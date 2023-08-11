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  • «Моторинвест» предлагает рамный пикап Dongfeng DF6 в трёх версиях

«Моторинвест» предлагает рамный пикап Dongfeng DF6 в трёх версиях

11.08.2023 199 0 0

Дату начала продаж китайского грузовика в РФ компания сообщит позже. Цены пока что не рассекречены.

Полноприводный рамный пикап Dongfeng DF6 является близнецом Nissan Navara актуального поколения (у Dongfeng и Nissan есть совместное предприятие). Напомним, на домашнем рынке модель продаётся под названием Rich 6. Ранее, в мае 2022 года грузовик уже появлялся в РФ (в единственном исполнении), однако впоследствии поставки прекратились. Теперь официальный дистрибьютор продукции бренда, компания «Моторинвест», снова выводит Dongfeng DF6 на российский рынок, причём сразу в трёх версиях.

На фото: пикап Dongfeng DF6

Длина китайского пикапа составляет 5310 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1810 мм, а габариты грузового отсека – 1520 х 1520 х 475 мм (вмещает и европалеты). Дорожный просвет у этой модели составляет 220 мм. Его допустимая полная масса равна 2499 кг, поэтому на этот пикап не распространяются ограничения, действующие для грузового транспорта массой свыше 2,5 тонны.

У привезённого в Россию пикапа предусмотрен только один вариант кабины – четырёхдверная с двухрядным салоном, рассчитанным на четверых седоков. Кресла отделаны экокожей, у передних есть подогрев, у версий побогаче имеется информационно-развлекательная система с тачскрином 7 или 9 дюймов, а также климат-контроль (для базового исполнения предусмотрен кондиционер).

В список оборудования Dongfeng DF6 входят передние подушки безопасности, электронная система стабилизации, антипротивобуксовочная система, а также антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий. Комплекс камер кругового обзора предусмотрен только для топовой версии пикапа.

Система полного привода Dongfeng DF6 выполнена по схеме Part Time: у грузовика жёстко подключаемая передняя ось и понижающая передача в раздаточной коробке; переключаться между режимами позволяет селектор, расположенный на передней панели. У модели передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, а задняя – зависимая рессорная.

На фото: салон пикапа Dongfeng DF6

Моторная линейка включает в себя пару турбодизелей, в роли базового выступает 136-сильный вариант ZD25T5 объёмом 2,5 литра, его максимальный крутящий момент равен 305 Нм. Версиям подороже положен 163-сильный вариант М9Т-60А объёмом 2,3 литра (380 Нм). В пару предлагаются пяти- и шестискоростные механические коробки передач, а также восьмиступенчатый автомат.

Дата начала продаж Dongfeng DF6 в РФ станет известна позднее. Известно, что у же на старте пикап предложат в трёх вариантах исполнения – базовом Comfort, среднем Premium и топовом Luxury. Российский прайс-лист будет обнародован позже. Отметим, в прошлом году рекомендованный розничный ценник составлял 2 790 000 рублей, однако с тех пор на авторынок повлиял и ослабевший рубль, и повышение ставок утильсбора, так что теперь стоимость грузовика наверняка окажется выше.

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