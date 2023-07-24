Спрос на услуги по ввозу автомобилей вырос в 3 раза за год

Сегмент услуг по транспортировке автомобилей до покупателя между регионами России и из-за границы становится все более перспективной нишей для бизнеса.

Россияне чаще ищут более выгодные предложения по покупке авто не в домашнем регионе, а для дальнейшей транспортировки автомобиля обращаются за услугами автовозов. Эксперты Авито Услуг назвали наиболее популярные маршруты ввоза автомобилей, а также поделились прогнозом по развитию этого сегмента.

По данным платформы Авито Услуги, спрос на услуги по ввозу автомобилей в июне 2023 года вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Параллельно растет и число предложений от частных перевозчиков и транспортных компаний, которые оказывают услуги перевозки автомобилей на автовозах: количество исполнителей на платформе Авито Услуги за год увеличилось на 18%.

Мы прогнозируем дальнейшее развитие и расширение данного сегмента, при этом спрос на услуги по ввозу автомобилей будет расти с опережением темпов роста предложения, поскольку ниша еще достаточно свободна с точки зрения числа перевозчиков на рынке. В этой связи можно говорить о высоком потенциале для бизнеса в этом сегменте перевозок. В поисках выгодных предложений по покупке и дальнейшей транспортировки автомобиля покупатели приходят на Авито: мы видим 3-кратный рост спроса на услуги автовозов с параллельным ростом «дистанционных» покупок автомобилей. Евгения Лазарева руководитель категории «Транспортные услуги» на Авито Услугах

Самые популярные направления, в/из на платформе Авито Услуги % доля июнь 2022 июнь 2023 Москва 55% 48% Владивосток 8% 23% Северный Кавказ 20% 19% ЮФО (без Кавказа) 12% 10%

Наиболее популярным направлением транспортировки автомобилей являются маршруты из/в Москву — столичные заказы на услуги автовозов составляют почти половину (48%) от общего объема. Однако, в этом году доля перевозок из/в Москву сократилась по сравнению с прошлым годом (55% в июне 2022), поскольку спрос перераспределился в сторону других регионов России. Так, растет популярность ввоза авто из Владивостока — если в июне 2022 года на долю региона приходилось 8%, то в 2023 данный показатель вырос до 23%. Третий по популярности транспортный узел — юг России. На долю регионов Северного Кавказа приходится порядка 19% перевозок, на регионы ЮФО (Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь) — 10%.

Топ-5 самых популярных маршрутов транспортировки авто Средняя стоимость (за перевозку седана в открытом автовозе) Северный Кавказ → Москва от 35 000 рублей Москва → Санкт-Петербург от 15 000 рублей Северный Кавказ → Санкт-Петербург от 45 000 рублей Владивосток → Москва от 150 000 рублей Новосибирск → Москва от 50 000 рублей

Учитывая текущие реалии рынка, растет и сегмент перевозок купленных автомобилей из-за рубежа. Среди наиболее популярных маршрутов ближнего зарубежья: Армения, Грузия, Белоруссия. Также транспортные компании осуществляют транспортировку из стран Европы, а также Китая, Японии и Южной Кореи.