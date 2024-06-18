В Москве пройдёт крупнейший в стране фестиваль «Вагоны»

В формате мероприятия пройдёт выставка тюнингованных и уникальных универсалов, которые будут бороться за титул «Вагон года». На парковке расположится общая зона вагонов, где абсолютно каждый владелец автомобиля в кузове универсал сможет стать экспонентом. На многофункциональной трассе пройдут дрифт-состязания, а гости смогут прокатиться на дрифт-такси.
Также в программе выступления стантрайдеров, главная сцена с DJ-сетами и розыгрышами от ведущих, конкурсы для владельцев универсалов и зрителей.
Бренд Mirax на фестивале будет представлен собственной зоной, в которой пройдут розыгрыши годового запаса моторных масел, фирменного мерча и множества других призов.
Партнёрский материал
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