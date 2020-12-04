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  • Dongfeng Rich на базе старого Nissan: рестайлинг принес пикапу другой дизель

Dongfeng Rich на базе старого Nissan: рестайлинг принес пикапу другой дизель

04.12.2020 90 0 0

Китайский грузовичок не только обзавелся новым мотором – машине также подправили внешность. А вот в салоне почти без перемен. На домашнем рынке заказы на посвежевшую модель начнут принимать через неделю.

 

Рамный пикап Dongfeng Rich актуального второго поколения выпускают с 2014-го, впрочем, он является лишь «развитием» предшественника, который, в свою очередь, создан на базе Nissan Navara образца 1997 года. В 2018-м в гамме «поднебесного» автогиганта появился пикап Rich 6, донором для него стала нынешняя Navara. Однако «просто» Rich на покой вовсе не собирается: модель пережила очередной рестайлинг (предыдущий провели также пару лет назад). Пока в Сеть выложили лишь несколько фирменных картинок, но местным журналистам уже показали посвежевший пикап, «живые» фотографии опубликовало издание Autohome.

Обновленный Dongfeng Rich

Rich получил новые радиаторную решетку и передний бампер, противотуманки и светодиодные ходовые огни «отлепили» друг от друга. У фар прежняя форма, при этом у них теперь черная окантовка. Корму рестайлинг вроде бы не затронул. Габариты если и изменились, то вряд ли намного. У дореформенного пикапа два варианта длины и колесной базы – 5095/3050 и 5410/3365 мм, дорожный просвет – 215 мм. Размеры грузовой площадки «короткой» версии: 1395/1390/430 мм. Показатели растянутого пикапа: 1710/1390/430 мм. Грузоподъемность – 430 кг.

Внутри практически без перемен, ну разве что чуть подретушировали центральный тоннель. Как и прежде, для пикапа предусмотрены мультимедийная система с тачскрином и кондиционер.

Обновленный Dongfeng Rich
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Обновленный Dongfeng Rich
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Обновленный Dongfeng Rich
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Китайцы пишут, что Dongfeng Rich предложат с новым турбодизелем YCY24 2.4 от компании Yuchai, двигатель выдает 165 л.с. и 400 Нм и работает в паре с пятиступенчатой «механикой». Дорестайлинговый грузовик сегодня доступен с ниссановским турбодизелем 2.5 (140 л.с., 305 Нм), он тоже комплектуется 5МКП. Пока неизвестно, отправили ли этот мотор в отставку. А вот бензиновый «атмосферник» 2TZD 2.4 (158 л.с., 235 Нм), скорее всего, остался в строю. Привод – задний или полный. А еще у модели есть полностью электрическая версия, ее, вероятно, обновят позже.

Дореформенный Dongfeng Rich. Фото: autohome.com.cn
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Дореформенный Dongfeng Rich. Фото: autohome.com.cn
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Дореформенный Dongfeng Rich. Фото: autohome.com.cn
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Полноценная презентация обновленного Dongfeng Rich намечена на 12 декабря.

Компания Dongfeng показывала свой пикап российской публике, его привозили на Московский автосалон-2016. То есть планы продавать модель в РФ, видимо, были, ну или, по крайней мере, китайцы прощупывали почву. Но до нашего рынка Rich так и не добрался.

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