Страховщики обновили приложение для оформления ДТП

Теперь клиенты могут воспользоваться функционалом мобильного сервиса в том числе в приложении своей страховой компании.

В скором времени в России должно появиться новое приложение, которое поможет водителям оформлять мелкие аварии по европротоколу. Причём оно, как уже сообщалось ранее, будет разработано с нуля. Нынешний ресурс под названием «ДТП.Европротокол» выполняет не все функции, однако, это не мешает разработчикам обновлять сервис, расширяя его возможности.

Российский союз автостраховщиков (РСА) рассказал о том, что изменилось в новой версии мобильного приложения «ДТП.Европротокол». По словам IT-директора Союза Алексея Самошина, теперь пользователям будет достаточно скачать лишь одно мобильное приложение – той компании, в которой он купил полис. В итоге он получит полноценный функционал, который ранее предоставлялся сервисом РСА. Правда, Алексей Самошин уточнил, что для этого страховые компании должны внести соответствующие дополнения в свои приложения.

У обновлённой версии мобильного приложения изменён способ авторизации. Теперь пользователи используют для этого портал госуслуг. Помимо этого стало возможно упрощенно заходить в сервис с помощью встроенных средств – через отпечатки пальцев, FaceID или ввод пин-кода.

Ещё в числе изменений: иной дизайн приложения «ДТП.Европротокол», новая интерактивная схема автомобиля для выбора повреждённых в ДТП деталей, возможность добавлять несколько полисов ОСАГО в личном кабинете.

У нового мобильного приложения, которое сейчас находится в разработке, функционал будет шире. В частности, оно позволит отправлять страховщикам извещение о ДТП по европротоколу в электронном формате. Сначала пройдёт тестовый период, его распространят на четыре региона: столицу РФ, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Напомним, с помощью нынешнего приложения от РСА водители могут только сфотографировать повреждения машин и отправить снимки страховой компании. Однако потом им всё равно приходится вручную заполнять бумажное извещение о ДТП и ехать с ним в офис. Намного быстрее было бы отправлять этот документ в электронном виде, но пока что такая возможность не предусмотрена.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, даже после того, как по всей стране начнёт действовать новое приложение с расширенным функционалом, возможность оформить бумажное извещение и приехать с ним в офис у клиентов в любом случае останется. Ведь не все автомобилисты пользуются современными смартфонами и не у всех есть личный кабинет на портал госуслуг.

Напомним, в прошлом году в европротокол внесли изменения. Так, лимиты выплат в большей части России выросли с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом в выше названных 4 регионах по упрощённой схеме оформления «мелкого» ДТП можно получить максимальную выплату – 400 000 рублей. Но для этого время и место аварии должны быть зафиксированы с помощью устройств системы «ЭРА-ГЛОНАСС» или её аналогов.