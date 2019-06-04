В ГИБДД придумали новые ограничения для нарушителей ПДД

В ГИБДД придумали новые ограничения для нарушителей ПДД

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На этот раз «лихачам» хотят ограничить доступ к кратковременной аренде автомобилей.
 

Законодатели решили бороться с нарушителями правил дорожного движения введением новых ограничений. Так, в ГИБДД выступают за то, чтобы ограничить возможность таким автомобилистам пользоваться услугой каршеринга. Под действие запрета попадут те водители, которые регулярно нарушают ПДД, а также были лишены прав (даже один раз).

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Об этой инициативе сообщают «Известия» со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД Романа Мишурова. Сейчас ведомство обсуждает вопрос о создании единой базы, в которую будут внесены злостные нарушители ПДД (причём как россияне, так и иностранцы). Предполагается, что сведения из неё будут доступны каршеринговым компаниям.

Статистику по каршерингу ведёт Сбербанк. Согласно их информации, в прошлом году количество пользователей по России составило около 229 тыс. человек. Средняя цена поездки на машине, взятой в аренду на короткий срок, равна 260 рублям.

cars-sharing - the opening of a new service car rental per minut

Водители, которые регулярно нарушают ПДД, являются угрозой для законопослушных автомобилистов и пешеходов, на этом настаивают в ГИБДД. Правда, официальной статистики о том, насколько часто автомобили каршеринга становятся участниками аварий, нет.

По мнению лидера движения «Автомобилисты России» Виктора Похмелкина, прежде, чем принимать эту инициативу, стоит подумать о возможных последствиях. Он считает, что в итоге в РФ может появиться новый нелегальный рынок. На нём будут продавать аккаунты тех водителей, которым по закону не запрещено пользоваться услугами каршеринга.

the police officer in an office form stops the car

Ранее стало известно о предложении МВД по расширению списка нарушений ПДД, которые не попадают под норму о скидке на штрафы. Так, в ведомстве считают, что возможности уплачивать только половину суммы взыскания нужно лишить нарушителей правил стоянки и остановки; а также водителей, которых поймали на управлении авто с нечитаемыми номерами.

Весной Kolesa.ru сообщал о том, что порядок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой могут изменить. Дело в том, что сейчас водители имеют право уплатить лишь половину штрафа, в случае, если нужная сумма будет перечислена в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Однако депутаты Госдумы предлагают начать вести отсчёт 20 «льготных» дней с момента вступления постановления в законную силу. Это даст как минимум дополнительные 10 дней, которые по закону предназначены для обжалования.

Авто и общество В России Закон ГИБДД запрет нарушения ПДД
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