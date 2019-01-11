Авторынок США 2018: неутешительные итоги

Авторынок США 2018: неутешительные итоги

101 0 0
В прошлом году продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в Соединённых Штатах Америки составили 17,42 млн единиц, что всего на один процент больше, чем в 2017-м. Производителей тревожит падения спроса на традиционные легковушки и туманные перспективы электромобилей и беспилотников, в разработку которых они вкладывают миллиарды долларов.
 

Американская большая тройка (FCA, Ford, GM) фактически сдала традиционный легковой сегмент на откуп японским и корейским маркам. И хотя некоторые американские легковые модели по-прежнему продаются неплохо, производители в них больше не верят. FCA махнул рукой на легковушки ещё в прошлой пятилетке, сделав акцент на сегменте SUV и пикапах, а GM и Ford чётко обозначили аналогичные приоритеты только в 2018-м. При этом Ford готовится ко вступлению в альянс с Фольксвагеном, что позволит ему продавать под своими брендами перелицованные немецкие машины, а GM просто закроет заводы.

Toyota Camry

Toyota Camry

В десятку национальных бестселлеров (см. таблицу ниже) тем не менее вошли три легковые модели: Toyota Camry (продано 343 439 шт.), Honda Civic (325 760 шт.) и Toyota Corolla (303 732 шт.), но все они показали отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом. Вообще в легковом сегменте из более-менее значимых моделей в плюсе по итогам 2018-го оказалась только Hyundai Elantra (200 415 шт., +1,11%), фактически вышедшая на рынок лишь летом Tesla Model 3 (140 317 шт.) и Ford Fiesta (51 730 шт., +11,85%).

Toyota RAV4

Toyota RAV4

Наибольшим спросом в США по-прежнему пользуются полноразмерные пикапы: Ford F-Series нашёл 909 330 покупателей, Chevrolet Silverado – 585 582, Ram – 536 980. В сегменте кроссоверов лидирует Toyota RAV4 (427 168 шт., + 4,80%), опередивший Nissan Rogue, то бишь по-нашему Х-Trail (412 110 шт., +2,14%) и Honda CR-V (379 021 шт., +0,11%).

Lexus RX

Lexus RX

Самым популярным премиальным автомобилем в 2018-м стал среднеразмерный кроссовер Lexus RX – реализовано 111 636 экземпляров (+3,07%). За «японцем» с большим отставанием следуют «немцы» Audi Q5 (69 978 шт., + 21,41%) и Mercedes-Benz GLC (69 729 шт., + 43,35%). Mercedes-Benz C-класса стал самой популярной люксовой легковушкой – продано 54 829 шт. (-29.20%).

Топ-10 самых популярных моделей автомобилей в США в 2018 году
Модель Кол-во проданных экземпляров Изменение по сравнению с 2017-м
1 Ford F-Series 909 330 +1,40%
2 Chevrolet Silverado 585 582 -0,05%
3 Ram Pickup 536 980 +7,24%
4 Toyota RAV4 427 168 +4,80%
5 Nissan Rogue 412 110 +2,14%
6 Honda CR-V 379 021 +0,11%
7 Toyota Camry 343 439 -11,27%
8 Chevrolet Equinox 332 621 +14,52%
9 Honda Civic 325 760 -13,66%
10 Toyota Corolla 303 732 -7,74%

В рейтинге марок лидирует Ford (продано 2 386 588 автомобилей, -3,14%), но занимающая второе место Toyota отстаёт несильно и демонстрирует положительную динамику (реализовано 2 224 156 машин, +4,46%). С учётом общего депрессивного настроения в компании Ford и курса на сворачивание производства легковушек можно ожидать, что в 2019-м Toyota станет самой популярной маркой автомобилей в США.

Tesla Model 3 смогла в 2018 году стать по-настоящему массовым электромобилем.

Tesla Model 3 смогла в 2018 году стать по-настоящему массовым электромобилем.

Отметим мощный рост продаж бренда Jeep, занявшего шестое место рейтинга: своих покупателей нашли 973 227 внедорожников и кроссоверов (+17,47%). Благодаря запуску в производства «бюджетного» электромобиля Model 3 мощно выстрелила Tesla (продано 197 517 машин, + 294,51%). Более десяти процентов роста показали также марки Mitsubishi (118 074 шт., +13,88%), Volvo (94 615 шт., +16,19%) и Land Rover (92 143 шт., +23,97%), но их влияние на общую картину несущественно.

В премиум-сегменте пока лидирует марка Mercedes-Benz – продано 353 183 автомобиля, но продажи рухнули на 15,79%. Второе место занимает BMW (311 014 шт., +1,74%), третье – Lexus (298 302 шт., -2,00%).

Топ-10 самых популярных автомобильных марок в США в 2018 году
Марка Кол-во проданных автомобилей Изменение по сравнению с 2017-м Доля рынка
1 Ford 2 386 588 -3,14% 13,84%
2 Toyota 2 224 156 +4,46% 12,90%
3 Chevrolet 2 012 285 -2,59% 11,67%
4 Honda 1 445 627 -2,63% 8,39%
5 Nissan 1 344 597 -6,63% 7,80%
6 Jeep 973 227 +17,47% 5,65%
7 Subaru 680 135 +4,97% 3,95%
8 Hyundai 679 127 +2,13% 3,94%
9 Ram 597 368 +7,29% 3,46%
10 Kia 589 673 0,00% 3,42%

Любопытно, что рейтинге самых результативных автопроизводителей (с учётом всех принадлежащих им брендов) первое место в США по итогам 2018-го заняла корпорация General Motors (продано 2 934 822 автомобиля, -1,74%), тогда как Ford – только на третьем месте (2 490 175 шт., -3,30%), а между американскими автогигантами разместилась японская Toyota (2 522 458 шт., +3,64%).

Даже такие сравнительно новые модели, как Cadillac CT6, пали жертвой джи-эмовской оптимизации: флагманская модель уйдёт с американского рынка

Даже такие сравнительно свежие модели, как Cadillac CT6, пали жертвой джи-эмовской оптимизации: флагманская модель уйдёт с американского рынка.

Прогнозы на будущий год по большей части негативные: американский авторынок не досчитается многих легковых моделей, а новомодные «электрички» им на смену прийти ещё не успеют (массовое освоение этого сегмента крупными компаниями начнётся лишь в 2020-2022 годах). К тому же есть большие сомнения, что американскими автомобилистами вообще будет востребовано то гигантское количество электромобилей, которое грозятся обрушить на них производители – страна всё-таки слишком большая, и зарядная инфраструктура в некоторых штатах находится в зачаточном состоянии. Что до беспилотников, на которые делают ставку многие крупные концерны и небольшие стартапы, то их массовый выход на рынок если и состоится, то не раньше 2025-2030 годов.

Авторынок За рубежом авторынок США американский авторынок итоги продаж продажи в США статистика статистика продаж США
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Статьи / Финвопрос
Тревожные горизонты АВТОВАЗа: откуда высокие продажи и кого впечатлят новинки 2019 года?

После пресс-конференции, посвящённой результатам бренда Lada в 2018 году и выдержанной в мажорном ключе, мы побеседовали с Яном Птачеком, исполнительным…

13911 22 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Финвопрос
Тревожные горизонты АВТОВАЗа: откуда высокие продажи и кого впечатлят новинки 2019 года?

После пресс-конференции, посвящённой результатам бренда Lada в 2018 году и выдержанной в мажорном ключе, мы побеседовали с Яном Птачеком, исполнительным вице-президентом по продажам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ», расспросив…

13911 22 0
Статьи / Практика
Синий-синий иней: как бороться с обледенением стекол автомобиля изнутри?

Многие подолгу греют зимой машины, дожидаясь не столько прогрева мотора, сколько исчезновения мутного инея на внутренней поверхности лобового стекла, мешающего начать движение. Можно ли избавиться от обмерзания…

3334 10 0
Статьи / Интересно
5 причин любить и ненавидеть Opel Mokka

Отношение к марке Opel всегда было неоднозначным. С одной стороны – все-таки «немец», а к немецкому автопрому стоит относиться уважительно. А с другой – «немец», да не тот. Ни основательности Mercedes, ни драйверской…

5060 2 3
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими…

719 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: иголки в муфте редуктора и проклятие задней двери

Кроссовер CX-9 — настоящий типично американский “автобус”: с моторами V6, просторным салоном и… не самой низкой ценой. У нас такие огромные машины обычно ценят, хотя Мазде не хватает прилагающегося к размерам престижа.…

1707 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Opel Antara с пробегом: V6 – плохой, но АКП ещё хуже

Немецкий “брат” Chevrolet Captiva заметно переплюнул свою “сестричку”. У него и салон подороже, и едет он благороднее, и шума в нём меньше. Обо всём этом мы рассказали в первой части обзора этого автомобиля, пообещав,…

7427 6 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

30164 34 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

23590 8 0
Тест-драйвы / Одиночные
Король на безрыбье: первый тест-драйв нового универсала Kia Ceed SW

Ceed SW – самый популярный универсал С-класса на российском рынке. Правда, конкурентов у него немного – «универсальный» Ford Focus да Skoda Octavia Combi. Новый Ceed SW уверенно обошёл соперников по объёму багажника, а…

18663 3 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

30898 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18027 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор лучшего видеорегистратора до 10 000 руб по версии эксперта А. Шуба

Совсем недавно русский бренд AdvoCam представил новинку, которая, по мнению ведущего эксперта российского рынка видеорегистраторов Александра Шуба, вполне может претендовать не только на звание флагмана линейки, но и…

12188 10 8
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42087 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

34705 0 4
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

14532 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

55321 16 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

47430 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

44574 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?