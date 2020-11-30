И всё же Terra: обновлённый рамный внедорожник Nissan анонсирован под родным именем

Японская марка снова расширит географию своего вездехода – модель привезут в Африку. Там SUV появится сразу в обновленном виде и, скорее всего, с дизелем.

На прошлой неделе Nissan представил рамный внедорожник для Ближнего Востока с возрожденным именем X-Terra (правда, раньше это название писалось слитно). Сама марка позиционирует модель как совершенно новую, но на деле это рестайлинг Terra, стартовавшей еще в 2018-м. Напомним, SUV построен на базе пикапа Navara актуального поколения, прежде вездеход продавали только в Китае и Юго-Восточной Азии. Ожидалось, что вместе с ближневосточным вариантом Nissan покажет модернизированную машину и для этих регионов, однако, например, тайскую версию лишь довели до 2021 модельного года – то есть перетрясли комплектации. Теперь же выяснилось, что и Terra с новым дизайном быть, но пока внедорожник с родным именем анонсирован только для стран Африки.

Nissan Terra для Африки 1 / 2 Nissan Terra для Африки 2 / 2

Свой анонс Nissan сопроводил фирменными картинками и видеороликом – и они те же самые, что показывали несколько дней назад, вот только название X-Terra заменили на Terra. От дореформенного азиатского вездехода модель «all new» (так ее называют в компании) отличается передним бампером и решеткой радиатора (они выполнены в стиле старшего Patrol), плюс появились фары со светодиодными «кубиками», иные багажная дверь и задние фонари. По габаритам африканская Терра совпадает с ближневосточной X-Terra: длина равна 4900 мм (на 5 мм больше, чем у дорестайлингового SUV), дорожный просвет – 243 мм (в Азии – 225 мм).



Интерьер предназначенного для Африки внедорожника пока не засвечен, впрочем, и внутри Terra наверняка повторила X-Terra, то есть обзавелась модернизированными «приборкой» и блоком управления «климатом», а также новой мультимедийной системой с 9-дюймовым тачскрином. Еще африканской модели обещаны «мягкие материалы» отделки и серебристый декор.



О моторе Terra в Nissan умолчали. В ЮАР, например, ждут дизель 2.3 с двумя турбокомпрессорами, который выдает 190 л.с. и 450 Нм (такой есть и у пикапа Navara, и у дореформенного внедорожника, предназначенного для Азии). Кстати, на Ближнем Востоке X-Terra предложат только с бензиновым «атмосферником» 2.5 мощностью 165 л.с. (241 Нм), он сочетается с семиступенчатым «автоматом». «Простые» версии X-Terra/Terra – с задним приводом, «богатые» варианты имеют жестко подключаемый полный привод, блокировку заднего дифференциала и понижающую передачу.

Чуть модернизированный вездеход Nissan Terra для Таиланда (убрали хром) и Nissan X-Terra для Ближнего Востока 1 / 4 Чуть модернизированный вездеход Nissan Terra для Таиланда (убрали хром) и Nissan X-Terra для Ближнего Востока 2 / 4 Чуть модернизированный вездеход Nissan Terra для Таиланда (убрали хром) и Nissan X-Terra для Ближнего Востока 3 / 4 Чуть модернизированный вездеход Nissan Terra для Таиланда (убрали хром) и Nissan X-Terra для Ближнего Востока 4 / 4

На Ближнем Востоке продажи внедорожника Nissan стартуют уже в декабре, а до Африки модель доберется в следующем году. А вот когда Terra преобразится в Китае и Юго-Восточной Азии – пока неизвестно. В России вездеход не продают, для нашего рынка модель не анонсировали, так что она, скорее всего, у нас так и не появится.

