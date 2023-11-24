В Россию приходит марка Oting: первенцем станет модернизированный внедорожник Nissan

Рамный вездеход представят уже через несколько дней. А в следующем году под новым брендом планируют привезти еще как минимум две модели, сделанные на базе Ниссанов.

На российском авторынке появился новый игрок: о начале своей официальной деятельности объявила компания Sinomach Automobile. Это «дочка» китайского концерна Sinomach, который занимается производством промышленного оборудования, а также импортирует в КНР автомобили «ведущих мировых марок». У нас же машины фирма-дистрибьютор Sinomach Automobile будет продавать под отдельным брендом Oting.

Так должны выглядеть российские салоны новой марки Oting. В качестве эмблемы бренда используется лого, с которым сегодня в Китае продают внедорожник Dongfeng Paladin (он же модернизированный Nissan Terra)

Первенцем марки Oting в России станет рамный внедорожник Paladin, то есть чуть переделанный Nissan Terra. Напомним, в Китае Паладин сегодня представлен не под японским брендом, а как модель Dongfeng, машины производит локально Zhengzhou Nissan – совместное предприятие Ниссана и Дунфэна. Кстати, месяц назад о планах привезти к нам Paladin заявила российская компания Моторинвест, дистрибьютор Dongfeng. Любопытно, что в пресс-релизе Sinomach Automobile указано, что вездеход можно будет приобрести в России только у официальных дилеров именно этой фирмы. Ну и еще отметим, что имя Oting когда-то носил внедорожник Dongfeng – близнец Nissan Xterra первого поколения.



Dongfeng Paladin, он же Oting Paladin и он же модернизированный Nissan Terra 1 / 2 Dongfeng Paladin, он же Oting Paladin и он же модернизированный Nissan Terra 2 / 2

Также сообщается, что у Sinomach есть дистрибьюторское соглашение с Zhengzhou Nissan сроком на пять лет. Кроме того, на следующий год для России запланированы две новые модели «на платформе Nissan», но какие именно – не уточняется. Еще заявлено о том, что для РФ была создана дочерняя лизинговая компания «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)», ее задачей станет «развитие продаж в лизинг и предоставление торгового финансирования».



Больше подробностей должно появиться после российской презентации Sinomach Automobile и марки Oting, которая намечена на 28 ноября. В рамках этого мероприятия также объявят цены и комплектации Oting Paladin.