Toyota пошла по пути GM и Ford: японская компания сократит модельную линейку

Toyota пошла по пути GM и Ford: японская компания сократит модельную линейку

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Речь пока идёт только об американском рынке – Тойота выведет с него компактный хэтчбек Yaris. Модель отправят в отставку из-за слабых продаж.
 

Вслед за Ford, General Motors и FCA, решившими избавиться в Штатах от «легковушек», Toyota тоже сократит модельную линейку. Как сообщает autoblog, пока что японский производитель ограничился одной моделью – хэтчбеком Yaris. Он должен покинуть рынок США в течение ближайших нескольких месяцев.

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На фото: хэтчбек Toyota Yaris
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На фото: хэтчбек Toyota Yaris

На решение отказаться от хэтчбеков Toyota Yaris скорее всего повлияли результаты продаж. Так, если в 2017 году на американском рынке было продано 8 653 машины, то в 2018-ом – всего 1 940 единиц. То есть падение за год составило 77,6%. Для сравнения, в Европе за январь-ноябрь 2018-го было продано 202 767 хэтчбеков Yaris (на 10% больше, чем годом ранее).

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Под именем Yaris в США ещё продают седан. На самом деле, это чуть перелицованная Mazda2. Отметим, «четырёхдверка» расходится гораздо лучше – 35 727 единиц в 2017-ом и 25 269 машин в 2018 году. Видимо поэтому седан останется в строю. По крайней мере пока.

Несмотря на то, что продажи седана лучше, чем у хэтчбека, до конкурентов ему всё равно далеко. Лидером сегмента остаётся «четырёхдверка» Nissan Versa. Её продажи в США в 2017 году составили 106 772 машины, а в 2018-ом – 75 809 экземпляров.

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На фото: седан Toyota Yaris
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На фото: седан Toyota Yaris

Ожидается, что все подробности о будущем Toyota Yaris на американском рынке станут известны в ходе автосалона в Нью-Йорке, который откроет свои двери для журналистов 17 апреля 2019 года.

Под капотом у седанов и хэтчбеков Toyota Yaris располагается бензиновый полуторалитровый 4-цилиндровый двигатель DOHC мощностью 106 л.с., который работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом».

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На сегодняшний день это одна из самых доступных моделей марки. Так, ценник «трёхдверки» стартует с отметки 15 635 долларов, что эквивалентно примерно 1,03 млн рублей. Седан ещё дешевле, его можно купить минимум за 15 450 долларов (1,02 млн рублей).

Ранее стало известно об итогах продаж новых автомобилей в США в 2018 году. Всего дилеры продали 17,42 млн единиц. В первую тройку лидеров среди моделей вошли полноразмерные пикапы: Ford F-Series (909 330 машин), Chevrolet Silverado (585 582) и Ram Pickup (536 980). В ТОП-5 вошли также кроссоверы – Toyota RAV4 (427 168) и Nissan Rogue (412 110).

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