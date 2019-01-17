«Porsche Macan для бедных» стал меньше похож на оригинал и потерял в мощности

«Porsche Macan для бедных» стал меньше похож на оригинал и потерял в мощности

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Рассекречена обновленная версия скандально известного паркетника китайской компании Zotye – SR9. Модель не только изменилась внешне, но и обзавелась другим мотором.
 

Кроссовер Zotye SR9 стартовал в Поднебесной в 2016 году. За пределами домашнего рынка эта модель пока не представлена, однако она все же прославилась на весь мир. Дело в том, что дизайн «китайца» почти полностью скопирован с дореформенного Porsche Macan. Осенью 2018-го паркетник немецкого премиум-бренда пережил рестайлинг, так что SR9 точной копией уже не назовешь. А в этом году в продажу запустят и обновленный кросс Zotye. Судя по снимкам посвежевшего SR9, внесенным в базу министерства промышленности Китая, сходства с Macan стало еще меньше.

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Так, у топовой версии модели Zotye появились выполненные в виде «бумерангов» светодиодные дневные ходовые огни, хотя базовому SUV оставили вертикальные полоски. Еще модель получила новые бамперы и радиаторную решетку. Фотографий интерьера нет, так что неизвестно, поменялось ли что-то внутри. Не исключено, что в салоне используются лишь другие материалы отделки.

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Рестайлинговый Zotye SR9 получил 177-сильную бензиновую «турбочетверку» 1.8 от фирмы Ruizhan (Tongling) Technology (заводской индекс TN4A18T). Информации о коробках пока нет. Дореформенный SR9 оснащается лицензионным турбомотором Mitsubishi 2.0 мощностью 190 л.с. (4G63T), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой с двойным сцеплением. Видимо, этот двигатель отправят в отставку. Привод же у кроссовера в любом случае останется лишь передним. Напомним, самый дешевый Porsche Macan имеет полный привод и 245-сильный турбомотор 2.0.

Точная дата премьеры посвежевшего Zotye SR9 неизвестна, равно как и цены. Скорее всего, менее мощный мотор сделает паркетник дешевле. Цена дорестайлингового кросса начинается с отметки в 108 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 075 000 рублей по текущему курсу. Для сравнения, за Porsche Macan придется отдать минимум 558 000 юаней – это около 5 514 000 рублей.

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Дореформенный Zotye SR9
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Дореформенный Zotye SR9
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Дореформенный Zotye SR9

Отметим, Zotye SR9 стартовал неплохо: полноценные продажи модели в Китае начались в ноябре 2016-го, за два месяца кроссовер разошелся тиражом в 10 033 экземпляра. В 2017-м было реализовано 23 442 паркетника, но в 2018-м дилеры передали клиентам лишь 11 918 машин. Статистики продаж Macan в Поднебесной за прошлый год пока нет, однако ранее в Porsche хвастались, что Китай является крупнейшим рынком для модели – например, в 2017-м там реализовано 31 180 таких автомобилей.

Между тем Zotye SR9 может добраться и до России. Если положительное решение о выходе модели на российский рынок будет принято, то вполне возможно, что к нам привезут обновленный вариант.

 

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