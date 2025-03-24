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Toyota слегка обновила внедорожник Land Cruiser 300

24.03.2025 164 0 0

Внешних изменений у SUV японской марки нет, модель решили «освежить» за счёт модернизации электронных систем.

Компания Toyota наладила выпуск своего полноразмерного внедорожника Land Cruiser в 1951 году. Модель актуального поколения – Land Cruiser 300 – была представлена ещё в июне 2021-го. Пока что японский производитель не готов полноценно обновить модель, однако до первых скромных обновок версия, предназначенная для домашнего рынка, уже добралась.

На фото: Toyota Land Cruiser 300

«Посвежевшему» Toyota Land Cruiser 300 не стали трогать внешность, а также оформление интерьера. Однако изменения в салоне всё же есть, они коснулись электроники модели. Так, теперь в оснащение базовой версии внедорожника входит приборная панель с семидюймовым дисплеем (у предшественника был экран на 4,2 дюйма, а вариант побольше предлагался за доплату). Средним и топовым исполнениям положен виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма.

Обновление коснулось также информационно-развлекательной системы: у стартовых версий теперь установлен восьмидюймовый тачскрин, который пришёл на смену семи- и девятидюймовым старомодным вариантам, которые предлагались ранее. Версии подороже по-прежнему оснащаются тем же горизонтально вытянутым планшетом диагональю 12,3 дюйма, что и ранее.

Ещё в списке обновок числится штатный видеорегистратор, который теперь включён в базовую комплектацию Toyota Land Cruiser 300. Кроме того, «посвежевшему» внедорожнику досталась улучшенная система автоматического торможения, которую научили лучше распознавать велосипедистов на дороге.

Помимо этого, обновлённому внедорожнику досталась дополнительная защита от угона, в том числе проверка местоположения смарт-ключа перед запуском, а также сканер отпечатка пальца на кнопке запуска мотора, которая теперь есть у всех версий модели. Кроме того, заводскую сигнализацию снабдили датчиком наклона.

Ещё у Land Cruiser 300 теперь имеется функция My Car Start Lock: с её помощью владелец может заглушить двигатель дистанционно (с помощью мобильного приложения). Стоит отметить, что эти новшества стали «ложкой к обеду», так как ранее стало известно, что Land Cruiser является самым угоняемым автомобилем в Японии.

На домашнем рынке полноприводный внедорожник предлагается либо с 307-сильным турбодизелем V6 объёмом 3,3 литра (максимальный крутящий момент – 700 Нм), либо с бензиновой битурбошестёркой объёмом 3,4 литра мощностью 415 л.с. (650 Нм). Оба двигателя работают в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Стартовая цена «посвежевшего» Toyota Land Cruiser 300 равна 5 252 500 иен (эквивалентно примерно 2,92 млн рублей по текущему курсу), а за топовую версию просят не менее 8 136 700 иен (около 4,53 млн рублей). Кстати, на официальном сайте бренда в Японии отмечается, что сейчас компания уже оформила много предзаказов на обновлённую версию, так что пока приём приостановлен.

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