В России хотят увеличить штрафы для нарушителей ПДД и уменьшить скидку на их оплату

Правительство направило в Госдуму проект изменений в КоАП, которые предусматривают новую сетку штрафов, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству Павла Крашенинникова. Известно, что этот документ планируется оформить в виде поправок ко второму чтению законопроекта, повышающего штраф за отсутствие ОСАГО (в первом чтении он был одобрен несколько дней назад).
Согласно новой сетке штрафов для нарушителей Правил дорожного движения, размер взыскания за самое «популярное» правонарушение – превышение скорости на 20-40 км/ч – вырастет с нынешних 500 до 700 рублей. При этом законодатели предложили изменить скидку для тех, кто успеет сделать оплату в течение льготных 20 дней с момента вынесения постановления: сократить её с 50 до 25%.
Если сейчас минимально превысивший скорость автовладелец может заплатить лишь 250 рублей, то в случае одобрения перечисленных новых норм, минимальный размер штрафа со скидкой составит уже 525 рублей.
Согласно законопроекту, за превышение установленного скоростного лимита на 40-60 км/ч размер взыскания вырастет до 1,5-2,5 тыс. рублей (сейчас 1-1,5 тыс. рублей); при повторном аналогичном превышении – до 3-3,75 тыс. рублей (сейчас 2-2,5 тыс. рублей). Наказание за остальные варианты превышений также значительно вырастут.
Суда по данным издания, в проекте не обошли стороной и вождение в состоянии опьянения. За «пьяную езду», передачу управления ТС нетрезвому водителю и отказ от проверки предложили наказывать штрафом в размере 45 тыс. рублей (сейчас 30 тыс. рублей), при этом срок лишения прав оставили прежним – 1,5-2 года.
В случае принятия поправок в КоАП, проезд на запрещающий сигнал светофора обойдётся нарушителям в 1,5 тыс. рублей (сейчас 1 тыс. рублей), а для рецидивистов размер взыскания составит 7,5 тыс. рублей или лишение прав на срок 4-6 месяцев (сейчас – 5 тыс. рублей, срок тот же). За езду по обочине планируют наказывать штрафом в размере 2,5 тыс. рублей (сейчас 1,5 тыс. рублей).
Ощутимо усилится наказание за нарушение ПДД, которое привело к причинению вреда здоровью средней тяжести: срок лишения прав планируют оставить прежним (1,5-2 года), тогда как размер штрафа вырастет с нынешних 10-25 тыс. рублей до 15-37,5 тыс. рублей.
По словам главы комитета Госдумы РФ по госстроительству Павла Крашенинникова, ожидается, что законопроект с поправками к КоАП примут до конца текущего года. По его предположениям, в этом случае он вступит в силу уже 1 января 2025-го. Вероятно, с этой же даты в разы увеличится и размер взыскания за езду без действующего полиса ОСАГО.
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