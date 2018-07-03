Составлен рейтинг наиболее востребованных на мировом рынке моделей сегмента SUV по итогам пяти месяцев текущего года.

Всего в январе-мае 2018-го по всему миру было реализовано около 13 200 000 кроссоверов и внедорожников, что на 12,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает focus2move. По данным портала, по итогам пяти месяцев 2018-го лидером рейтинга самых продаваемых SUV является Toyota RAV4 – эта модель разошлась по миру тиражом в 335 076 экземпляров (+7,8%). На второй строчке находится Volkswagen Tiguan, причем «немец» отстает от «японца» ненамного: 331 333 единицы (+13,7%). Напомним, весной 2018-го Тойота представила RAV4 нового поколения, но в продажу эта модель поступит лишь в конце года.

Третье место в ТОП-10 мировых бестселлеров сегмента SUV по итогам января-мая досталось Honda CR-V: продажи вседорожника сократились на 7,3% до 276 703 штук. А ведь когда-то CR-V возглавлял список самых популярных кроссоверов, правда, в предыдущем поколении. На четвертой строчке в свежем рейтинге находится Hyundai Tucson, интерес к которому тоже снижается: 236 226 штук (-01%). Возможно, покупатели ждут обновленный Tucson, который вот-вот выйдет на глобальный рынок. Замыкает пятерку лидеров рейтинга SUV по итогам пяти месяцев 2018-го Nissan Qashqai (224 647 единиц, +5,2%).

В ТОП-10 также вошли: Haval H6, Mazda CX-5, Nissan Rogue (так в США и Канаде зовется X-Trail), Kia Sportage и Baojun 510 (эту модель пока продают только в Китае). Последний кросс сделал в этом году внушительный рывок – на 10-е место он поднялся с 51-го.

ТОП-10 самых продаваемых SUV в январе-мае 2018 года, по версии focus2move

Место в 2018 г. Место в 2017 г. Модель Продажи в январе-мае 2018 г., шт. Разница по сравнению с январем-маем 2017 г. 1 1 Toyota RAV4 335 076 +7,8% 2 3 Volkswagen Tiguan 331 333 +13,7% 3 2 Honda CR-V 276 703 -7,3% 4 4 Hyundai Tucson 236 226 -0,1% 5 5 Nissan Qashqai 224 647 +5,2% 6 6 Haval H6 200 964 +4,8% 7 10 Mazda CX-5 197 555 +22,6% 8 7 Nissan Rogue 197 255 +8,2% 9 8 Kia Sportage 192 732 +7,5% 10 51 Baojun 510 189 709 +162,8%

Кстати, focus2move традиционно разводит модели Nissan Rogue и Nissan X-Trail. Последний кросс в ТОП-100 самых популярных моделей сегмента SUV занимает 12-е место, однако результаты портал не приводит. Если предположить, что продажи X-Trail в январе-мае превысили 150 000 единиц, то именно X-Trail должен возглавлять рейтинг.

В России же вот уже почти два года лидером среди самых продаваемых SUV является Hyundai Creta: в январе-мае 2018 у нас продано 27 456 таких «паркетников».