат с одним или двумя электродвигателями (то есть можно будет выбрать полноприводную версию), но их характеристики пока не раскрыты. Информации о батарее тоже еще нет. При этом ранее в GAC пообещали, что суммарный запас хода гибрида превысит 1000 км (вероятно, этот показатель рассчитан по китайскому циклу).
После того, как S7 освоит домашний рынок, его наверняка отправят на экспорт. Таким образом, кроссовер вполне может добраться и до России.
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