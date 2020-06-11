  • Tesla Model 3 китайской сборки плохо разбилась о стену, и подушка не сработала

Tesla Model 3 китайской сборки плохо разбилась о стену, и подушка не сработала

11.06.2020 124 0 0

Опубликованы результаты испытаний China NCAP на пассивную безопасность самой популярной модели Tesla

 

В своё время Tesla Model 3 прошла краш-тест в Американском институте дорожного страхования (IIHS) на отлично. Все части тела манекена при различного рода столкновениях были маркированы зелёным цветом, то есть уровень нагрузок исключает какие-либо повреждения, максимум – синяки от ремней. При ударе о жёсткий барьер с малым перекрытием (25%) со стороны водителя, голени и стопы манекена, сидящего в водительском кресле, эксперты IIHS окрасили в жёлтый цвет – означающий, что нагрузки есть, но до переломов далеко. Видимо это стало следствием относительно большого перемещения назад нижней части передней стойки. Кроме того, оценка с «зелёной» до «жёлтой» была снижена и за крепления детского кресла, потому что средняя секция дивана второго ряда не оборудована нижними крюками, а только верхним «привязным». Короче говоря, именно потому, что краш-тесты IIHS считаются самыми жёсткими, опасений за Tesla Model 3 китайской сборки не возникало. И напрасно!

Напомним, что в China NCAP принята четырёхступенчатая цветовая градация оценки результата – также, как и в IIHS, притом, что в Euro NCAP – 5-ступенчатая. Так вот, за фронтальный удар с 40-процентным перекрытием, который в европейском NCAP с этого года отменили (за последние два десятилетия практически все производители научились справляться с ним на отлично), из 30 баллов эксперты начислили только 11,5 в том числе и по причине не сработавшей фронтальной подушки безопасности (боковые сделали своё дело). Точнее, она прострелила пластик, но не наполнилась газом так, чтобы защитить водителя.

При ударе сзади машина показала себя несравнимо лучше, но всё равно не на отлично: из 30 возможных баллов здесь уже начислено 23. А вот боковой удар «электричка» прошла безупречно, получив не только общую наивысшую оценку, но и лучшие баллы за каждый пункт как в разделе «защита водителя», так и в разделе «защита пассажира». Проводят в Китае и испытание на прочность крыши – с водительской стороны сверху бросают груз. Крыша сработала прекрасно, а вот за защиту пешехода при наезде оценка была несколько снижена в первую очередь из-за небезопасной конструкции капота. Если пешеход при наезде ударится об него головой – мало не покажется: из 25 баллов начислено только 11,393. Что касается защиты ног и туловища, тут дело обстоит чуть лучше: 4,393 балла из 6 возможных.

Tesla Tesla Model 3

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Электромобиль В отчёте Tesla сказано, что Porsche Taycan – очень неэффективный электромобиль. Так ли это? Программные документы автомобильных компаний зачастую изобилуют спорными утверждениями. Не стал исключением и опубликованный на этой неделе на сайте Tesla «Отчёт о влиянии за 2019 год» (Impa... 515 3 4 11.06.2020
Статьи / Авто с пробегом Land Rover Discovery 2 с пробегом: течи отовсюду и не такая уж страшная электрика Шутки про владельцев Ленд Роверов и потенциальную ломучесть этих автомобилей – это как раз из того периода, когда выпускался Discovery 2. Скажем сразу, что эта машина действительно подойдет... 1487 1 5 10.06.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Выбор больше, цены те же: гид по покупке Hyundai Solaris I Корейцы наверняка рассчитывали на успех, выводя на рынок Solaris в 2010 году, но вряд ли до конца представляли, насколько грандиозным он будет. Да, Solaris не был откровенно утилитарным, как... 1395 4 3 10.06.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 42985 9 14 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 29905 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 28309 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings