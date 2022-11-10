Subaru показала фрагмент новой Impreza, скоро премьера

Первый тизер Impreza шестой генерации американское подразделение Subaru распространило неделю назад, на нем был запечатлен силуэт хэтчбека. А на новой картинке нам показали переднюю часть: это все еще фрагмент, зато четкий и без лоскутка камуфляжа. Полноценную премьеру новая модель справит на автосалоне в Лос-Анджелесе, который откроется 17 ноября (по местному времени). Ну и напомним, что «пятая» Subaru Impreza в строю с 2016 года, более-менее серьезную модернизацию она пережила в 2019-м. К слову, модель пятого поколения бывает не только в виде хэтча, но и с кузовом «седан», а вот будет ли четырехдверная версия у «шестой» Impreza – пока неизвестно.

Скорее всего, как и прежде, Импреза унифицирована с паркетником Subaru Crosstrek, только уже нового поколения (американское название Crosstrek стало глобальным для кросса, который раньше на других рынках был известен под индексом XV). То есть в основе хэтча, видимо, лежит модернизированная версия «тележки» Subaru Global Platform (SGP) с усиленными креплениями подвески. Габариты вряд ли сильно изменятся: длина предыдущего хэтча для США равна 4475 мм, колесная база – 2670 мм (длина нового японского Subaru Crosstrek – 4480 мм, расстояние между осями – те же 2670 мм).



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Внешность новой Subaru Impreza выполнят в стиле свежего же паркетника, но его клоном хэтчбек не будет: у Импрезы своя радиаторная решетка, а бампер лишен массивных защитных накладок. В салоне же наверняка появится вертикальный планшет мультимедийной системы – такой есть у всех новых моделей Subaru.



Новый Subaru Crosstek и старая Subaru Impreza 1 / 6 Новый Subaru Crosstek и старая Subaru Impreza 2 / 6 Новый Subaru Crosstek и старая Subaru Impreza 3 / 6 Новый Subaru Crosstek и старая Subaru Impreza 4 / 6 Новый Subaru Crosstek и старая Subaru Impreza 5 / 6 Новый Subaru Crosstek и старая Subaru Impreza 6 / 6

В Японии Subaru Crosstrek пока представлен только в виде гибрида с установкой на основе атмосферного «оппозитника» 2.0 (совокупная отдача еще не названа). Аналогичную систему наверняка получит и местная новая Импреза. А вот обзаведется ли электрифицированной версией американский хэтчбек – неизвестно. В Штатах «пятидверка» и седан уходящего поколения оснащаются 154-сильным двухлитровым двигателем, там обе модификации полноприводные по умолчанию.

