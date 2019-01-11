Авторынок США 2018: неутешительные итоги

В прошлом году продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в Соединённых Штатах Америки составили 17,42 млн единиц, что всего на один процент больше, чем в 2017-м. Производителей тревожит падения спроса на традиционные легковушки и туманные перспективы электромобилей и беспилотников, в разработку которых они вкладывают миллиарды долларов.

Американская большая тройка (FCA, Ford, GM) фактически сдала традиционный легковой сегмент на откуп японским и корейским маркам. И хотя некоторые американские легковые модели по-прежнему продаются неплохо, производители в них больше не верят. FCA махнул рукой на легковушки ещё в прошлой пятилетке, сделав акцент на сегменте SUV и пикапах, а GM и Ford чётко обозначили аналогичные приоритеты только в 2018-м. При этом Ford готовится ко вступлению в альянс с Фольксвагеном, что позволит ему продавать под своими брендами перелицованные немецкие машины, а GM просто закроет заводы.

В десятку национальных бестселлеров (см. таблицу ниже) тем не менее вошли три легковые модели: Toyota Camry (продано 343 439 шт.), Honda Civic (325 760 шт.) и Toyota Corolla (303 732 шт.), но все они показали отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом. Вообще в легковом сегменте из более-менее значимых моделей в плюсе по итогам 2018-го оказалась только Hyundai Elantra (200 415 шт., +1,11%), фактически вышедшая на рынок лишь летом Tesla Model 3 (140 317 шт.) и Ford Fiesta (51 730 шт., +11,85%).

Наибольшим спросом в США по-прежнему пользуются полноразмерные пикапы: Ford F-Series нашёл 909 330 покупателей, Chevrolet Silverado – 585 582, Ram – 536 980. В сегменте кроссоверов лидирует Toyota RAV4 (427 168 шт., + 4,80%), опередивший Nissan Rogue, то бишь по-нашему Х-Trail (412 110 шт., +2,14%) и Honda CR-V (379 021 шт., +0,11%).

Самым популярным премиальным автомобилем в 2018-м стал среднеразмерный кроссовер Lexus RX – реализовано 111 636 экземпляров (+3,07%). За «японцем» с большим отставанием следуют «немцы» Audi Q5 (69 978 шт., + 21,41%) и Mercedes-Benz GLC (69 729 шт., + 43,35%). Mercedes-Benz C-класса стал самой популярной люксовой легковушкой – продано 54 829 шт. (-29.20%).

Топ-10 самых популярных моделей автомобилей в США в 2018 году № Модель Кол-во проданных экземпляров Изменение по сравнению с 2017-м 1 Ford F-Series 909 330 +1,40% 2 Chevrolet Silverado 585 582 -0,05% 3 Ram Pickup 536 980 +7,24% 4 Toyota RAV4 427 168 +4,80% 5 Nissan Rogue 412 110 +2,14% 6 Honda CR-V 379 021 +0,11% 7 Toyota Camry 343 439 -11,27% 8 Chevrolet Equinox 332 621 +14,52% 9 Honda Civic 325 760 -13,66% 10 Toyota Corolla 303 732 -7,74%

В рейтинге марок лидирует Ford (продано 2 386 588 автомобилей, -3,14%), но занимающая второе место Toyota отстаёт несильно и демонстрирует положительную динамику (реализовано 2 224 156 машин, +4,46%). С учётом общего депрессивного настроения в компании Ford и курса на сворачивание производства легковушек можно ожидать, что в 2019-м Toyota станет самой популярной маркой автомобилей в США.

Отметим мощный рост продаж бренда Jeep, занявшего шестое место рейтинга: своих покупателей нашли 973 227 внедорожников и кроссоверов (+17,47%). Благодаря запуску в производства «бюджетного» электромобиля Model 3 мощно выстрелила Tesla (продано 197 517 машин, + 294,51%). Более десяти процентов роста показали также марки Mitsubishi (118 074 шт., +13,88%), Volvo (94 615 шт., +16,19%) и Land Rover (92 143 шт., +23,97%), но их влияние на общую картину несущественно.

В премиум-сегменте пока лидирует марка Mercedes-Benz – продано 353 183 автомобиля, но продажи рухнули на 15,79%. Второе место занимает BMW (311 014 шт., +1,74%), третье – Lexus (298 302 шт., -2,00%).

Топ-10 самых популярных автомобильных марок в США в 2018 году № Марка Кол-во проданных автомобилей Изменение по сравнению с 2017-м Доля рынка 1 Ford 2 386 588 -3,14% 13,84% 2 Toyota 2 224 156 +4,46% 12,90% 3 Chevrolet 2 012 285 -2,59% 11,67% 4 Honda 1 445 627 -2,63% 8,39% 5 Nissan 1 344 597 -6,63% 7,80% 6 Jeep 973 227 +17,47% 5,65% 7 Subaru 680 135 +4,97% 3,95% 8 Hyundai 679 127 +2,13% 3,94% 9 Ram 597 368 +7,29% 3,46% 10 Kia 589 673 0,00% 3,42%

Любопытно, что рейтинге самых результативных автопроизводителей (с учётом всех принадлежащих им брендов) первое место в США по итогам 2018-го заняла корпорация General Motors (продано 2 934 822 автомобиля, -1,74%), тогда как Ford – только на третьем месте (2 490 175 шт., -3,30%), а между американскими автогигантами разместилась японская Toyota (2 522 458 шт., +3,64%).

Прогнозы на будущий год по большей части негативные: американский авторынок не досчитается многих легковых моделей, а новомодные «электрички» им на смену прийти ещё не успеют (массовое освоение этого сегмента крупными компаниями начнётся лишь в 2020-2022 годах). К тому же есть большие сомнения, что американскими автомобилистами вообще будет востребовано то гигантское количество электромобилей, которое грозятся обрушить на них производители – страна всё-таки слишком большая, и зарядная инфраструктура в некоторых штатах находится в зачаточном состоянии. Что до беспилотников, на которые делают ставку многие крупные концерны и небольшие стартапы, то их массовый выход на рынок если и состоится, то не раньше 2025-2030 годов.