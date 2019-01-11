Серийный ретрохэтчбек Honda задерживается, но сохранит очарование концепта

Серийный ретрохэтчбек Honda задерживается, но сохранит очарование концепта

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Компания Honda готовится вывести на мировой рынок серийную версию электрического хэтчбека Urban EV, но в продаже он появится не в 2019-м, а в 2020-м году, и на всех желающих машин не хватит…
 

Концептуальный городской электрокар Honda Urban EV дебютировал осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте и стал тогда чуть ли не самой яркой новинкой выставки – ретродизайн хэтчбека напомнил европейцам Peugeot 205 и первый VW Golf GTI, хотя на деле хондовские стилисты черпали вдохновенье в стареньких Honda Civic и Honda City. В любом случае машинка получилась очень ладной, и отрадно, что японская фирма сразу заявила о намерении запустить её в серийное производство и продавать не только на домашнем рынке, но и везде, где есть потребностью в экологически чистом транспорте.

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Планировалось, что серийная версия «электрички» поступит в продажу в 2019 году, а в 2018-м на европейских дорогах не раз встречались предсерийные прототипы Urban EV. Очередную дозу снимков закамуфлированных тестовых образов опубликовал сегодня немецкий журнал auto motor und sport, и по ним можно сделать вывод, что серийная машина сохранит большинство особенностей концепта, а именно лупоглазую светотехнику и камеры заднего вида вместо зеркал, причём салонное зеркало тоже заменено монитором. Также, судя по всему, в салоне сохранится широкоформатная цифровая приборная панель, какой щеголял концепт, но «суицидальных» передних дверей с безрамочными стёками у серийной машины не будет – вместо них прототипы снабжены вполне традиционными распашными «калитками», причём дверей стало пять вместо трёх – для удобства посадки/высадки задних пассажиров, при этом второй ряд готов вместить трёх седоков, то есть машина будет пятиместной.

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О технической начинке первого массового хондовского электрокара пока ничего неизвестно, кроме того что создан он на полностью оригинальной платформе, которая ляжет в основу целого выводка «зелёных» моделей. Среди них может оказаться и стильное купе Sports EV, прототип которого Honda показала на Токийском мотор-шоу в 2017 году.

Honda Sports EV

Honda Sports EV

Что до серийного хэтчбека, то его мировая премьера, как сообщают немецкие коллеги, состоится осенью этого года там же, где показывали концепт, то есть на автосалоне во Франкфурте. Однако в продаже Urban EV появится лишь в начале 2020-го, да и то на Европу производитель готов выделить всего 5000 экземпляров в год, то есть Urban EV рискует стать дефицитом. С чем связано это ограничение, пока неясно, но рискнём предположить, что Honda, как и многие другие автопроизводители, осваивающие электромобили, столкнулась с рядом технологических трудностей, не позволяющих сразу выпускать «зелень» в больших количествах – через это уже прошли Tesla, Audi и Daimler. В Россию Honda Urban EV в любом случае вряд ли попадёт, во всяком случае по официальным каналам.

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