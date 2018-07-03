Всего в январе-мае 2018-го по всему миру было реализовано около 13 200 000 кроссоверов и внедорожников, что на 12,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает focus2move. По данным портала, по итогам пяти месяцев 2018-го лидером рейтинга самых продаваемых SUV является Toyota RAV4 – эта модель разошлась по миру тиражом в 335 076 экземпляров (+7,8%). На второй строчке находится Volkswagen Tiguan, причем «немец» отстает от «японца» ненамного: 331 333 единицы (+13,7%). Напомним, весной 2018-го Тойота представила RAV4 нового поколения, но в продажу эта модель поступит лишь в конце года.
Третье место в ТОП-10 мировых бестселлеров сегмента SUV по итогам января-мая досталось Honda CR-V: продажи вседорожника сократились на 7,3% до 276 703 штук. А ведь когда-то CR-V возглавлял список самых популярных кроссоверов, правда, в предыдущем поколении. На четвертой строчке в свежем рейтинге находится Hyundai Tucson, интерес к которому тоже снижается: 236 226 штук (-01%). Возможно, покупатели ждут обновленный Tucson, который вот-вот выйдет на глобальный рынок. Замыкает пятерку лидеров рейтинга SUV по итогам пяти месяцев 2018-го Nissan Qashqai (224 647 единиц, +5,2%).
В ТОП-10 также вошли: Haval H6, Mazda CX-5, Nissan Rogue (так в США и Канаде зовется X-Trail), Kia Sportage и Baojun 510 (эту модель пока продают только в Китае). Последний кросс сделал в этом году внушительный рывок – на 10-е место он поднялся с 51-го.
ТОП-10 самых продаваемых SUV в январе-мае 2018 года, по версии focus2move
|Место в 2018 г.
|Место в 2017 г.
|Модель
|Продажи в январе-мае 2018 г., шт.
|Разница по сравнению с январем-маем 2017 г.
|1
|1
|Toyota RAV4
|335 076
|+7,8%
|2
|3
|Volkswagen Tiguan
|331 333
|+13,7%
|3
|2
|Honda CR-V
|276 703
|-7,3%
|4
|4
|Hyundai Tucson
|236 226
|-0,1%
|5
|5
|Nissan Qashqai
|224 647
|+5,2%
|6
|6
|Haval H6
|200 964
|+4,8%
|7
|10
|Mazda CX-5
|197 555
|+22,6%
|8
|7
|Nissan Rogue
|197 255
|+8,2%
|9
|8
|Kia Sportage
|192 732
|+7,5%
|10
|51
|Baojun 510
|189 709
|+162,8%
Кстати, focus2move традиционно разводит модели Nissan Rogue и Nissan X-Trail. Последний кросс в ТОП-100 самых популярных моделей сегмента SUV занимает 12-е место, однако результаты портал не приводит. Если предположить, что продажи X-Trail в январе-мае превысили 150 000 единиц, то именно X-Trail должен возглавлять рейтинг.
В России же вот уже почти два года лидером среди самых продаваемых SUV является Hyundai Creta: в январе-мае 2018 у нас продано 27 456 таких «паркетников».
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