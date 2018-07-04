В Росстандарте считают, что это поможет сообщать автовладельцам о необходимости приехать на сервис, однако как именно будут оповещать водителей, пока остаётся загадкой.

Электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) в России начали действовать в тестовом режиме с 1 июля 2018 года. Вводить новую систему решили постепенно: переходный этап должен завершиться в ноябре 2019 года, такое решение в конце мая приняла Евразийская экономическая комиссия.

Росстандарт сообщает о том, что с начала текущего месяца автопроизводителям позволили вносить в ЭПТС (в случае наличия такого документа) информацию об отзывах автомобилей. Представители Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, а также АО «Электронный паспорт» (входит в структуру госкорпорации «Ростех») ранее подписали соглашение о взаимодействии (налажен обмен информацией).

Пока что эта возможность существует лишь на бумаге, так как машин с электронными паспортами в стране ещё совсем мало. Говорить о влиянии новой системы на эффективность информирования водителей можно будет примерно через пару лет, когда количество автомобилей с ЭПТС увеличится.

В России практика добровольных отзывов автомобилей применяется с 2015 года. На начало 2018 года количество попавших под условия кампаний машин составило примерно 2,88 млн. единиц. При этом отзывы объявляются на автомобили любых годов выпуска. Электронные ПТС на ныне эксплуатируемые машины будут оформляться только в случае необходимости замены бумажного аналога (скорее всего при перепродаже). А значит, на большей части автопарка страны нововведения никак не отразятся.

В Росстандарте рассказали о том, что при информировании автовладельцев об отзывах у компаний нередко возникают проблемы по причине смены собственников машин, а также из-за отсутствия актуальных контактных данных у дилеров.

Само по себе внесение информации об отзыве в ЭПТС не поможет автовладельцу узнать о необходимости приехать на сервис. Как именно их будут информировать об этом, по-прежнему неясно. Ранее Росстандарт отмечал, что эту функцию можно будет возложить на устройства ЭРА-Глонасс. Сейчас они по закону полагаются всем автомобилям, впервые поступающим в оборот в РФ. К ним относятся новые импортируемые машины, новые выпускаемые в России ТС, а также подержанные иномарки, ввозимые в страну.

Так как большая часть российского автопарка устройствами ЭРА-Глонасс не оснащается, владельцам таких машин по-прежнему придётся либо ждать звонка или письма от дилера, либо периодически сверяться с сайтом Росстандарта, публикующим информацию об отзывах.

Тем же, у кого кнопка SOS в машине есть, предположительно информацию об отзывных кампаниях смогут по запросу предоставить операторы системы. Её основная функция – оперативное реагирование при авариях, однако «Глонасс» разрабатывает и дополнительные сервисы. Кстати, новые услуги (вроде доставки канистры топлива или разблокирования двери) будут предоставляться за дополнительную плату. Коснётся ли это информирования водителей о действующих в отношении машины отзывах, неизвестно.