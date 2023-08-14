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  • Рамный внедорожник Nissan Terra сменил марку и имя и обрёл новый салон. Ждём в России?

Рамный внедорожник Nissan Terra сменил марку и имя и обрёл новый салон. Ждём в России?

14.08.2023 542 1 1

В Китае вездеход теперь представлен как Dongfeng. После ребрендинга модель также обзавелась другими мотором и коробкой.

Этот внедорожник был анонсирован компанией Zhengzhou Nissan, совместным предприятием Dongfeng и Ниссана, еще в начале лета, теперь же в Поднебесной дан старт продажам. Совсем новой модель не назовешь – перед нами модернизированный рамный вездеход Nissan Terra. Вот только китайскую версию решили окончательно отдать Дунфэну, вдобавок ее переименовали: для модели возродили название Paladin (автомобиль с таким именем выпускали в КНР с 2003 по 2015 годы).

Dongfeng Paladin
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Dongfeng Paladin
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Dongfeng Paladin
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Напомним, нынешняя Terra в строю с 2018-го, она построена на базе пикапа Nissan Navara актуального поколения. Дебютным рынком для пассажирского внедорожника стал как раз Китай, позже SUV также добрался до стран Юго-Восточной Азии, а в 2020-м модель пережила рестайлинг (но не в КНР), одновременно расширив ареал своего обитания: под именем X-Terra рамник начали продавать еще и на Ближнем Востоке. Впрочем, вернемся к Паладину.

Dongfeng Paladin

Если «мировая» Terra после рестайлинга заметно преобразилась внешне, то Dongfeng Paladin досталась лишь иная радиаторная решетка, ну и еще в фарах заменили начинку, плюс патрубок выпускной системы отныне спрятан под бампером. Зато для Паладина придумали отдельную эмблему. Размеры такие же, как у дореформенного китайского внедорожника, за исключением высоты: 4882/1850/1875 мм (прежняя Terra на 40 мм ниже), колесная база – 2850 мм.

Dongfeng Paladin
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Dongfeng Paladin
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А вот интерьер, напротив, основательно перекроили, Dongfeng Paladin получил новые переднюю панель, карты дверей и руль, цифровую приборку, модернизированный центральный тоннель и иной рычаг коробки. Главная же фишка – мультимедиа-система с 12-дюймовым вертикальным планшетом (в остальных странах у Терры такого нет). В списке оборудования также значатся камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль (прежде был обычный «круиз») и система мониторинга слепых зон.

Dongfeng Paladin
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Dongfeng Paladin
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Dongfeng Paladin
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Dongfeng Paladin
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Dongfeng Paladin
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Dongfeng Paladin
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Dongfeng Paladin
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Dongfeng Paladin
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Технику тоже заменили: вместо ниссановского атмосферника QR25 2.5 (193 л.с., 245 Нм) установили бензиновую турбочетверку 2.0 от СП Shenyang Aerospace Mitsubishi, которая выдает 228 л.с. и 360 Нм. Новый мотор работает в паре с восьмиступенчатым автоматом, тогда как прежней китайской Терре положены шестиступенчатая механика или 7АКП. Привод задний или полный. Отметим, в других странах для Nissan Terra предусмотрены дизели.

Обновленный внедорожник Nissan Terra для Таиланда и дореформенная модель для Китая
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Обновленный внедорожник Nissan Terra для Таиланда и дореформенная модель для Китая
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Обновленный внедорожник Nissan Terra для Таиланда и дореформенная модель для Китая
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Обновленный внедорожник Nissan Terra для Таиланда и дореформенная модель для Китая
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Обновленный внедорожник Nissan Terra для Таиланда и дореформенная модель для Китая
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Обновленный внедорожник Nissan Terra для Таиланда и дореформенная модель для Китая
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Dongfeng Paladin оценили в 23 400 – 29 900 долларов. Дореформенный вездеход под родной маркой Nissan пока еще присутствует в китайской гамме, причем базовая Терра с атмосферным 2.5 и механикой стоит столько же, сколько просят за самый доступный Паладин.

На нашем рынке актуальный внедорожник Nissan Terra официально не продавали, Paladin компания Моторинвест, новый дистрибьютор Дунфэна в РФ, тоже не анонсировала. Хотя шансы на появление Паладина в России все же есть, ведь добрался же до нас пикап Dongfeng DF6, брат Nissan Navara.

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1 комментарий
14.08.2023 12:36
Валерий

В Китае стоит дешевле чем популярный там Tank 300.

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