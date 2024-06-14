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  • Старому Nissan Qashqai продлят конвейерную жизнь: фото обновлённого «второго» кроссовера

Старому Nissan Qashqai продлят конвейерную жизнь: фото обновлённого «второго» кроссовера

14.06.2024 431 0 0

Компактному паркетнику предыдущей генерации радикально переделают переднюю часть. На рынок такой SUV может выйти уже в этом году.

Кроссовер Nissan Qashqai актуального, третьего по счету поколения в строю с 2021 года, его выпуск налажен в Европе и Китае. При этом в Поднебесной также до сих пор производят и продают предыдущую модель – с «фамилией» Classic (машины обоих поколений делает СП Dongfeng Nissan). Европейский паркетник совсем недавно пережил рестайлинг. А теперь засвечен обновленный Qashqai для КНР. Вот только не «третий», а «второй»! Сертификационные фото такого кроссовера обнаружило издание Cheshi.

Nissan Qashqai второго поколения после рестайлинга
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Nissan Qashqai второго поколения после рестайлинга
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Nissan Qashqai второго поколения после рестайлинга
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Судя по картинкам, у Nissan Qashqai будет совсем другое «личико», причем его оформят в стиле китайского Nissan Pathfinder. Новые фары срастутся с радиаторной решеткой, сама решетка станет больше и лишится хромированной V-образной вставки. Паркетник также получит иной передний бампер, а на заднем появится новая накладка. Фонари сохранят свою форму, но потемнеют. На багажной двери еще виднеется новая «фамилия» – Glory.

Сверху вниз: дореформенный Nissan Qashqai второго поколения, обновленный кроссовер второго поколения и актуальный китайский Qashqai третьей генерации

Длина кроссовера увеличится всего на 6 мм до 4407 мм. Размер колесной базы, очевидно, не изменится – 2646 мм. Для сравнения, показатели Nissan Qashqai третьего поколения для Китая: 4440 и 2665 мм.

По предварительным данным, рестайлинговый «второй» Qashqai предложат с прежним бензиновым атмосферником 2.0 (151 л.с.) и вариатором. Кроссовер третьей генерации в Поднебесной доступен с турбомотором 1.3 (158 л.с.) и CVT. Привод в любом случае только передний.

Дореформенный Nissan Qashqai второго поколения
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Дореформенный Nissan Qashqai третьего поколения
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Рестайлинговый Nissan Qashqai третьего поколения для Европы
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Официальную премьеру Nissan Qashqai Glory с новым дизайном может справить до конца текущего года. «Третий» же паркетник, вероятно, обновится в стиле евроверсии. Цена дореформенного Qashqai Classic сейчас начинается с отметки 125 900 юаней (около 1,5 млн рублей по нынешнему курсу), кросс третьего поколения обойдется минимум в 139 900 юаней (1,68 млн рублей).

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