До России добрался пикап Dongfeng DF6, брат Nissan Navara: названа цена

На нашем рынке китайский грузовик пока представлен в единственной комплектации с безальтернативным дизелем и полным приводом.

Компания Dongfeng уже давно вынашивает идею продавать в РФ рамный пикап: в частности, модель под именем Rich демонстрировали на Московском международном автосалоне-2016. И вот грузовик наконец-то добрался до нашего рынка, правда, это не тот автомобиль, который прежде показывали российской публике, а более свежая модель, построенная на базе Nissan Navara актуального поколения. На родине такой пикап Dongfeng зовется Rich 6, российской же версии присвоили индекс DF6. К слову, «просто» Rich в КНР до сих пор в строю, он тоже является родственником Навары, но образца 1997 года («клоны» легальные, ведь у Dongfeng с Nissan есть СП).

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У нас Dongfeng DF6 пока доступен в единственной версии длиной 5310 мм с четырехдверной кабиной. Длина и ширина грузовой площадки – 1520 мм, заявленная грузоподъемность – всего 490 кг, причем сзади установлен мост на рессорах. Разрешенная полная масса – 2459 кг, так что пикап не попадает под ограничения, действующие в Правилах для грузового транспорта полной массой свыше 2,5 т. Паспортный дорожный просвет DF6 составляет 220 мм.



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В РФ пикап представлен только с турбодизелем ZD25T5 2.5, который выдает 136 л.с. и 305 Нм. Мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», DF6 имеет жестко подключаемый полный привод. Отметим, в Китае для модели предусмотрены турбодизель M9T 2.3 (163 л.с., 380 Нм) и бензиновый «атмосферник» 2TZD 2.4 (158 л.с., 235 Нм). На домашнем рынке грузовику помимо 5МКП еще положены шестиступенчатая «механика» или восьмиступенчатый «автомат», вдобавок там можно купить заднеприводный автомобиль. Ну и на родине Rich 6 еще бывает в виде электрокара.



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Комплектация у DF6 тоже пока одна – Comfort. В арсенале пикапа значатся: диодные ходовые огни, 16-дюймовые колеса, барабанные задние тормоза, гидравлический усилитель руля, ABS, система стабилизации, «кожаная» обивка кресел, кондиционер, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, подогрев передних сидений, аудиосистема, пара подушек безопасности и задний парктроник.



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Рекомендованная цена Dongfeng DF6 Comfort – 2 790 000 рублей. Например, цена Great Wall Wingle 7 по прайсу сегодня – от 2 999 000 рублей.

