Авто и общество ×

Спрос на аренду авто за год вырос на 50%

19.12.2024 42 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику спроса, предложения и цен на аренду автомобилей для личного пользования в период с сентября по ноябрь 2024 года. Оказалось, что самым востребованным автомобилем стал Hyundai Solaris, а средняя цена аренды за сутки составила 2 000 рублей.

По данным платформы, спрос на аренду авто для личного пользования осенью 2024 года вырос на 50,5% по сравнению с осенью 2023 года. Среди моделей, доступных для аренды, наиболее заметно за год вырос спрос на ВАЗ (LADA) Granta – на 97,1%.

На первом месте по доле в спросе среди моделей оказался Hyundai Solaris с 8,33%. вторую строку занял ВАЗ (LADA) Granta, получивший 8,26%, а третью – Kia Rio с 5,22%. Четвертое место досталось Volkswagen Polo (4,56%), а замыкает пятерку лидеров Daewoo Matiz (4,25%).

Предложение по сравнению с осенью 2023 года увеличилось на 53,8%. Среди моделей лидером по динамике предложения оказался Ford Focus: количество объявлений по этой модели выросло в 3,5 раза. В топ-3 моделей по предложению вошли ВАЗ (LADA) Granta (4,6%), Hyundai Solaris (3,9%) и Toyota Camry (3,28%).

Сейчас на Авито Авто представлено более 26 тысяч предложений аренды авто, и россияне все активнее используют ее как инструмент для решения самого широкого спектра личных задач – от поездок по городу до путешествий по стране. При этом важным стимулом развития рынка автоаренды становится цифровизация, существенно упрощающая использование сервиса. В частности, на платформе процесс поиска и оформления аренды автомобиля становится все более удобным: пользователи могут не только выбрать, но и забронировать авто онлайн. Специальный бейдж на объявлениях информирует о доступности такой опции, которая облегчает выбор и экономит время клиентов – онлайн-аренда дает возможность выбрать даты и конкретную модель на платформе без необходимости связываться с арендодателем и уточнять детали.
Илья Зарембо
руководитель департамента аренды автомобилей в Авито Авто

Топ-5 арендных авто для личного пользования по доле в спросе, осень 2024 г., Россия, Авито Авто

МаркаМодельДоля в спросеСредняя цена за сутки, руб.
HyundaiSolaris8,33%2 000
ВАЗ (LADA)Granta8,26%2 000
KiaRio5,22%2 000
VolkswagenPolo4,56%2 000
DaewooMatiz4,25%1 000
авто и общество
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