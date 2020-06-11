Tesla Model 3 китайской сборки плохо разбилась о стену, и подушка не сработала

В своё время Tesla Model 3 прошла краш-тест в Американском институте дорожного страхования (IIHS) на отлично. Все части тела манекена при различного рода столкновениях были маркированы зелёным цветом, то есть уровень нагрузок исключает какие-либо повреждения, максимум – синяки от ремней. При ударе о жёсткий барьер с малым перекрытием (25%) со стороны водителя, голени и стопы манекена, сидящего в водительском кресле, эксперты IIHS окрасили в жёлтый цвет – означающий, что нагрузки есть, но до переломов далеко. Видимо это стало следствием относительно большого перемещения назад нижней части передней стойки. Кроме того, оценка с «зелёной» до «жёлтой» была снижена и за крепления детского кресла, потому что средняя секция дивана второго ряда не оборудована нижними крюками, а только верхним «привязным». Короче говоря, именно потому, что краш-тесты IIHS считаются самыми жёсткими, опасений за Tesla Model 3 китайской сборки не возникало. И напрасно!

Напомним, что в China NCAP принята четырёхступенчатая цветовая градация оценки результата – также, как и в IIHS, притом, что в Euro NCAP – 5-ступенчатая. Так вот, за фронтальный удар с 40-процентным перекрытием, который в европейском NCAP с этого года отменили (за последние два десятилетия практически все производители научились справляться с ним на отлично), из 30 баллов эксперты начислили только 11,5 в том числе и по причине не сработавшей фронтальной подушки безопасности (боковые сделали своё дело). Точнее, она прострелила пластик, но не наполнилась газом так, чтобы защитить водителя.



При ударе сзади машина показала себя несравнимо лучше, но всё равно не на отлично: из 30 возможных баллов здесь уже начислено 23. А вот боковой удар «электричка» прошла безупречно, получив не только общую наивысшую оценку, но и лучшие баллы за каждый пункт как в разделе «защита водителя», так и в разделе «защита пассажира». Проводят в Китае и испытание на прочность крыши – с водительской стороны сверху бросают груз. Крыша сработала прекрасно, а вот за защиту пешехода при наезде оценка была несколько снижена в первую очередь из-за небезопасной конструкции капота. Если пешеход при наезде ударится об него головой – мало не покажется: из 25 баллов начислено только 11,393. Что касается защиты ног и туловища, тут дело обстоит чуть лучше: 4,393 балла из 6 возможных.

