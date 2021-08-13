Zotye борется за жизнь: реорганизация под угрозой банкротства

Компания Zotye уже больше года находится в финансовом кризисе, продажи её автомобилей в Китае и в России практически встали. Тем не менее, как сообщают китайские СМИ, Zotye всё ещё жива и в настоящее время переживает болезненную процедуру реорганизации, которая к тому же не гарантирует её выживания.

Основанная в 2005 году компания Zotye вела бизнес в агрессивном ключе и не гнушалась копированием дизайна у западных марок, в основном из состава концерна Volkswagen. Вершиной копийного творчества Zotye стал дебютировавший в 2016 году кроссовер SR9 «по мотивам» Porsche Macan, но даже для Китая такое беззастенчивое воровство дизайна оказалось перебором, успеха модель не снискала и в 2019 году её сняли с производства, несмотря на подготовленный рестайлинг.

Годом ранее, в 2018-м, Zotye решила стать цивилизованной и самобытной, наняла для разработки своих новинок британского дизайнера из MG Энтони Уильямса-Кенни и запустила передовой бренд с немецким именем Traum (переводится как «мечта»), но раскрутить его толком не успела.

Пик продаж Zotye в Китае, по данным ресурса CarSalesBase, пришёлся на 2016 год — тогда компания реализовала 328 875 автомобилей, но после этого начался спад. В 2018 году продажи сократились до 232 409 единиц, в 2019-м — до 116 363, в 2020-м — до 3658.

В 2020 году компания фактически впала в кому из-за проблем с финансированием. В сентябре того же года стало известно о банкротстве главного акционера и инвестора Zotye — компании Tech-New Group. Примерно в то же время белорусский завод «Юнисон», который собирал автомобили Zotye для российского рынка, перестал получить машинокомплекты из Китая.

Российский потребительский сайт Zotye сейчас находится в состоянии анабиоза, но оставшиеся дилеры с января по июнь этого года, по данным АЕБ, реализовали 36 залежавшихся на складах автомобилей (35 кроссоверов T600 и один Coupa). В прошлом году продажи Zotye в нашей стране составили 122 автомобиля, в 2019-м — 1373, на 2018 год пришёлся пик спроса — 3175 шт.

Для полноты картины добавим, что в 2018 году Zotye анонсировала выход на американский рынок через местного дистрибьютора HAAH Automotive Holdings. В 2020-м из-за проблем у Zotye компания HAAH переключилась на сотрудничество с Chery, но и её машины до Америки не добрались — в июле стало известно о банкротстве HAAH, а её основатель Дьюк Хейл теперь пытается через другую компанию выкупить корейский SsangYong у индийской Mahindra & Mahindra.

В 2017 году с подачи тогдашнего президента США Дональда Трампа, совершавшего визит в Китай, компании Zotye и Ford объявили о создании совместного предприятия по выпуску электромобилей, но оно так и не заработало, а в феврале этого года Ford заявил, что выходит из проекта.

Короче говоря, Zotye потерпела крах по всем фронтам и долгие месяцы от неё ничего не было слышно, в статистике китайского авторынка за первое полугодие 2021-го её автомобилей нет. Но компания, оказывается, жива: вчера китайский ресурс Autohome сообщил, что Zotye находится в контролируемом судом процессе реорганизации, в котором участвуют несколько потенциальных инвесторов, способных вернуть компанию к жизни. Сейчас проходят переговоры между ними и кредиторами о возможности либо невозможности погашения долгов. Чем всё это закончится, непонятно. Суд предупреждает инвесторов о серьёзных рисках — мол, если реорганизация не получится, компания Zotye будет признана банкротом и ликвидирована.

