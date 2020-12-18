Китайские электромобили Dorcen замаскировались в Германии под стартап

Прозябающая у себя на родине китайская марка Dorcen решила попытать счастья в Европе и через германский стартап Elaris GmbH привезла сюда два электромобиля — двухместный ситикар и компактный кроссовер. Ставка, как водится, сделана на низкие цены.

Elaris GmbH зарегистрирована в 2020 году в немецком Грюнштадте, учредителями значатся предприниматели Андреас Маттхис и Ларс Стивенсон — первый имеет опыт торговли автомобилями Audi и Porsche, второй много путешествовал по Азии и завёл там деловые контакты, в том числе с фирмой Dorcen.

В Китае Dorcen Automobile Group известна с 2018 года, её основал Ву Хао (Wu Hao), сын бывшего главы Zotye. Автомобили Dorcen — это перелицованные Zotye, то есть, мягко говоря, не самые свежие модели с не самым лучшим инжинирингом. Фирма Zotye сейчас находится в коматозном состоянии и с весны не продаёт автомобили. Dorcen в свою очередь, по данным ресурса CarSalesBase, с января по ноябрь этого года реализовывал в Китае всего одну модель, кроссовер Dorcen G60 в количестве 7974 шт., на 72,4% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Куда «растворился» остальной модельный ряд, непонятно.

Elaris Leo

Между тем, по словам Ларса Стивенсона, которого цитирует немецкое деловое издание kfz-betrieb, фирма Dorcen существует с 1969 года и в 2019 году произвела 816 000 машин, в том числе 90 000 электромобилей. Ни в каких других официальных и неофициальных источниках подтвердить эти цифры мы не смогли. Сразу вспоминается китайская фирма Kandi, бравировавшая нереальными цифрами продаж своих электромобилей и обвинённая недавно в мошенничестве, а также странный весенний дебют в Германии китайских электромобилей Suda, так и не замеченных на дорогах этой страны. Но мы, разумеется, ни в коем случае не обвиняем Elaris в каких-либо серых схемах, а просто делимся информацией.



Elaris Leo

Elaris GmbH уже предлагает в Германии две модели. Первая — это кроссовер Leo, он же электрическая версия вышеупомянутого Dorcen G60, он же в прошлом Zotye Domy X5 образца 2015 года. В профиль Elaris Leo напоминает VW Tiguan первого поколения, колёсная база — 2680 мм, габаритная длина — 4523 мм. Единственный электромотор на передней оси выдаёт пиковые 85 кВт (115 л.с.) и 270 Нм. Батарея ёмкостью 50 кВт·ч обеспечивает 300 км пробега на одной зарядке по циклу WLTP. В оснащении Leo заявлены светодиодные фары, кожаный салон, климат-контроль и «навигация».



Elaris Leo

А что с безопасностью? На сайте Elaris об этом ничего не сказано. У китайского Dorcen G60 в спецификации указаны всего две фронтальные подушки безопасности и нет никаких современных ассистентов водителя, вроде системы автоматического аварийного торможения.



Elaris Leo

Розничная цена Elaris Leo – 37 900 евро, но с учётом госсубсидий конечная цена за китайский кроссовер в Германии составит 28 420 евро. Для сравнения скажем, что электрический кроссовер Volkswagen ID.4 сейчас в Германии стоит от 43 329 евро (без субсидий).



Elaris Finn 1 / 3 Elaris Finn 2 / 3 Elaris Finn 3 / 3

Двухместный городской электрокар Elaris Finn ещё дешевле — 22 900 евро без субсидий и 13 420 евро с субсидиями. Elaris Finn – это Dorcen E20, он же Zotye E30 (дебютировал в 2016 году). Длина — всего 2871 мм, но снаряженная масса солидная — 930 кг. Finn снабжён батареей на 30 кВт·ч и может проехать на одной зарядке 250 км по циклу WLTP. Привод у Finn передний, а не задний, как это обычно бывает у машин такого класса. Пиковая мощность электромотора — 35 кВт (50 л.с.). В оснащении также заявлены кожа, «навигация», климат-контроль и светодиодные фары, а ещё система бесключевого доступа. Про безопасность опять молчок. У китайского аналого всего две фронтальные подушки и никакой современной электроники.



Elaris Finn

По данным журнала auto motor und sport, Elaris уже сумел рекрутировать более 50 дилеров для продажи китайских «электричек», а их обслуживанием займётся независимая сеть сервисных центров Euromaster. Гарантия на электромобили Elaris составляет 2 года, на батарею — 8 лет.



Приживутся ли электромобили Elaris/Dorcen в Германии или нет и стояла ли вообще такая задача, будет ясно в течение ближайших месяцев — последим за статистикой.

