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  • Imperium SEV: ещё один переименованный «китаец» приехал покорять Америку

Imperium SEV: ещё один переименованный «китаец» приехал покорять Америку

07.12.2021 310 0 0

Молодая канадская компания Imperium Motor хочет попытать счастья в перспективном электромобильном сегменте североамериканского рынка. Она намерена продавать здесь китайские электромобили, которые будут стоить дешевле аналогов от раскрученных брендов типа Ford и Tesla, и уже в феврале запустит в продажу среднеразмерный кроссовер Imperium SEV, известный в Китае как Skyworth EV6.

 

Skyworth EV6 — не то чтобы сильно известный, но мелькавший некоторое время назад в заголовках китайских СМИ электрический кроссовер. Его разработала основанная в 2017 компания Skyworth Auto со штаб-квартирой в Нанкине — «дочка» многопрофильного холдинга Skyworth Group, занимающегося недвижимостью, производством бытовой техники и электронных автомобильных комплектующих. Этот же холдинг владеет производителем автобусов Nanjing Golden Dragon Bus.

В 2020 году Skyworth Auto представила свою первую модель — кроссовер Skywell BE11, затем он был переименован в Skywell ET5, затем в Skyworth EV6. Подобная чехарда с именами — обычное дело для китайских компаний: на англоязычном сайте Skyworth кроссовер вообще назван «гибридным» именем Skyworth ET5, хотя в конце июля китайские СМИ в один голос утверждали, что машину теперь зовут Skyworth EV6. В конце июля электрическая новинка якобы поступила продажу, была проведена официальная презентация и обнародован прайс-лист, но по состоянию на конец октября машины марки Skyworth в статистике китайского авторынка не фигурируют. Заявленный диапазон цен — от 152 800 до 249 800 юаней (от 1,77 млн до 2,9 млн рублей в переводе по текущему курсу).

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Skyworth EV6 — среднеразмерный кроссовер (габаритная длина — 4698 мм, ширина — 1908 мм, высота — 1696 мм, колёсная база — 2800 мм) с ничем непримечательным дизайном и формами, отдалённо напоминающими Kia Sorento позапрошлого поколения. Единственный электромотор мощностью 150 кВт (204 л.с.) вращает передние колёса и питается от вмонтированной в пол батареи ёмкостью 55 либо 72 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке — 410 и 520 км по устаревшему циклу NEDC соответственно. В перспективе обещана батарея на 80 кВт·ч и запас хода в 600 км. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 7,6 с.

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Интерьер Skyworth EV6 такой же заурядный, как и его внешность: виртуальные приборы, прикрученный к центру передней панели 12,3-дюймовый мультимедийный планшет и премиальный лоск, выраженный в обилии чёрного глянцевого пластика в отделке, перемежающегося с «деревянными» и металлизированными вставками. Едва ли не единственная «фишка» — передние кресла с выдвижными подпорками для ног: спинку можно установить горизонтально, выдвинуть эту подпорку и полноценно поспать — мечта наёмного водителя.

И вот эту машину решила взять на вооружение канадская Imperium Motor — «дочка» DSG Global, компании, поднявшейся на торговле электрическими гольф-карами и системами управления парков этих гольф-каров. Руководство DSG Global внезапно решило, что легко переключится с тележек для гольфа на полноценные автомобили. У дочерней компании Imperium Motor — наполеоновские планы: продавать под маркой Imperium по доступным ценам самые разные китайские машины, легковые, коммерческие фургоны и пикапы.

Первенцем должен стать Skyworth EV6, переименованный в Imperium SEV. Цены на него в Канаде будут начинаться от 40 065 канадских же долларов, сообщает издание Automotive News Canada (на сайте Imperium Motor цен пока нет), и уже в феврале первые машины будут отгружены клиентам. Для сравнения скажем, что Tesla Model Y стоит в Канаде от 76 990 долларов, Ford Mustang Mach-E — от 50 495 долларов, субкомпактный кроссовер Chevrolet Bolt EUV — от 40 198 долларов. В будущем Imperium Motor планирует локализовать сборку китайских кроссоверов в Канаде — поиск подходящей площадки уже ведётся. Основной рынок сбыта — тоже Канада, но и соседние США, конечно, тоже входят в сферу интересов.

Китайская заготовка по будущий Imperium Terra-E

Imperium Motor успешно, как ей кажется, выступила на проходившем в ноябре автосалоне в Лос-Анджелесе. Помимо Imperium SEV и гольф-каров она выставляла там ещё один будущий продукт — пикап Terralord от китайской компании Zhongxing Auto, отдалённо напоминающий грузовички Ram. Изначально дизельный Terralord будет приходить в Америку без силового агрегата, в оставленные «пустоты» на месте будут устанавливаться электрические компоненты и Terralord превратится в Terra-E с запасом хода около 320 км на одной зарядке. Других подробностей об этой конверсии пока нет, полноценная премьера будет позже.

Добавим, что китайскими кроссоверами Skyworth EV6 пытается также торговать в Европе немецкий стартап Elaris GmbH — тот самый, что раньше работал с Zotye, но Zotye сейчас находится в коматозном состоянии, так что теперь вместо Zotye европейцам предлагается Skyworth EV6 под именем Elaris Beo. Цена — от 48 320 евро.

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