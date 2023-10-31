Стали известны подробности о серийном спорткаре Toyota FT-Se

Концепт будущей новинки был представлен в конце прошлой недели на выставке Japan Mobility, а серийная версия на его основе, вероятно, появится не раньше 2026 года.

Toyota недавно показала предвестника своего будущего спорткара: речь идёт о концептуальной двухдверке FT-Se. Напомним, в его разработке принимали участие специалисты подразделения Gazoo Racing, при этом создатели купе использовали тот опыт, который был накоплен GR в автоспорте за последние несколько лет.

На фото: концепт Toyota FT-Se

Ранее в компании официально не сообщали, что концепт Toyota FT-Se впоследствии ляжет в основу серийного нового спорткара марки. О соответствующих планах немногим позже выставки Japan Mobility сообщило издание InsideEVs со ссылкой на руководителя проекта Gazoo Racing Design Group Хидеаки Ииду. По его словам, товарный вариант двухдверки, в основу которой ляжет FT-Se, будет представлен после 2026 года.



Ещё теперь появились первые подробности о «начинке» будущего серийного спорткара. Согласно информации Top Gear, у полностью электрического купе FT-Se полный привод: двухдверка оснащена двумя электродвигателями – один приводит в движение переднюю ось, второй – задние колёса. Ещё по данным издания, питаться моторы будут от «аккумуляторной системы третьего поколения».



Разработчики проекта новинки рассказали, что намерены отправить Toyota FT-Se в заезд по Нюрбургрингу. В компании уже определили целевое время прохождения круга, но пока что эта информация держится в секрете. Ожидается, что будущий спорткар сможет разогнаться с места до «сотни» за три секунды, а его максимальная скорость, вероятно, составит 250 км/ч.



Предполагается, что серийное исполнение FT-Se окажется «лёгким и жёстким одновременно»: разработчики намерены использовать для корпуса детали из пластика, углеродного волокна, алюминия и стали, а также у новинки будут аэродинамические элементы конструкции, такие как большое антикрыло, позволяющее увеличивать прижимную силу.



На фото: салон концепта Toyota FT-Se

Какой окажется внешность будущей новинки, пока неизвестно, но, можно предположить, что товарный вариант унаследует часть решений концепта FT-Se. Напомним, особенностью этого шоу-кара стало то, что его экстерьер ощутимо отличается от нынешних спортивных моделей марки – Supra и GR 86.



У концепта двухместного купе интерьер футуристичен за счёт внутренней отделки дверей, нижней части передней панели и центральной консоли – она выполнена из пластикового плетения насыщенного синего цвета. Шоу-кар снабдили креслами-ковшами Recaro со спинками из углеволокна, отделанными синей алькантарой. Привычное рулевое колесо заменено на штурвал, вокруг находятся три отдельных дисплея, центральный исполняет роль виртуальной приборки. Очевидно, салон серийного спорткара будет оформлен в более традиционном стиле.

