Новинки ×
  • И всё же Terra: обновлённый рамный внедорожник Nissan анонсирован под родным именем

И всё же Terra: обновлённый рамный внедорожник Nissan анонсирован под родным именем

30.11.2020 35 0 0

Японская марка снова расширит географию своего вездехода – модель привезут в Африку. Там SUV появится сразу в обновленном виде и, скорее всего, с дизелем.

 

На прошлой неделе Nissan представил рамный внедорожник для Ближнего Востока с возрожденным именем X-Terra (правда, раньше это название писалось слитно). Сама марка позиционирует модель как совершенно новую, но на деле это рестайлинг Terra, стартовавшей еще в 2018-м. Напомним, SUV построен на базе пикапа Navara актуального поколения, прежде вездеход продавали только в Китае и Юго-Восточной Азии. Ожидалось, что вместе с ближневосточным вариантом Nissan покажет модернизированную машину и для этих регионов, однако, например, тайскую версию лишь довели до 2021 модельного года – то есть перетрясли комплектации. Теперь же выяснилось, что и Terra с новым дизайном быть, но пока внедорожник с родным именем анонсирован только для стран Африки.

Nissan Terra для Африки
1 / 2
Nissan Terra для Африки
2 / 2

Свой анонс Nissan сопроводил фирменными картинками и видеороликом – и они те же самые, что показывали несколько дней назад, вот только название X-Terra заменили на Terra. От дореформенного азиатского вездехода модель «all new» (так ее называют в компании) отличается передним бампером и решеткой радиатора (они выполнены в стиле старшего Patrol), плюс появились фары со светодиодными «кубиками», иные багажная дверь и задние фонари. По габаритам африканская Терра совпадает с ближневосточной X-Terra: длина равна 4900 мм (на 5 мм больше, чем у дорестайлингового SUV), дорожный просвет – 243 мм (в Азии – 225 мм).

Интерьер предназначенного для Африки внедорожника пока не засвечен, впрочем, и внутри Terra наверняка повторила X-Terra, то есть обзавелась модернизированными «приборкой» и блоком управления «климатом», а также новой мультимедийной системой с 9-дюймовым тачскрином. Еще африканской модели обещаны «мягкие материалы» отделки и серебристый декор.

О моторе Terra в Nissan умолчали. В ЮАР, например, ждут дизель 2.3 с двумя турбокомпрессорами, который выдает 190 л.с. и 450 Нм (такой есть и у пикапа Navara, и у дореформенного внедорожника, предназначенного для Азии). Кстати, на Ближнем Востоке X-Terra предложат только с бензиновым «атмосферником» 2.5 мощностью 165 л.с. (241 Нм), он сочетается с семиступенчатым «автоматом». «Простые» версии X-Terra/Terra – с задним приводом, «богатые» варианты имеют жестко подключаемый полный привод, блокировку заднего дифференциала и понижающую передачу.

Чуть модернизированный вездеход Nissan Terra для Таиланда (убрали хром) и Nissan X-Terra для Ближнего Востока
1 / 4
Чуть модернизированный вездеход Nissan Terra для Таиланда (убрали хром) и Nissan X-Terra для Ближнего Востока
2 / 4
Чуть модернизированный вездеход Nissan Terra для Таиланда (убрали хром) и Nissan X-Terra для Ближнего Востока
3 / 4
Чуть модернизированный вездеход Nissan Terra для Таиланда (убрали хром) и Nissan X-Terra для Ближнего Востока
4 / 4

На Ближнем Востоке продажи внедорожника Nissan стартуют уже в декабре, а до Африки модель доберется в следующем году. А вот когда Terra преобразится в Китае и Юго-Восточной Азии – пока неизвестно. В России вездеход не продают, для нашего рынка модель не анонсировали, так что она, скорее всего, у нас так и не появится.

внедорожник авторынок новинки Nissan Nissan Terra

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Родословная «Шишиги»: 40 лет разработки и развития армейского грузовика ГАЗ-66 Наиболее массовым советским полноприводным армейским автомобилем двухтонного класса был грузовик ГАЗ-66 с кабиной над двигателем, в котором на тот момент воплотились передовые для отечествен... 6198 2 11 29.11.2020
Статьи / Тесты До полного: угадай автомобиль по крышке заправочной горловины Если недавно мы проверяли ваше воображение, устраивая необычный «гастрономический» тест  и предлагали угадать «лишний» автомобиль на картинке, то сегодня у нас вполне конкретная «угадайка»... 1305 1 11 28.11.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Лучше ни на чем не экономить: гид по покупке Volkswagen Tiguan Tiguan – сбалансированный немецкий ответ на потребительские запросы. В двухтысячных люди отчаянно возжелали кроссоверов, но денег на Touareg хватало не всем. Так что немцы посчитали бюджеты,... 8753 1 6 27.11.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 159472 8 92 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 81376 11 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 51572 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings