Tesla увеличила автономность Model X, выпустив версию на природном газе

Американская компания Tesla ищет и находит еще более альтернативные источники энергии для своих автомобилей: накануне 1 апреля в Пало-Алто была представлена газоэлектрическая модификация автомобиля Tesla Model X P75D E-CNG. Необычная битопливная версия была создана специально для стран Восточной Европы, где до сих пор существует проблема плохо развитой сети электрических "заправок" и связанного с этим недостаточного запаса хода на одной зарядке.

Компания рассчитывает, что версия Tesla Model X P75D E-CNG заинтересует тех обеспеченных автомобилистов Евросоюза, которые также хотели бы приобщиться к современным технологиям, но пока не могут это сделать по объективным причинам. Вместо одного из электромоторов на задней оси установлен газотурбинный двигатель мощностью 90 кВт, который питается от газобалонного оборудования производства Prins Autogassystemen B.V. Установка может не только приводить в движение сам автомобиль, но и заряжать его батареи.

Представители Tesla сообщили, что оснащенная 40-литровым баллоном Model X сможет проехать 400 км на электрическом заряде и ровно столько же – на газе (метан). Таким образом, суммарный пробег новинки без дозаправки впервые для электромобилей превысит порог в 800 км.

Интересно, что официальная европейская премьера Tesla Model X E-CNG не случайно пройдёт в небольшом венгерском городе Ньиредьхаза, расположенном в 70 км от украинской границы. Ведь компания планирует в этом году запустить официальные продажи газоэлектрической Теслы в странах СНГ, начав с Украины. Собранный в г. Тилбург (Нидерланды) автомобиль уже с 1 апреля можно будет приобрести в странах ЕС и Украине по цене 80 000 евро – то есть, всего на 4 тысячи дороже, чем стоила базовая Tesla Model X 70D.