Серийный ретрохэтчбек Honda задерживается, но сохранит очарование концепта

Компания Honda готовится вывести на мировой рынок серийную версию электрического хэтчбека Urban EV, но в продаже он появится не в 2019-м, а в 2020-м году, и на всех желающих машин не хватит…

Концептуальный городской электрокар Honda Urban EV дебютировал осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте и стал тогда чуть ли не самой яркой новинкой выставки – ретродизайн хэтчбека напомнил европейцам Peugeot 205 и первый VW Golf GTI, хотя на деле хондовские стилисты черпали вдохновенье в стареньких Honda Civic и Honda City. В любом случае машинка получилась очень ладной, и отрадно, что японская фирма сразу заявила о намерении запустить её в серийное производство и продавать не только на домашнем рынке, но и везде, где есть потребностью в экологически чистом транспорте.

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Планировалось, что серийная версия «электрички» поступит в продажу в 2019 году, а в 2018-м на европейских дорогах не раз встречались предсерийные прототипы Urban EV. Очередную дозу снимков закамуфлированных тестовых образов опубликовал сегодня немецкий журнал auto motor und sport, и по ним можно сделать вывод, что серийная машина сохранит большинство особенностей концепта, а именно лупоглазую светотехнику и камеры заднего вида вместо зеркал, причём салонное зеркало тоже заменено монитором. Также, судя по всему, в салоне сохранится широкоформатная цифровая приборная панель, какой щеголял концепт, но «суицидальных» передних дверей с безрамочными стёками у серийной машины не будет – вместо них прототипы снабжены вполне традиционными распашными «калитками», причём дверей стало пять вместо трёх – для удобства посадки/высадки задних пассажиров, при этом второй ряд готов вместить трёх седоков, то есть машина будет пятиместной.

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О технической начинке первого массового хондовского электрокара пока ничего неизвестно, кроме того что создан он на полностью оригинальной платформе, которая ляжет в основу целого выводка «зелёных» моделей. Среди них может оказаться и стильное купе Sports EV, прототип которого Honda показала на Токийском мотор-шоу в 2017 году.

Что до серийного хэтчбека, то его мировая премьера, как сообщают немецкие коллеги, состоится осенью этого года там же, где показывали концепт, то есть на автосалоне во Франкфурте. Однако в продаже Urban EV появится лишь в начале 2020-го, да и то на Европу производитель готов выделить всего 5000 экземпляров в год, то есть Urban EV рискует стать дефицитом. С чем связано это ограничение, пока неясно, но рискнём предположить, что Honda, как и многие другие автопроизводители, осваивающие электромобили, столкнулась с рядом технологических трудностей, не позволяющих сразу выпускать «зелень» в больших количествах – через это уже прошли Tesla, Audi и Daimler. В Россию Honda Urban EV в любом случае вряд ли попадёт, во всяком случае по официальным каналам.