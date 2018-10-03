У Hyundai Creta может подтекать топливо

У Hyundai Creta может подтекать топливо

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Кроссоверы петербургского производства попали под отзыв, об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Очередной отзыв автомобилей объявлен в России: на этот раз он коснулся одной из самых популярных моделей на нашем рынке – субкомпактного кроссовера Hyundai Creta. Если учесть, что в течение нескольких последних лет автомобиль держится в первой десятке самых продаваемых машин, то количество отправляемых на ремонт «паркетников» – менее 29 тысяч – кажется довольно скромным.

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Это предположительно объясняется тем, что под условия отзыва попали только полноприводные Hyundai Creta. В общей сложности на сервис придётся заехать владельцам 28 683 машин, которые были реализованы с начала августа 2016-го по 29 ноября 2017 года. В Росстандарте отметили, что под отзыв попали экземпляры, начиная с первого VIN-номера.

Программу мероприятий, которая касается добровольного отзыва, компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг» уже согласовала с ведомством. Перечень VIN-номеров машин, владельцам которых следует съездить к официальным дилерам, есть на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

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Причина отзыва Hyundai Creta – вероятность некорректного закрепления топливного шланга. Специалисты сервиса проверят зазор между трубкой заливной горловины и кронштейном крепления датчика скорости. В случае, если дефект будет обнаружен, они заменят трубку заливной горловины. Все работы в рамках указанного отзыва будут произведены бесплатно для автовладельцев.

Кроссоверы выпускаются за заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, где также налажено производство других популярных моделей на российском рынке: «соплатформенников» Hyundai Solaris и Kia Rio.

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Согласно отчётам Ассоциации европейского бизнеса, с момента старта продаж Hyundai Creta разошлась по России тиражом свыше 120 тысяч машин, из них только за январь-август 2018 года было продано 43 807 единиц, что почти на 40% больше по сравнению с результатом первых восьми месяцев прошлого года. При этом российский авторынок в целом подрос всего лишь на 16,2%.

Летом текущего года Kolesa.ru сообщал о том, что информацию о браке в автомобилях планируют добавить в их электронные ПТС. Сейчас такие паспорта транспортных средств работают в тестовом режиме, переходный период завершится в ноябре 2019 года. Предположительно функцию информирования владельцев о том, что им нужно приехать на сервис, могут возложить на устройства ЭРА-Глонасс. Однако в России далеко не все автомобили оснащены терминалами системы – только относительно новые и ввезённые в страну машины с пробегом.

 

Теги: Авто и бизнес , В России , Отзывные кампании , дефект , иномарки российской сборки , корейские автомобили , отзыв , Creta , Hyundai
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