Немецкая компания готовит свой новый флагманский кроссовер, и в конце прошлого месяца был продемонстрирован одноименный концепт. Благодаря свежим шпионским фотографиям у нас есть возможность оценить, насколько сильно серийная версия будет отличаться от концепта.

На прошлой неделе в Сети был рассекречен Concept XM, который является предвестником серийного флагманского паркетника. Автомобиль получил яркую и неоднозначную внешность, и представители немецкой компании уверяют, что она практически полностью сохранится при постановке кроссовера на конвейер. Однако имеющиеся шпионские фотографии (на основе которых и сделаны наши рендеры, поэтому все размеры и пропорции соответствуют реальному автомобилю) дают понять, что серийный XM всё же местами будет заметно отличаться от прототипа. Кроссовер сохранит большие угловатые ноздри, но их размер будет меньше, чем у концепта. Оформление фар и переднего бампера также может немного измениться.

Рендер серийного BMW XM

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Серийный паркетник получит более простые колёсные арки с не столь широкими контрастными накладками и прямой разъём капота по бокам. Судя по шпионским фотографиям, дверные ручки будут традиционными, аналогичными другим кроссоверам марки. Фонари, скорее всего, сделают чуть менее размашистыми, а вот «двухэтажные» патрубки выхлопной системы сохранятся. Также кроссовер изображён с колёсными дисками оригинального дизайна, перекликающимися по дизайну с установленными на концепт – именно такими обладают тестовые образцы на последних шпионских фотографиях.

Рендер серийного BMW XM

Кроссовер станет второй оригинальной моделью, разработанной М-подразделением «с нуля», первой было среднемоторное купе BMW M1, выпускавшееся с 1978 по 1981 годы. Кроме того, ХМ станет первым гибридом спортивного подразделения немецкой марки. Его оснастят бензиновым турбомотором V8 в паре с электромотором, совокупная отдача этой установки составит 750 л.с. и 1000 Нм крутящего момента.

Премьера серийного кроссовера состоится в следующем году.

BMW XM Concept 1 / 3 BMW XM Concept 2 / 3 BMW XM Concept 3 / 3

Сегодня роль флагманского паркетника играет BMW X7, в России его минимальная стоимость составляет 7 900 000 рублей (30d, 249 л.с.). Базовая 340-сильная бензиновая модификация оценивается на 450 тысяч дороже. Самый же дорогой и мощный вариант M50i (530 л.с.) обойдётся минимум в 10 790 000 рублей.

Напомним, в начале этого месяца появилась новая информация об электрическом флагманском седане BMW i7.