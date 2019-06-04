В ГИБДД придумали новые ограничения для нарушителей ПДД

На этот раз «лихачам» хотят ограничить доступ к кратковременной аренде автомобилей.

Законодатели решили бороться с нарушителями правил дорожного движения введением новых ограничений. Так, в ГИБДД выступают за то, чтобы ограничить возможность таким автомобилистам пользоваться услугой каршеринга. Под действие запрета попадут те водители, которые регулярно нарушают ПДД, а также были лишены прав (даже один раз).

Об этой инициативе сообщают «Известия» со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД Романа Мишурова. Сейчас ведомство обсуждает вопрос о создании единой базы, в которую будут внесены злостные нарушители ПДД (причём как россияне, так и иностранцы). Предполагается, что сведения из неё будут доступны каршеринговым компаниям.

Статистику по каршерингу ведёт Сбербанк. Согласно их информации, в прошлом году количество пользователей по России составило около 229 тыс. человек. Средняя цена поездки на машине, взятой в аренду на короткий срок, равна 260 рублям.

Водители, которые регулярно нарушают ПДД, являются угрозой для законопослушных автомобилистов и пешеходов, на этом настаивают в ГИБДД. Правда, официальной статистики о том, насколько часто автомобили каршеринга становятся участниками аварий, нет.

По мнению лидера движения «Автомобилисты России» Виктора Похмелкина, прежде, чем принимать эту инициативу, стоит подумать о возможных последствиях. Он считает, что в итоге в РФ может появиться новый нелегальный рынок. На нём будут продавать аккаунты тех водителей, которым по закону не запрещено пользоваться услугами каршеринга.

Ранее стало известно о предложении МВД по расширению списка нарушений ПДД, которые не попадают под норму о скидке на штрафы. Так, в ведомстве считают, что возможности уплачивать только половину суммы взыскания нужно лишить нарушителей правил стоянки и остановки; а также водителей, которых поймали на управлении авто с нечитаемыми номерами.

Весной Kolesa.ru сообщал о том, что порядок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой могут изменить. Дело в том, что сейчас водители имеют право уплатить лишь половину штрафа, в случае, если нужная сумма будет перечислена в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Однако депутаты Госдумы предлагают начать вести отсчёт 20 «льготных» дней с момента вступления постановления в законную силу. Это даст как минимум дополнительные 10 дней, которые по закону предназначены для обжалования.