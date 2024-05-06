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  • В гамме марки Avatr от Changan грядёт пополнение: официальные фото нового кроссовера

В гамме марки Avatr от Changan грядёт пополнение: официальные фото нового кроссовера

06.05.2024 273 0 0

Предполагается, что новая модель окажется дешевле паркетника Avatr 11. Скорее всего, младший SUV предложат в виде гибрида или полноценного электрокара.

Бренд Avatr – это совместный проект Changan, производителя аккумуляторов CATL и IT-гиганта Huawei. Первенцем стал стильный электрический кроссовер Avatr 11, он вышел на китайский рынок в 2022-м. А в прошлом году к паркетнику присоединился не менее эффектный «зеленый» же седан Avatr 12. И вот анонсировано расширение гаммы – это снова SUV, причем считается, что он будет дешевле Avatr 11. Название новинки сама марка еще не раскрыла, местные профильные медиа прочат ей имя Avatr 15.

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На фирменных фото запечатлены два замаскированных прототипа, между собой они отличаются тем, что один из кроссоверов имеет камеры вместо зеркал. А так внешность выполнена в семейном стиле Avatr, его характерная особенность – замысловатая головная оптика. Младшему паркетнику также достанутся выдвижные ручки дверей, рельефные колесные арки, 22-дюймовые диски и лидар. Габариты не озвучены. Длина Avatr 11 равна 4880 мм, расстояние между осями – 2975 мм.

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О технике тоже пока ни слова. Китайские СМИ пишут, что Avatr 15 предложат не только в виде полноценного электрокара, но и с гибридной установкой. У второй версии ДВС, вероятно, будет работать исключительно в режиме генератора батареи. 

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Чисто электрический Avatr 11 доступен в двух модификациях: заднеприводный кросс имеет 313-сильный мотор, совокупная отдача двухмоторного полноприводного паркетника составляет 578 л.с. Этой модели положена батарея емкостью 90 или 116 кВт*ч, запас хода (в зависимости от версии) – от 580 до 730 км по циклу CLTC.

Avatr 11
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Avatr 11
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Avatr 11
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Avatr 11
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В Китае продажи нового кроссовера Avatr стартуют во второй половине года. Avatr 11 там сейчас стоит от 300 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,9 млн рублей по текущему курсу.

Что же касается России, то у нас модели Avatr тоже присутствуют – силами местных партнеров. При этом не исключено, что впоследствии компания Changan выведет марку на наш рынок официально. К слову, ранее Kolesa.ru испытал электрокросс Avatr 11, все подробности – в нашем материале.

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