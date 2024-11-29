В России хотят увеличить штрафы для нарушителей ПДД и уменьшить скидку на их оплату

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях уже внесены на рассмотрение в Госдуму РФ.

Правительство направило в Госдуму проект изменений в КоАП, которые предусматривают новую сетку штрафов, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству Павла Крашенинникова. Известно, что этот документ планируется оформить в виде поправок ко второму чтению законопроекта, повышающего штраф за отсутствие ОСАГО (в первом чтении он был одобрен несколько дней назад).

Фото: ShevelArtur, Depositphotos.com

Согласно новой сетке штрафов для нарушителей Правил дорожного движения, размер взыскания за самое «популярное» правонарушение – превышение скорости на 20-40 км/ч – вырастет с нынешних 500 до 700 рублей. При этом законодатели предложили изменить скидку для тех, кто успеет сделать оплату в течение льготных 20 дней с момента вынесения постановления: сократить её с 50 до 25%.

Если сейчас минимально превысивший скорость автовладелец может заплатить лишь 250 рублей, то в случае одобрения перечисленных новых норм, минимальный размер штрафа со скидкой составит уже 525 рублей.

Фото: PhanuwatNandee, Depositphotos.com

Согласно законопроекту, за превышение установленного скоростного лимита на 40-60 км/ч размер взыскания вырастет до 1,5-2,5 тыс. рублей (сейчас 1-1,5 тыс. рублей); при повторном аналогичном превышении – до 3-3,75 тыс. рублей (сейчас 2-2,5 тыс. рублей). Наказание за остальные варианты превышений также значительно вырастут.

Суда по данным издания, в проекте не обошли стороной и вождение в состоянии опьянения. За «пьяную езду», передачу управления ТС нетрезвому водителю и отказ от проверки предложили наказывать штрафом в размере 45 тыс. рублей (сейчас 30 тыс. рублей), при этом срок лишения прав оставили прежним – 1,5-2 года.

В случае принятия поправок в КоАП, проезд на запрещающий сигнал светофора обойдётся нарушителям в 1,5 тыс. рублей (сейчас 1 тыс. рублей), а для рецидивистов размер взыскания составит 7,5 тыс. рублей или лишение прав на срок 4-6 месяцев (сейчас – 5 тыс. рублей, срок тот же). За езду по обочине планируют наказывать штрафом в размере 2,5 тыс. рублей (сейчас 1,5 тыс. рублей).

Фото: Gudella, Depositphotos.com

Ощутимо усилится наказание за нарушение ПДД, которое привело к причинению вреда здоровью средней тяжести: срок лишения прав планируют оставить прежним (1,5-2 года), тогда как размер штрафа вырастет с нынешних 10-25 тыс. рублей до 15-37,5 тыс. рублей.

По словам главы комитета Госдумы РФ по госстроительству Павла Крашенинникова, ожидается, что законопроект с поправками к КоАП примут до конца текущего года. По его предположениям, в этом случае он вступит в силу уже 1 января 2025-го. Вероятно, с этой же даты в разы увеличится и размер взыскания за езду без действующего полиса ОСАГО.