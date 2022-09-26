В Россию пришёл китайский бренд Skywell: анонсированы кроссовер и фургон, есть цены

Казалось бы, худшего времени для начала бизнеса в России, чем сейчас, придумать сложно, но тем не менее это факт: к нам в редакцию пришёл пресс-релиз о запуске представительства Skywell Россия (по документам — ООО «Деалон») и его планах. Рассказываем, что известно.

О Skywell мы уже давали заметку в конце прошлого года в привязке к выходу китайской компании на североамериканский рынок через компанию-партнёра в Канаде — Imperium Motor. Теперь же выяснилось, что Skywell решилась штурмовать российский рынок, перспективы которого в свете обострения геополитической обстановки, мягко говоря, туманные.

Skywell — это «дочка» многопрофильного холдинга Skyworth Group, занимающегося недвижимостью, производством бытовой техники и автомобильных комплектующих, ему же принадлежит производитель автобусов Nanjing Golden Dragon Bus. У себя в Китае автомобильное подразделение теперь называется так же, как и сам холдинг, то есть Skyworth, а дебютный электрический кроссовер, — Skyworth EV6. У нас же он будет предлагаться под экспортным именем Skywell ET5, под ним он уже известен, например, в Германии, где его реализует местный дистрибьютор Elaris.

Skywell ET5

В российском пресс-релизе сказано, что кроссоверы Skywell продаются более чем в сорока странах, но полной картины успехов нет. Открытая статистика по Европе (ресурс CarSalesBase) показывает, что за первое полугодие 2022 реализовано всего 8 экземпляров Skywell ET5. У себя на родине Skyworth EV6 поступил в продажу летом 2021 года, в первом полугодии этого года реализовано 6824 экземпляра — негусто…



Между тем ещё до открытия официального представительства Skywell кроссоверами этой марки в России начала торговать челябинская компания Electrocars (ООО «Электрокарс Рус»), а в июне этого года на англоязычном сайте Skywell вышел короткий пресс-релиз о том, что компания Soyuzatompribor нелегально реализует в РФ продукцию Skywell — о ней скажем чуть ниже.



Skywell ET5

Skywell ET5 — это переднемоторный переднеприводный среднеразмерный кроссовер: габаритная длина — 4698 мм, ширина — 1908 мм, высота — 1696 мм, колёсная база — 2800 мм, объём багажника — 467 л (со сложенными спинками заднего сиденья — 1141 л), дорожный просвет — 177 мм. Отдача электромотора — 150 кВт (204 л.с.) и 320 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с, максимальная скорость — 150 км/ч. Полного заряда батареи ёмкостью 72 кВт·ч хватает на 520 км пробега по устаревшему циклу NEDC, то есть в реальности будет намного меньше, примерно 350 км. Гарантия на батарею — 8 лет или 150 000 км пробега. Подвеска у Skywell ET5 пружинная, спереди — типа McPherson, сзади — многорычажная.



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Официальный Skywell ET5 будет предлагаться в России в двух комплектациях — Comfort (от 4 480 000 рублей) и Luxury (от 4 980 000 рублей). Челябинская Electrocars продаёт эти же кроссоверы дешевле — от 4 200 000 рублей. Подробно описывать комплектации мы не будем, они есть на русскоязычном сайте Skywell, отметим лишь, что базовое оснащение очень богатое, в нём есть в том числе современные электронные ассистенты водителя: система автоматического аварийного торможения, адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков, система удержания в полосе и проч.



В течение первого года работы в России Skywell хочет создать сеть из 30 дилеров, приоритетные города — Москва, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар. Продажи кроссовера Skywell ET5 начнутся в конце октября. В следующем году компанию ET5 должен составить plug-in гибридный кроссовер HT-i, вышедший на домашний рынок минувшей весной.

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Skywell HT-i — это во многом то же самое, что Skywell ET5, у кроссоверов общий кузов и салон, но разное оформление передка. Гибридный кроссовер снабжается 1,5-литровым бензиновым атмосферником (110 л.с., 135 Нм), электромотором (177 л.с., 300 Нм) и электромеханическим вариатором. Запас хода на электротяге — 115-205 км по циклу NEDC в зависимости от модификации. Старт продаж Skywell HT-i в России намечен на февраль следующего года — если доживём, то тогда и поговорим об этой машине подробнее.



Ещё на российском сайте Skywell заявлен фургон с индексом D11 — это одна из тех моделей, что продаёт сеть автосалонов АО «Союзатомприбор» из Новосибирска, эта компания позиционирует себя как официальный представитель Skywell (центральный офис Skywell, как мы сказали выше, так не считает).

Skywell D11

Skywell D11 — это электрифицированный клон Mercedes-Benz Sprinter второго поколения, с электромотором мощностью 100 кВт (140 л.с.) и батареей ёмкостью 73,6 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 288 км пробега по циклу NEDC. «Союзатомприбор» продаёт Skywell D11 как фургон и как микроавтобус с разной компоновкой салона, в том числе в виде маршрутки с поручнями и пластиковыми стульями. Каким будет официальный Skywell D11, пока неизвестно, старт продаж намечен на 2023 год.

