Skoda выпустит новый бюджетный кроссовер

Концерн Volkswagen разделил ответственность за различные рынки между своими брендами – Skoda досталась Индия и Россия. Чешский производитель будет отвечать за курс развития Volkswagen на этих рынках, в том числе, рассматривать вопросы о выводе новых моделей всех марок группы.

Кроме того, на индийском рынке Skoda займется реализацией плана India 2.0, в рамках которого будут разработаны новые модели с учетом местной специфики. На реализацию «индийского» проекта Volkswagen Group выделит один миллиард евро. Определены и сроки выполнения проекта — 2019 — 2021 год.

На первом этапе проекта Skoda разработает субкомпактную платформу MQB A0, ориентированную на индийский рынок (MQB-A0-IN). Задачей второго этапа станет оценка возможности экспорта машин индийской сборки. Skoda и Volkswagen построят несколько новых моделей на новой платформе – первой станет кроссовер, выход которого намечен на 2020 год.

Все вышеперечисленное стало результатом изменений в глобальной системе управления Volkswagen, которые подразумевают ответственность одного из крупных брендов структуры Volkswagen AG в каждом регионе. Предполагается, что такая децентрализация повысит эффективность работы концерна.

Volkswagen будет заниматься Северной и Южной Америкой и Тропической Африкой (к югу от Сахары), Северная Африка – Seat, Средний Восток и Азия – Audi, правда, за Китай по-прежнему будет отвечать головной офис.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о создании альянса между Volkswagen и Ford.