Спрос на аренду авто за год вырос на 50%

По данным платформы, спрос на аренду авто для личного пользования осенью 2024 года вырос на 50,5% по сравнению с осенью 2023 года. Среди моделей, доступных для аренды, наиболее заметно за год вырос спрос на ВАЗ (LADA) Granta – на 97,1%.
На первом месте по доле в спросе среди моделей оказался Hyundai Solaris с 8,33%. вторую строку занял ВАЗ (LADA) Granta, получивший 8,26%, а третью – Kia Rio с 5,22%. Четвертое место досталось Volkswagen Polo (4,56%), а замыкает пятерку лидеров Daewoo Matiz (4,25%).
Предложение по сравнению с осенью 2023 года увеличилось на 53,8%. Среди моделей лидером по динамике предложения оказался Ford Focus: количество объявлений по этой модели выросло в 3,5 раза. В топ-3 моделей по предложению вошли ВАЗ (LADA) Granta (4,6%), Hyundai Solaris (3,9%) и Toyota Camry (3,28%).
Сейчас на Авито Авто представлено более 26 тысяч предложений аренды авто, и россияне все активнее используют ее как инструмент для решения самого широкого спектра личных задач – от поездок по городу до путешествий по стране. При этом важным стимулом развития рынка автоаренды становится цифровизация, существенно упрощающая использование сервиса. В частности, на платформе процесс поиска и оформления аренды автомобиля становится все более удобным: пользователи могут не только выбрать, но и забронировать авто онлайн. Специальный бейдж на объявлениях информирует о доступности такой опции, которая облегчает выбор и экономит время клиентов – онлайн-аренда дает возможность выбрать даты и конкретную модель на платформе без необходимости связываться с арендодателем и уточнять детали.
Топ-5 арендных авто для личного пользования по доле в спросе, осень 2024 г., Россия, Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в спросе
|Средняя цена за сутки, руб.
|Hyundai
|Solaris
|8,33%
|2 000
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|8,26%
|2 000
|Kia
|Rio
|5,22%
|2 000
|Volkswagen
|Polo
|4,56%
|2 000
|Daewoo
|Matiz
|4,25%
|1 000
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