Авторынок США 2018: неутешительные итоги
Американская большая тройка (FCA, Ford, GM) фактически сдала традиционный легковой сегмент на откуп японским и корейским маркам. И хотя некоторые американские легковые модели по-прежнему продаются неплохо, производители в них больше не верят. FCA махнул рукой на легковушки ещё в прошлой пятилетке, сделав акцент на сегменте SUV и пикапах, а GM и Ford чётко обозначили аналогичные приоритеты только в 2018-м. При этом Ford готовится ко вступлению в альянс с Фольксвагеном, что позволит ему продавать под своими брендами перелицованные немецкие машины, а GM просто закроет заводы.
В десятку национальных бестселлеров (см. таблицу ниже) тем не менее вошли три легковые модели: Toyota Camry (продано 343 439 шт.), Honda Civic (325 760 шт.) и Toyota Corolla (303 732 шт.), но все они показали отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом. Вообще в легковом сегменте из более-менее значимых моделей в плюсе по итогам 2018-го оказалась только Hyundai Elantra (200 415 шт., +1,11%), фактически вышедшая на рынок лишь летом Tesla Model 3 (140 317 шт.) и Ford Fiesta (51 730 шт., +11,85%).
Наибольшим спросом в США по-прежнему пользуются полноразмерные пикапы: Ford F-Series нашёл 909 330 покупателей, Chevrolet Silverado – 585 582, Ram – 536 980. В сегменте кроссоверов лидирует Toyota RAV4 (427 168 шт., + 4,80%), опередивший Nissan Rogue, то бишь по-нашему Х-Trail (412 110 шт., +2,14%) и Honda CR-V (379 021 шт., +0,11%).
Самым популярным премиальным автомобилем в 2018-м стал среднеразмерный кроссовер Lexus RX – реализовано 111 636 экземпляров (+3,07%). За «японцем» с большим отставанием следуют «немцы» Audi Q5 (69 978 шт., + 21,41%) и Mercedes-Benz GLC (69 729 шт., + 43,35%). Mercedes-Benz C-класса стал самой популярной люксовой легковушкой – продано 54 829 шт. (-29.20%).
|Топ-10 самых популярных моделей автомобилей в США в 2018 году
|№
|Модель
|Кол-во проданных экземпляров
|Изменение по сравнению с 2017-м
|1
|Ford F-Series
|909 330
|+1,40%
|2
|Chevrolet Silverado
|585 582
|-0,05%
|3
|Ram Pickup
|536 980
|+7,24%
|4
|Toyota RAV4
|427 168
|+4,80%
|5
|Nissan Rogue
|412 110
|+2,14%
|6
|Honda CR-V
|379 021
|+0,11%
|7
|Toyota Camry
|343 439
|-11,27%
|8
|Chevrolet Equinox
|332 621
|+14,52%
|9
|Honda Civic
|325 760
|-13,66%
|10
|Toyota Corolla
|303 732
|-7,74%
В рейтинге марок лидирует Ford (продано 2 386 588 автомобилей, -3,14%), но занимающая второе место Toyota отстаёт несильно и демонстрирует положительную динамику (реализовано 2 224 156 машин, +4,46%). С учётом общего депрессивного настроения в компании Ford и курса на сворачивание производства легковушек можно ожидать, что в 2019-м Toyota станет самой популярной маркой автомобилей в США.
Отметим мощный рост продаж бренда Jeep, занявшего шестое место рейтинга: своих покупателей нашли 973 227 внедорожников и кроссоверов (+17,47%). Благодаря запуску в производства «бюджетного» электромобиля Model 3 мощно выстрелила Tesla (продано 197 517 машин, + 294,51%). Более десяти процентов роста показали также марки Mitsubishi (118 074 шт., +13,88%), Volvo (94 615 шт., +16,19%) и Land Rover (92 143 шт., +23,97%), но их влияние на общую картину несущественно.
В премиум-сегменте пока лидирует марка Mercedes-Benz – продано 353 183 автомобиля, но продажи рухнули на 15,79%. Второе место занимает BMW (311 014 шт., +1,74%), третье – Lexus (298 302 шт., -2,00%).
|Топ-10 самых популярных автомобильных марок в США в 2018 году
|№
|Марка
|Кол-во проданных автомобилей
|Изменение по сравнению с 2017-м
|Доля рынка
|1
|Ford
|2 386 588
|-3,14%
|13,84%
|2
|Toyota
|2 224 156
|+4,46%
|12,90%
|3
|Chevrolet
|2 012 285
|-2,59%
|11,67%
|4
|Honda
|1 445 627
|-2,63%
|8,39%
|5
|Nissan
|1 344 597
|-6,63%
|7,80%
|6
|Jeep
|973 227
|+17,47%
|5,65%
|7
|Subaru
|680 135
|+4,97%
|3,95%
|8
|Hyundai
|679 127
|+2,13%
|3,94%
|9
|Ram
|597 368
|+7,29%
|3,46%
|10
|Kia
|589 673
|0,00%
|3,42%
Любопытно, что рейтинге самых результативных автопроизводителей (с учётом всех принадлежащих им брендов) первое место в США по итогам 2018-го заняла корпорация General Motors (продано 2 934 822 автомобиля, -1,74%), тогда как Ford – только на третьем месте (2 490 175 шт., -3,30%), а между американскими автогигантами разместилась японская Toyota (2 522 458 шт., +3,64%).
Прогнозы на будущий год по большей части негативные: американский авторынок не досчитается многих легковых моделей, а новомодные «электрички» им на смену прийти ещё не успеют (массовое освоение этого сегмента крупными компаниями начнётся лишь в 2020-2022 годах). К тому же есть большие сомнения, что американскими автомобилистами вообще будет востребовано то гигантское количество электромобилей, которое грозятся обрушить на них производители – страна всё-таки слишком большая, и зарядная инфраструктура в некоторых штатах находится в зачаточном состоянии. Что до беспилотников, на которые делают ставку многие крупные концерны и небольшие стартапы, то их массовый выход на рынок если и состоится, то не раньше 2025-2030 годов.
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