Новинки ×

Серийный BMW XM: первые изображения

09.12.2021 208 0 0

Немецкая компания готовит свой новый флагманский кроссовер, и в конце прошлого месяца был продемонстрирован одноименный концепт. Благодаря свежим шпионским фотографиям у нас есть возможность оценить, насколько сильно серийная версия будет отличаться от концепта.

 

На прошлой неделе в Сети был рассекречен Concept XM, который является предвестником серийного флагманского паркетника. Автомобиль получил яркую и неоднозначную внешность, и представители немецкой компании уверяют, что она практически полностью сохранится при постановке кроссовера на конвейер. Однако имеющиеся шпионские фотографии (на основе которых и сделаны наши рендеры, поэтому все размеры и пропорции соответствуют реальному автомобилю) дают понять, что серийный XM всё же местами будет заметно отличаться от прототипа. Кроссовер сохранит большие угловатые ноздри, но их размер будет меньше, чем у концепта. Оформление фар и переднего бампера также может немного измениться.

Рендер серийного BMW XM

Серийный паркетник получит более простые колёсные арки с не столь широкими контрастными накладками и прямой разъём капота по бокам. Судя по шпионским фотографиям, дверные ручки будут традиционными, аналогичными другим кроссоверам марки. Фонари, скорее всего, сделают чуть менее размашистыми, а вот «двухэтажные» патрубки выхлопной системы сохранятся. Также кроссовер изображён с колёсными дисками оригинального дизайна, перекликающимися по дизайну с установленными на концепт – именно такими обладают тестовые образцы на последних шпионских фотографиях.

Рендер серийного BMW XM

Кроссовер станет второй оригинальной моделью, разработанной М-подразделением «с нуля», первой было среднемоторное купе BMW M1, выпускавшееся с 1978 по 1981 годы. Кроме того, ХМ станет первым гибридом спортивного подразделения немецкой марки. Его оснастят бензиновым турбомотором V8 в паре с электромотором, совокупная отдача этой установки составит 750 л.с. и 1000 Нм крутящего момента.

Премьера серийного кроссовера состоится в следующем году.

BMW XM Concept
1 / 3
BMW XM Concept
2 / 3
BMW XM Concept
3 / 3

Сегодня роль флагманского паркетника играет BMW X7, в России его минимальная стоимость составляет 7 900 000 рублей (30d, 249 л.с.). Базовая 340-сильная бензиновая модификация оценивается на 450 тысяч дороже. Самый же дорогой и мощный вариант M50i (530 л.с.) обойдётся минимум в 10 790 000 рублей.

Напомним, в начале этого месяца появилась новая информация об электрическом флагманском седане BMW i7.   

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки BMW BMW X5 BMW X7 BMW X6

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Если забастовали дворники: почему ломается и как чинить стеклоочиститель Старенький и изношенный механизм стеклоочистителя отказывает обычно именно зимой – когда от холода каменеет смешанная с влагой и ржавчиной смазка и становится хрупким пластик. Все, что можно... 119 1 0 09.12.2021
Статьи / Гаджеты «Гляжусь в тебя, как в зеркало…»: обзор комбо-устройства iBOX Rover WiFi GPS Dual Экраны большинства автомобильных комбо-устройств, закрепляемых на стекле на присоске, обычно ограничены диагональю в 2-3 дюйма. Будем откровенны – это годилось для смартфона 15-летней давнос... 272 1 0 08.12.2021
Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz S-Class W220 с пробегом: идеальные моторы и АКП, но подвеска не для слабаков S-Class W220 к началу 2020-х годов обесценился на вторичном рынке до уж совсем неприличных значений. По цене нового Соляриса можно приобрести себе целый небольшой парк этих старых «меринов».... 857 2 2 08.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 17909 10 2 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 16773 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 15607 3 3 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings