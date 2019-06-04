Страховщики обновили приложение для оформления ДТП

Страховщики обновили приложение для оформления ДТП

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Теперь клиенты могут воспользоваться функционалом мобильного сервиса в том числе в приложении своей страховой компании.
 

В скором времени в России должно появиться новое приложение, которое поможет водителям оформлять мелкие аварии по европротоколу. Причём оно, как уже сообщалось ранее, будет разработано с нуля. Нынешний ресурс под названием «ДТП.Европротокол» выполняет не все функции, однако, это не мешает разработчикам обновлять сервис, расширяя его возможности.

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Российский союз автостраховщиков (РСА) рассказал о том, что изменилось в новой версии мобильного приложения «ДТП.Европротокол». По словам IT-директора Союза Алексея Самошина, теперь пользователям будет достаточно скачать лишь одно мобильное приложение – той компании, в которой он купил полис. В итоге он получит полноценный функционал, который ранее предоставлялся сервисом РСА. Правда, Алексей Самошин уточнил, что для этого страховые компании должны внести соответствующие дополнения в свои приложения.

У обновлённой версии мобильного приложения изменён способ авторизации. Теперь пользователи используют для этого портал госуслуг. Помимо этого стало возможно упрощенно заходить в сервис с помощью встроенных средств – через отпечатки пальцев, FaceID или ввод пин-кода.

Ещё в числе изменений: иной дизайн приложения «ДТП.Европротокол», новая интерактивная схема автомобиля для выбора повреждённых в ДТП деталей, возможность добавлять несколько полисов ОСАГО в личном кабинете.

car crash collision

У нового мобильного приложения, которое сейчас находится в разработке, функционал будет шире. В частности, оно позволит отправлять страховщикам извещение о ДТП по европротоколу в электронном формате. Сначала пройдёт тестовый период, его распространят на четыре региона: столицу РФ, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Напомним, с помощью нынешнего приложения от РСА водители могут только сфотографировать повреждения машин и отправить снимки страховой компании. Однако потом им всё равно приходится вручную заполнять бумажное извещение о ДТП и ехать с ним в офис. Намного быстрее было бы отправлять этот документ в электронном виде, но пока что такая возможность не предусмотрена.

girls hand using smart phone while car driving

Как Kolesa.ru сообщал ранее, даже после того, как по всей стране начнёт действовать новое приложение с расширенным функционалом, возможность оформить бумажное извещение и приехать с ним в офис у клиентов в любом случае останется. Ведь не все автомобилисты пользуются современными смартфонами и не у всех есть личный кабинет на портал госуслуг.

Напомним, в прошлом году в европротокол внесли изменения. Так, лимиты выплат в большей части России выросли с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом в выше названных 4 регионах по упрощённой схеме оформления «мелкого» ДТП можно получить максимальную выплату – 400 000 рублей. Но для этого время и место аварии должны быть зафиксированы с помощью устройств системы «ЭРА-ГЛОНАСС» или её аналогов.

Авто и общество В России Страхование ДТП европротокол мобильное приложение осаго
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
diver alex
У обновлённой версии мобильного приложения изменён способ авторизации. Теперь пользователи используют для этого портал госуслуг.

Лютый бред привязывать людей к бестолковым госуслугам.

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