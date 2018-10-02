Европейская премьера новинки от Porsche прошла в рамках Парижского автосалона, который сегодня, 2 октября 2018 года, открыл свои двери для представителей СМИ.

В рамках премьеры дан старт приёму заказов, в том числе и в России. Пока что озвучен только стартовый ценник. Стоимость расширенной начальной комплектации составляет 3 729 000 рублей. При этом стоимость предшественника – 3 512 000 рублей. Это значит, что прибавка превышает 200 тысяч рублей. При этом у нашей версии кроссовера, в отличие от европейской, мотор останется прежним.

Главной «обновкой» компактного кроссовера, представленного в Европе, является двухлитровый четырёхцилиндровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 245 л.с. и 370 Нм крутящего момента. В числе его отличий от предшественника – иная геометрия камер сгорания и наличие сажевого фильтра. Мотор идёт в комплекте с семиступенчатой автоматической коробкой передач Porsche Doppelkupplung (PDK).

Кроссовер, оснащённый этим турбомотором, набирает первую сотню за 6,7 с., максимальная скорость составляет 225 км/ч. Расход топлива – 8,1 л на 100 км в смешанном цикле. В компании отметили, что расчёты велись по циклу NEDC, но данные были получены методом перерасчёта результатов измерений по методу WLTP.

Россиянам же продолжать поступать из Лейпцига Porsche Macan с двухлитровым бензиновым двигателем большей мощности – 252 л.с. Любопытно, что при этом расход топлива с этим мотором меньше по сравнению с тем, который зафиксирован у автомобиля с новым мотором – 7,2 л против 8,1 л на 100 км в смешанном цикле. Возможно это объясняется иным методом, используемым для измерений.

Необходимость обновления «турбочетвёрки» для европейского рынка продиктована требованиями по снижению выбросов вредных веществ. У нового двигателя этот показатель в смешанном цикле составляет 185 г/км. «Заплатить» за это пришлось снижением отдачи. В России строгости в отношении эконорм нет, так что и менять двигатель для нашего рынка не стали.

Полный прайс-лист Porsche пока не раскрывает. По предварительным данным в моторную гамму войдёт также бензиновая битурбированная «шестёрка» объёмом 2,9 литра мощностью около 434 л.с. Возможно, такие автомобили доберутся до России. Помимо этого, линейку должен был пополнить дизель, но не так давно компания официально объявила о прекращении выпуска моторов, работающих на тяжёлом топливе.

Porsche Macan в базовой комплектации оснащается колёсами диаметром 18 дюймов, у более дорогих версий колёса больше: их диаметр достигает 21 дюйма. Заднюю часть кузова украсила фирменная трёхмерная светодиодная полоса. Такое оформление ранее получили Cayenne и Panamera. У кроссовера четырёхточечные стоп-сигналы, новая головная оптика, которая уже в базе дополнена светодиодной техникой, а также четыре новых цвета кузова.

Есть несколько изменений и в салоне: так, размер сенсорного экрана теперь составляет 10,9 дюйма, тогда как у предшественника он был всего 7,2 дюйма. Мультимедийная система в базовой комплектации включает в себя онлайн-навигацию, устройство считывания SIM-карт, точку доступа Wi-Fi и не только. О том, что «младший кроссовер» — родственник 911, говорит спортивное рулевое колесо GT (доступно опционально). Помимо этого Macan за дополнительную плату можно оснастить функцией обогрева лобового стекла и ионизатором воздуха.